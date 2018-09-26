 Водная контрабанда: на Херсонщине нашли трубопровод, по которому тайком поставляли воду на завод "Крымский титан". ФОТО

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с СБУ зафиксировала и прекратила незаконный забор и транспортировку воды в сторону оккупированного Крыма. Воду поставляли на завод "Крымский титан", выбросы с которого недавно вызвали экологическую катастрофу в Армянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы АРК.

Трубу обнаружили во время расследования против ПрАТ "Крымский Титан". Проводя следственные действия в Каланчацком районе Херсонской области, силовики обнаружили 2 скважины, воду из которых должны поставлять на этот завод. Выяснилось, что от одной из скважин пролегает тайный трубопровод, по которому без учета и оплаты идет вода.

Скважина находится в 15 метрах от админграницы с оккупированной территорией. По нелегальной трубе за час можно прокачивать 250 кубометров воды. Следователи считают, что труба была проложена еще до 2014 года.

Сейчас поставку воды по незаконному водопроводу прекратили. Прокуратура АРК выясняет, кто может быть причастен к тайным поставкам воды.

Напомним, в конце августа выбросы с завода "Крымский титан" вызвали в Армянске экологическую катастрофу. Частично пострадал и юг Херсонской области. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста на несколько недель вывезли из города.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.