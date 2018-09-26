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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1104) инвестиции (838) Нью-Йорк (154) Порошенко (15467)

 Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американских деловых кругов, которые уже представлены в Украине, или заинтересованы в развитии бизнеса в нашей стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече, которая состоялась в Нью-Йорке, приняли участие представители известных американских и глобальных компаний. В частности, к общению с Президентом присоединились руководители таких компаний как Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier а также представители Американо-Украинского делового совета.

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Во время встречи Глава государства подробно представил макроэкономическую ситуацию и стратегию экономического развития Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции и проинформировал об изменениях, которые произошли в нашей стране с момента его последней встречи с представителями американского бизнеса в 2017 году.

"Сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ, о которых говорит сам бизнес - существенно улучшился инвестиционный климат, растет количество прямых иностранных инвестиций, в целом макроэкономическая ситуация в нашей стране имеет четкие признаки стабильности", - сказал Петр Порошенко.

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Президент также отметил, что уменьшение соотношения внешнего долга государства в национального валового продукта в последние годы является очень знаковым и демонстрирует ответственную политику власти и стабильный рост Украины.
В ходе более чем двухчасового разговора были обсуждены вопросы бизнес-климата, дерегуляции, налоговой политики и достижения последнего года в части реформ законодательной сферы. Также были представлены отдельные бизнес-проекты, которые планируют реализовать в Украине в ближайшее время.

Представители американского бизнеса отметили  лидерство Петра Порошенко во внедрении реформ на пути к успешной стране и поблагодарили Главу государства за "те значительные положительные изменения, которых достигла украинская власть по отношению к бизнесу, в частности в части внедрения эффективной антикорупционной политики, создания благоприятного инвестиционного климата и успешного развития в дерегуляции".

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Участники встречи отмечали, что улучшение бизнес климата позволило не только большим, но и малым и средним международным компаниям чувствовать себя комфортно и вести успешный бизнес в Украине.

Также было отмечено готовность американских компаний увеличивать инвестиции в Украину как результат ощутимых реформ в последние годы.

Особое внимание было уделено вопросам приватизации и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. В частности, представители одной из аграрных компаний отметили, что Украина сегодня - самый интересный и самый конкурентный рынок в Европе".

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Американо-украинский бизнес-совет (USUBC) была основана в 1995 году. По состоянию на 2018 год она объединяет более 200 американских компаний, работающих в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3088258
 
 
 Топ комментарии
 
Все просто, федюня, пусть диабетик выполнит свою предвыборную программу. Правда же простое желание？
Ты, когда на работе не выполнишь свои обязательства, то тебя под жопу и на воздух, а тут не так...., почему, федюнька？ отож
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Я помню эту твою дешевую фразу и перед безвизом и перед томосом. Методички так и не поменяли на лубянке.
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То якісь смайлики які не відображаються. У мене теж, до речі.
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хочу спросить - что значит ответ и показывает квадратик, ну я не в Украине и последние дни выжу такую тенденцию, но не понимаю смысла.
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То якісь смайлики які не відображаються. У мене теж, до речі.
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ну тогда какои смысл такие выстовлять!
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У мене все показує. Можливо у вас старий комп'ютер.
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У меня на "старом" всё отображается, а вот на двух и четырёх-ядерных Windows 8.1 и Windows 7 не всегда...
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Я помню эту твою дешевую фразу и перед безвизом и перед томосом. Методички так и не поменяли на лубянке.
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не ври, прихвостень соевый, мне шо на безвиз, шо на томос пох. Смени методу про "я помню", это старое для идиотов😀
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а что согреет душу, чего хочешь чтоб достигли во время воины?
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Все просто, федюня, пусть диабетик выполнит свою предвыборную программу. Правда же простое желание？
Ты, когда на работе не выполнишь свои обязательства, то тебя под жопу и на воздух, а тут не так...., почему, федюнька？ отож
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хочу только уточнить, программу или предвыборные обещания, кстати, где прочитать его прграмму как президента?
но может у вас и так жёстко, под опник и вон с работы, в свободном мире не так жёстко, всегда смотрит к чему стремилис и какие обстоятельства повлияли на то что не получилось выполнить обязанности, ладно с тем, где программу прочитать, честно, хочу прочесть.
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напиши модеру гугла, пусть тебя разбанит, хотя если у тебя комп тупее моего телефона, то не напрягайся
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не ну мой дурной комп выдаёт наверно другую программу, хочу прочитать ту, которую он не выполняет, думаю, только твой телефон знает где такое наити.
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Набери в Гуглі програма П.Порошенка. Там PDF документ.
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Перепрошую, що втручаюсь у діалог: Ну якщо безвіз, томос... , як ти кажеш пох, то нах тоді на форумі ср. коменти виставлять?
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не задаваите не удобные вопросы, а если серьёзно - истенную цель серовно не напишет.
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Тим більше, що він завжди всім невдоволений.
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но раньше такого у него не замечал, когда он зарозился всёплохо, всёпропало.
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доволен всем только идиот. Некоторые из них и продукты покупают за треть реальной цены, и ненужные обьявы под дождем читают
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открою таину - все в Норге идиоты, подумаи только, платим за свинину от 5-45 евро за кило свынины, про говядину и колбосы даже не говоря до 70 евреев за кило, вот так и жывём. Что забавно, приеждяя в Норге, туристы тоже становится идиотами, ну конечно в этом выноват король, ну не иначе.
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у тебя не только комп дурной, извини, грешно смеятся над больными, но я не сдержусь. Бугогаааа
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ты тоже? ну теперь доволен! - ну с возвращением в клуб идиотов.
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Лида, а эта ветка про безвиз или томос？ так что ты не ср, ок
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Есть только два варианта - власть коррупционеров Офшоренко и бедная Украина, или нормальные люди при власти и зарубежные инвестиции.
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ПОКА ТЫ ГЛАВНЫЙ КОРУПЦИОНЕР ДАЛЬШЕ ГОТОВНОСТИ ОНИ НЕ ПОЙДУТ
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Главный «дорожнік» страны

26.09.2018 88

35
Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами - Цензор.НЕТ 2587
Я нашёл в орбите Порошенко фирму, которая также занимается дорожными подрядами, и выиграла их уже почти на 6 млрд гривен! О неизвестном ранее бизнесе нашего главного «дорожніка» - далее.

Буквально на днях подконтрольная Президенту СБУ начала проводит обыски в компаниях, которые занимаются строительством дорог на Западной Украине, а также аналогичные обыски - на юге страны, в связи с строительством царской дороги в Стрелковом.
Хочу вас огорчить. Целью обысков, является не забота о нас с вами, а банальная месть конкурентам.
Ремонт и строительство дорог в Украине - одна из самых масштабных отраслей по бюджетному финансированию. Министерство инфраструктуры, на содержание дорог выделяет треть дорожного фонда, а это 11,5 млрд. гривен.
Для «дерибана» данных денег использует ряд строительно-ремонтных компаний, которые выигрывают ключевые тендеры главного распорядителя бюджетных средств «Укравтодора».
Одной из таких компаний является частное предприятие «Автомагистраль», которое осуществляет строительство, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог общего и ведомственного пользования, а также производство асфальтобетонной и бетонной продукции.
Общая стоимость тендерных предложений «Автомагистраль» составляет порядка 5 млрд. гривен, а самые крупные контракты были подписаны с «Службой автомобильных дорог киевской области» на суму 639 млн. гривен и «Службой автомобильных дорог Житомирской области» на суму 431 млн. гривен.
Самым удачным годом для «Автомагистраль» являлся 2016-2018 год, поскольку было выиграно наибольшее количество тендерных предложений и подписано контрактов на 2,3 млрд. гривен.
Откуда такое везение, спросите вы? Все очень просто, за данной компанией, стоит никто иной как президент Порошенко, а его аудитор - Нина Южанина с мая 2014 лично сопровождает деятельность этой компании.
Именно Южанина курирует все финансовые поступления, а также прикрывают от криминальной ответственности его собственника Николая Скоростецкого.​
Скоростецкий с 2005 по 2007 года возглавлял «Службу автомобильных дорог (САД) Киевской области», после чего стал основателем ЧП «Автомагистраль».
Благодаря «умениям» своего «создателя» с 2008 по 2013 года смогла выиграть тендеров на 615 млн. гривен, из них 328 млн. гривен были получены от компании, которую он ранее возглавлял - «САД Киевской области».
Начиная с 2010 года юридическое сопровождение деятельности «Автомагистраль» предоставляет «Европейская аудиторская группа» Порошенко, которую возглавляла - Южанина. Однако на тот момент компания на вряд ли контролировалась Порошенко - скорее, он просто обеспечивал ее «крышу».
Уже тогда в деятельности компании выявляли занижения сумм НДС, а также фиктивность сделок. Но, как и следовало ожидать данные обвинения относительноправомерности их деятельности очень быстро были«разбиты» в суде.
«Автомагистраль» в 2013 году осуществляла текущий средний ремонт участка дороги Дымер-Любимовка-Сычевка стоимостью 2,45 миллиона гривен. Трасса Дымер-Богданы ведет к Днепровско-Тетеривскому заповеднику, где находилась охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье".
После революции 2014 года, и победы Порошенко на президентских выборах,
Южанина, издает доп. соглашение №3 от 28 мая 2014 года к договору про предоставление консультационных услуг ЧП «Автомагистраль» (от 31 мая 2010 года).
Договор со стороны «Автомагистраль» - подписывает Скоростецкий, которого назначают директором только на следующий день - 29.05.2014г.
Доп. соглашение подписывается для того, чтобы сопровождать ЧП «Автомагистраль» в криминальном производстве, возбужденном ГПУ в связи с подделкой документов и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
6 июня 2014 года Южанина собственноручно редактирует обращение в ГПУ, целью которого является отмена постановления заместителя прокурора Киевской области №40 от 27.05.2014 года о проведении прокурорской проверки в порядке надзора за соблюдением и применением законов предприятием ООО «Автомагистраль».
Такая активность бухгалтера Порошенко в делах автодорожной компании связана с участием ЧП «Автомагистраль» в незаконных финансовых сделках с использованием фиктивных компаний, что дало прокуратуре основание заблокировать выплаты от основного заказчика - «САД Киевской области».
Уровень участия бухгалтера Порошенко в делах компании настолько велика, что Южанина 7 августа 2014 года просит заместителя начальника управления -начальника отдела ГП Украины Олега Слободяника возобновить расчеты САД киевской области с ЧП «Автомагистраль».

Южанина просит его проконтролировать и как можно быстрее предоставить ответ, при этом обязательным условием является закрытие уголовных дел.
Слободенюк буквально сразу же предоставляет ей письмо (исходящий номер от 01 августа 2014г.) от ГПУ Киевской области на Казначейство Украины, в котором, в связи с завершением проверки, просят возобновить выплаты ЧП «Автомагистраль». Аналогичное письмо 01 августа 2014года было отправлено на САД киевской области.
Однако возникла проблема куда более важная, чем уголовное преследование компании - в Казначействе на тот момент отсутствовали деньги - выплаты ЧП «Автомагистраль» не происходили.
Но раз уже данные средства принадлежали не только компании, а в схеме принимал участие сам президент Украины, то варианты пришлось искать очень быстро.
Для этих целей, на тот момент главный юридическийсоветник корпорации «Roshen» - Юрий Буглак, который по совместительству являлся директором кипрской «офшорки» президента, уже заранее - с мая 2014 года начал готовить депутатское обращение на КМ Украины, в котором указал:
ЧП «Автомагистраль» в очень тяжелом финансовом положении и не выплачивает на протяжении нескольких месяцев зарплату своим сотрудникам. Многие работники являются членами АТО, а члены их семьи остались без средств для существования.

В депутатском обращении «рощеновцы» просят КМУ принять конкретные меры и дать необходимые поручения, в том числе Государственной казначейской службе и «Укравтодору», решить данную ситуацию.
Самое интересное - в обращении не указана задолженность ЧП «Автомагистраль» перед сотрудниками компании по зарплате, а это основной пункт, на который делалось ударение в письме. 28 мая 2014 года именно данный вариант обращения Нина Южанина пускает в работу.
И, представьте себе, обращение даёт результаты
15 июля 2014 года Нина Южанина в письме «для М.О.» (Николая Алексеевича Скоростецкого) отправляет ссылку снимка переписки, в которой указано что для получения выплат ЧП «Автомагистраль» - САД Киевской области должны подготовить реестр с платежками на общую сумму 31 млн. гривен.

Сумма платежа не должна превышать 300 тыс. гривен. В связи с этим будет 100 платежей по 300тыс. гривен каждая. После этого 31 платежным поручением сума перенаправляется на казначейство области, а там уже будет подготовлен реестр платежек. Таким образом ежедневно возможно перечислять 300-600 тыс. гривен, при наличии бухгалтерского подкрепления.
Обращу ваше внимание на тот факт,
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United Coal Company (UCC) - один из крупнейших добытчиков угля в США (добывает 4% всего коксующегося угля в стране). Подтвержденные запасы угля составляют 160 миллионов тонн, 82% из которых - коксующийся уголь.

Американские инвесторы Петька и Ренат не оставят Украину просто так
К сожалению..
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Прямые иностранные инвестиции в Украине с 2002 по 2018 гг.
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2018
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он врёт, вот тв ватников сообщае что об Украине все забыли и надоела уже, кстати почти то же, только через цветочки заявляет и люлька (вспомним о её жалобных крыков - могут лешить безвиза)
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И мне от этого толку?Хорошее не разместят.
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Бизнесмен Попрошенко поехал в ООН договора заключать?
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Президент Порошенко встретился с бизнесменами, чтобы они создали для тебя рабочие места, но тебя, видимо, и на Цензоре неплохо кормят и для тебя эта его работа не имеет никакого значения...
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а президент парашенко сам не хочет создать рабочие места?
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Так он и создаёт (ну, или создавал до последнего времени). В Липецке.
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А много ли ты, вместе с заробитчанами, заплатил налогов в казну из которых делаются инвестиции?
Может создание рабочих мест не требует больших вложений?
Хотя и ты можешь стать крупным инвестором - купи лопату и иди работать на земле...
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а ты сколько заплатил? и платежку прикрепи..делись с народом.. но скорее всего ты - старый мент - импотент.. но дюже балакучий=)))
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Про Украину уже тебе неинтересно? Или ты хочешь заболтать свои "гениальные предложения"?
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Я хоть день два в неделю на ЦН . А ты здесь живешь одноклеточный. Едь в Беларусь революцию делать.
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а вас наверное и бульбой обделяют,
на ублюдка лукашенку карлите
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Если бы я куда либо инвестировал, то мой целью было бы максимальное извлечение прибыли для своих нужд, создание рабочих мест вторично. Возможно лучше акций накупить на капиталы, хотя тоже есть риск оказаться в дураках.
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Твоей целью было стоять возле обменника в 2011 году, когда большинство беларусов не смогли спасти свои накопления из-за указа Лукашенко...
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Чтобы приглашать бизнесменов вкладывать деньги, надо сначало создать условия для этих самых бизнесменов и их денег. Нет?
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Надо и что дальше? Зрада - #четырегодапрошло, а комунизм не наступил?
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А ничего дальше не будет. Американцы денег не дадут. Ну вот точно как с коммунизмом про который только рассказывали ))
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Да, да и про безвиз я это слышал...
Только инфантильные думают, что можно за 4 года сломать старую систему и сразу изменить все правила...
Для того и участвуют в переговорах, чтобы выяснить - что уже устраивает, а что пока ещё не устраивает...
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Здорово. Но пока инвестиции США в санкционную рашкапомойку в десятки раз больше, чем в своего верного союзника.
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Петя, как с бодуна на этой банкноте. Или он такой и есть?..
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Не будут американцы вкладывать деньги.
Деньги вкладывают туда где есть предсказуемость в виде работающих Законов или любимого Царя Батюшки.
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Как можно звать сюда инвесторов, когда у нас такая коррупция и рейдерство, которые при пете расцвели буйным цветом?
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По сравнению с процветанием при убийце-Януковиче?
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Так Овоч в Ростові. По дорозі з Горлівки ти злегка переплутав напрямок. Американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну, - Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч із бізнесменами - Цензор.НЕТ 6224
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тот был вором с нестройными понятиями, а этот тупо сотрудничает с хуйлом во время войны
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Овощь и Офшоренко - одного поля ягоды, это одна банда воров. В Украине ничего не поменялось в лучшую сторону. Потрошенко даже еще жадней и меркантильней.
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ни один американский бизнесмен не вложит ни цента в коррумпированную сверху донизу рошеновскую мафию
- языком метет как метлой машет
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Они ж свои деньги вкладывают, а не из госбюджета... Нашёл дураков... США - не Украина...
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Готові.. а що їх тоді тримає не робити цього?
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поживем - увидим!
ибо готовы... это... ни о чем...
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Под "инвестициями" он подразумевает покупку американских товаров по завышенным ценам?
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тут главное шота сказать..то шо это не совсем так или скорее совсем не так - не важно.. запомнят последнюю фразу.. как говорил ШТирлиц
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Петруччио! Едь быстрее домой, а то трон займут.
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Тем более, опыт Хвёдоровича уже есть. Тот еще в Украине. а в Киеве уже власть поделили.
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в том что ты тут безнаказанно писать всякую фуйню можешь а почему бы тебе не стать президентом и порулить?
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давай, без проблем, организуешь ?
только сначала, рошеновский кацап,
усвой, Украина пишется с большой буквы
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или только языком молоть можешь
во благо рошена ? сынок барыги
со школьной парты в депутаты
сиганул ? почему бы другие не
смогли бы попрезидентствовать ?
обдирай сограждан, якшайся с Хуйлом,
говори только брехню, убивай
оппонентов и дай заработать
нормальным пацанам, и такие
как ты будут галдеть хвалебные
оды тутати на цензоре
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вас данецких уже Бог и так покарал... успел монатки собрать и на вильну Украину смыться?. Всегда фартить не будет
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То,что мвф не спешит давать деньги,это и есть сигнал потенциальным инвесторам,что делать тут нечего.
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такие как ты писали что безвиз джевелины не дадут и много чего еще не дадут только зря надрываетесь порох два корабля везет и плюс вот это вы хоть почитайте что за компании

компаний как Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier а также представители Американо-Украинского делового совета. Источник: https://censor.net.ua/n3088258 это вам не юля возле туалета
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что там с президентом, есть кандидат, обеспечьте равные права всем гражданам,
а не только ворам
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"Представители американского бизнеса отметили лидерство Петра Порошенко во внедрении реформ на пути к успешной стране и поблагодарили Главу государства за "те значительные положительные изменения, которых достигла украинская власть по отношению к бизнесу, в частности в части внедрения эффективной антикорупционной политики..." - Этому можно верить? На кого этот бред рассчитан?
Но, тем не менее, впечатляет,))) особенно если учесть то, что "Українці стали давати хабарі частіше, ніж у 2015-му - опитування" (с)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-habari-opytuvannia/29509514.html
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Примерно так, по мнению Рошена, выглядит американский лох инвестор
- And now, you owe us five gold coins

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Они готовы! Просто ещё не знают об этом.
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тролли и всепрапальщики не для того США вкладывает деньги в помощь Украине что бы это все просрали юли бойки мураевы рабиновичи и остальная пистота запомните это
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так а порошенко чем лучше, у Хуйла на побеганах
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Сегодня день рождения Петра Порошенко...
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... ] Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
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А американские компании об этом знают?
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Сегодня день рождения Петра Порошенко...
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... ] Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
🤣
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Для инвестиций нужны условия, которых в Украине нет. Не единого условия не создано за эти годы и это печально.
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Петро Олексійович, не турбуйтеся так. Скоро до влади прийде Юля і до нас прийдуть російські інвестори.
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