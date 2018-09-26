 Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во встрече, которая состоялась в Нью-Йорке, приняли участие представители известных американских и глобальных компаний. В частности, к общению с Президентом присоединились руководители таких компаний как Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier а также представители Американо-Украинского делового совета.
Во время встречи Глава государства подробно представил макроэкономическую ситуацию и стратегию экономического развития Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции и проинформировал об изменениях, которые произошли в нашей стране с момента его последней встречи с представителями американского бизнеса в 2017 году.
"Сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ, о которых говорит сам бизнес - существенно улучшился инвестиционный климат, растет количество прямых иностранных инвестиций, в целом макроэкономическая ситуация в нашей стране имеет четкие признаки стабильности", - сказал Петр Порошенко.
Президент также отметил, что уменьшение соотношения внешнего долга государства в национального валового продукта в последние годы является очень знаковым и демонстрирует ответственную политику власти и стабильный рост Украины.
В ходе более чем двухчасового разговора были обсуждены вопросы бизнес-климата, дерегуляции, налоговой политики и достижения последнего года в части реформ законодательной сферы. Также были представлены отдельные бизнес-проекты, которые планируют реализовать в Украине в ближайшее время.
Представители американского бизнеса отметили лидерство Петра Порошенко во внедрении реформ на пути к успешной стране и поблагодарили Главу государства за "те значительные положительные изменения, которых достигла украинская власть по отношению к бизнесу, в частности в части внедрения эффективной антикорупционной политики, создания благоприятного инвестиционного климата и успешного развития в дерегуляции".
Участники встречи отмечали, что улучшение бизнес климата позволило не только большим, но и малым и средним международным компаниям чувствовать себя комфортно и вести успешный бизнес в Украине.
Также было отмечено готовность американских компаний увеличивать инвестиции в Украину как результат ощутимых реформ в последние годы.
Особое внимание было уделено вопросам приватизации и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. В частности, представители одной из аграрных компаний отметили, что Украина сегодня - самый интересный и самый конкурентный рынок в Европе".
Американо-украинский бизнес-совет (USUBC) была основана в 1995 году. По состоянию на 2018 год она объединяет более 200 американских компаний, работающих в Украине.
Ты, когда на работе не выполнишь свои обязательства, то тебя под жопу и на воздух, а тут не так...., почему, федюнька？ отож
но может у вас и так жёстко, под опник и вон с работы, в свободном мире не так жёстко, всегда смотрит к чему стремилис и какие обстоятельства повлияли на то что не получилось выполнить обязанности, ладно с тем, где программу прочитать, честно, хочу прочесть.
эту я знаю, я о тои, которую он не выполняет.
ср.коменти виставлять?
26.09.2018 88
35
Я нашёл в орбите Порошенко фирму, которая также занимается дорожными подрядами, и выиграла их уже почти на 6 млрд гривен! О неизвестном ранее бизнесе нашего главного «дорожніка» - далее.
Буквально на днях подконтрольная Президенту СБУ начала проводит обыски в компаниях, которые занимаются строительством дорог на Западной Украине, а также аналогичные обыски - на юге страны, в связи с строительством царской дороги в Стрелковом.
Хочу вас огорчить. Целью обысков, является не забота о нас с вами, а банальная месть конкурентам.
Ремонт и строительство дорог в Украине - одна из самых масштабных отраслей по бюджетному финансированию. Министерство инфраструктуры, на содержание дорог выделяет треть дорожного фонда, а это 11,5 млрд. гривен.
Для «дерибана» данных денег использует ряд строительно-ремонтных компаний, которые выигрывают ключевые тендеры главного распорядителя бюджетных средств «Укравтодора».
Одной из таких компаний является частное предприятие «Автомагистраль», которое осуществляет строительство, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог общего и ведомственного пользования, а также производство асфальтобетонной и бетонной продукции.
Общая стоимость тендерных предложений «Автомагистраль» составляет порядка 5 млрд. гривен, а самые крупные контракты были подписаны с «Службой автомобильных дорог киевской области» на суму 639 млн. гривен и «Службой автомобильных дорог Житомирской области» на суму 431 млн. гривен.
Самым удачным годом для «Автомагистраль» являлся 2016-2018 год, поскольку было выиграно наибольшее количество тендерных предложений и подписано контрактов на 2,3 млрд. гривен.
Откуда такое везение, спросите вы? Все очень просто, за данной компанией, стоит никто иной как президент Порошенко, а его аудитор - Нина Южанина с мая 2014 лично сопровождает деятельность этой компании.
Именно Южанина курирует все финансовые поступления, а также прикрывают от криминальной ответственности его собственника Николая Скоростецкого.
Скоростецкий с 2005 по 2007 года возглавлял «Службу автомобильных дорог (САД) Киевской области», после чего стал основателем ЧП «Автомагистраль».
Благодаря «умениям» своего «создателя» с 2008 по 2013 года смогла выиграть тендеров на 615 млн. гривен, из них 328 млн. гривен были получены от компании, которую он ранее возглавлял - «САД Киевской области».
Начиная с 2010 года юридическое сопровождение деятельности «Автомагистраль» предоставляет «Европейская аудиторская группа» Порошенко, которую возглавляла - Южанина. Однако на тот момент компания на вряд ли контролировалась Порошенко - скорее, он просто обеспечивал ее «крышу».
Уже тогда в деятельности компании выявляли занижения сумм НДС, а также фиктивность сделок. Но, как и следовало ожидать данные обвинения относительноправомерности их деятельности очень быстро были«разбиты» в суде.
«Автомагистраль» в 2013 году осуществляла текущий средний ремонт участка дороги Дымер-Любимовка-Сычевка стоимостью 2,45 миллиона гривен. Трасса Дымер-Богданы ведет к Днепровско-Тетеривскому заповеднику, где находилась охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье".
После революции 2014 года, и победы Порошенко на президентских выборах,
Южанина, издает доп. соглашение №3 от 28 мая 2014 года к договору про предоставление консультационных услуг ЧП «Автомагистраль» (от 31 мая 2010 года).
Договор со стороны «Автомагистраль» - подписывает Скоростецкий, которого назначают директором только на следующий день - 29.05.2014г.
Доп. соглашение подписывается для того, чтобы сопровождать ЧП «Автомагистраль» в криминальном производстве, возбужденном ГПУ в связи с подделкой документов и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
6 июня 2014 года Южанина собственноручно редактирует обращение в ГПУ, целью которого является отмена постановления заместителя прокурора Киевской области №40 от 27.05.2014 года о проведении прокурорской проверки в порядке надзора за соблюдением и применением законов предприятием ООО «Автомагистраль».
Такая активность бухгалтера Порошенко в делах автодорожной компании связана с участием ЧП «Автомагистраль» в незаконных финансовых сделках с использованием фиктивных компаний, что дало прокуратуре основание заблокировать выплаты от основного заказчика - «САД Киевской области».
Уровень участия бухгалтера Порошенко в делах компании настолько велика, что Южанина 7 августа 2014 года просит заместителя начальника управления -начальника отдела ГП Украины Олега Слободяника возобновить расчеты САД киевской области с ЧП «Автомагистраль».
Южанина просит его проконтролировать и как можно быстрее предоставить ответ, при этом обязательным условием является закрытие уголовных дел.
Слободенюк буквально сразу же предоставляет ей письмо (исходящий номер от 01 августа 2014г.) от ГПУ Киевской области на Казначейство Украины, в котором, в связи с завершением проверки, просят возобновить выплаты ЧП «Автомагистраль». Аналогичное письмо 01 августа 2014года было отправлено на САД киевской области.
Однако возникла проблема куда более важная, чем уголовное преследование компании - в Казначействе на тот момент отсутствовали деньги - выплаты ЧП «Автомагистраль» не происходили.
Но раз уже данные средства принадлежали не только компании, а в схеме принимал участие сам президент Украины, то варианты пришлось искать очень быстро.
Для этих целей, на тот момент главный юридическийсоветник корпорации «Roshen» - Юрий Буглак, который по совместительству являлся директором кипрской «офшорки» президента, уже заранее - с мая 2014 года начал готовить депутатское обращение на КМ Украины, в котором указал:
ЧП «Автомагистраль» в очень тяжелом финансовом положении и не выплачивает на протяжении нескольких месяцев зарплату своим сотрудникам. Многие работники являются членами АТО, а члены их семьи остались без средств для существования.
В депутатском обращении «рощеновцы» просят КМУ принять конкретные меры и дать необходимые поручения, в том числе Государственной казначейской службе и «Укравтодору», решить данную ситуацию.
Самое интересное - в обращении не указана задолженность ЧП «Автомагистраль» перед сотрудниками компании по зарплате, а это основной пункт, на который делалось ударение в письме. 28 мая 2014 года именно данный вариант обращения Нина Южанина пускает в работу.
И, представьте себе, обращение даёт результаты
15 июля 2014 года Нина Южанина в письме «для М.О.» (Николая Алексеевича Скоростецкого) отправляет ссылку снимка переписки, в которой указано что для получения выплат ЧП «Автомагистраль» - САД Киевской области должны подготовить реестр с платежками на общую сумму 31 млн. гривен.
Сумма платежа не должна превышать 300 тыс. гривен. В связи с этим будет 100 платежей по 300тыс. гривен каждая. После этого 31 платежным поручением сума перенаправляется на казначейство области, а там уже будет подготовлен реестр платежек. Таким образом ежедневно возможно перечислять 300-600 тыс. гривен, при наличии бухгалтерского подкрепления.
Обращу ваше внимание на тот факт,
Американские инвесторы Петька и Ренат не оставят Украину просто так
К сожалению..
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2018
Может создание рабочих мест не требует больших вложений?
Хотя и ты можешь стать крупным инвестором - купи лопату и иди работать на земле...
на ублюдка лукашенку карлите
Только инфантильные думают, что можно за 4 года сломать старую систему и сразу изменить все правила...
Для того и участвуют в переговорах, чтобы выяснить - что уже устраивает, а что пока ещё не устраивает...
Деньги вкладывают туда где есть предсказуемость в виде работающих Законов или любимого Царя Батюшки.
- языком метет как метлой машет
ибо готовы... это... ни о чем...
- Всегда готов!...
только сначала, рошеновский кацап,
усвой, Украина пишется с большой буквы
во благо рошена ? сынок барыги
со школьной парты в депутаты
сиганул ? почему бы другие не
смогли бы попрезидентствовать ?
обдирай сограждан, якшайся с Хуйлом,
говори только брехню, убивай
оппонентов и дай заработать
нормальным пацанам, и такие
как ты будут галдеть хвалебные
оды тутати на цензоре
компаний как Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier а также представители Американо-Украинского делового совета. Источник: https://censor.net.ua/n3088258 это вам не юля возле туалета
а не только ворам
Но, тем не менее, впечатляет,))) особенно если учесть то, что "Українці стали давати хабарі частіше, ніж у 2015-му - опитування" (с)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-habari-opytuvannia/29509514.html
лохинвестор
- And now, you owe us five gold coins
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... ] Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... ] Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
🤣