 Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече, которая состоялась в Нью-Йорке, приняли участие представители известных американских и глобальных компаний. В частности, к общению с Президентом присоединились руководители таких компаний как Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier а также представители Американо-Украинского делового совета.

Также читайте: Кличко на экономическом форуме в Германии: Киев открыт для бизнеса и инвестиций

Во время встречи Глава государства подробно представил макроэкономическую ситуацию и стратегию экономического развития Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции и проинформировал об изменениях, которые произошли в нашей стране с момента его последней встречи с представителями американского бизнеса в 2017 году.

"Сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ, о которых говорит сам бизнес - существенно улучшился инвестиционный климат, растет количество прямых иностранных инвестиций, в целом макроэкономическая ситуация в нашей стране имеет четкие признаки стабильности", - сказал Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

Президент также отметил, что уменьшение соотношения внешнего долга государства в национального валового продукта в последние годы является очень знаковым и демонстрирует ответственную политику власти и стабильный рост Украины.

В ходе более чем двухчасового разговора были обсуждены вопросы бизнес-климата, дерегуляции, налоговой политики и достижения последнего года в части реформ законодательной сферы. Также были представлены отдельные бизнес-проекты, которые планируют реализовать в Украине в ближайшее время.

Представители американского бизнеса отметили лидерство Петра Порошенко во внедрении реформ на пути к успешной стране и поблагодарили Главу государства за "те значительные положительные изменения, которых достигла украинская власть по отношению к бизнесу, в частности в части внедрения эффективной антикорупционной политики, создания благоприятного инвестиционного климата и успешного развития в дерегуляции".

Также смотрите: Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером. ФОТО

Участники встречи отмечали, что улучшение бизнес климата позволило не только большим, но и малым и средним международным компаниям чувствовать себя комфортно и вести успешный бизнес в Украине.

Также было отмечено готовность американских компаний увеличивать инвестиции в Украину как результат ощутимых реформ в последние годы.

Особое внимание было уделено вопросам приватизации и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. В частности, представители одной из аграрных компаний отметили, что Украина сегодня - самый интересный и самый конкурентный рынок в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Американо-украинский бизнес-совет (USUBC) была основана в 1995 году. По состоянию на 2018 год она объединяет более 200 американских компаний, работающих в Украине.