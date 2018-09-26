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 Водная контрабанда: на Херсонщине нашли трубопровод, по которому тайком поставляли воду на завод "Крымский титан". ФОТО

Трубу проложили еще до 2014 года, считают в прокуратуре АРК.

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с СБУ зафиксировала и прекратила незаконный забор и транспортировку воды в сторону оккупированного Крыма. Воду поставляли на завод "Крымский титан", выбросы с которого недавно вызвали экологическую катастрофу в Армянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы АРК.

Водная контрабанда: на Херсонщине нашли трубопровод, по которому тайком поставляли воду на завод Крымский титан 01

Трубу обнаружили во время расследования против ПрАТ "Крымский Титан". Проводя следственные действия в Каланчацком районе Херсонской области, силовики обнаружили 2 скважины, воду из которых должны поставлять на этот завод. Выяснилось, что от одной из скважин пролегает тайный трубопровод, по которому без учета и оплаты идет вода.

Скважина находится в 15 метрах от админграницы с оккупированной территорией. По нелегальной трубе за час можно прокачивать 250 кубометров воды. Следователи считают, что труба была проложена еще до 2014 года.

Сейчас поставку воды по незаконному водопроводу прекратили. Прокуратура АРК выясняет, кто может быть причастен к тайным поставкам воды.

Напомним, в конце августа выбросы с завода "Крымский титан" вызвали в Армянске экологическую катастрофу. Частично пострадал и юг Херсонской области. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста на несколько недель вывезли из города.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Источник: https://censor.net.ua/n3088252
 
   
 Топ комментарии
 
"проложена еще до 2014" - гляньте на фото трубы - и это она после 5 лет лежания на солнце...
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угу... "тайно" проложили... и вода сама по себе текла - без насосов и электричества
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Та там той границы, шо за пару месяцев бат стройбата мог детскими совочками Марианскую впадину нарыть. А если бы Толика-тепловизора со спецсредствами подогнали, так и движение тектонических плит засекли бы.
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А я то думал... Почему кацапы так ножовки по дереву бАялись?... А оно вонА как?! Ею ж трубу можно было перепилить, мля...
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15 метров от границы значит, что это тривиальное воровство и наверное оно организованно хозяевами этого предприятия еще до аннексии Крыма, хотя х.з., может и после, граница там открытая, но это по сути не важно. Ничто не мешает частным предпринимателям делать тоже самое по всей Украине, и скорей всего так это и происходит. Я знаю примеры когда умельцы в подвалах многоэтажных домов пробивали скважины, и нормально, только за сток платят... Скажите что мешает делать нечто подобное на частных предприятиях, особенно где вода компонент производства? Недра и ресурсы принадлежат же народу, вот и пользуется кто как может 😁, вода это цветочки, газ, уголь, лес, руда, да все что добывается и за что нужно платить ренту имеет два вида учета, официальный и "для себя", а откуда по вашему в теневой экономике столько бабла? С пошива детских трусиков на подпольных швейных фабриках? Это экономика в экономике и какая ее доля, до сих пор никто толком не знает.
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это же ТАК СЛОЖНО! за 4,5 года подойти к скважене и посмотреть: как дела, а не хумит ли эл мотор? а не идут ли туда провода? а не качается ли вода?! это же ТАК СЛОЖНО ДОГАДАТЬСЯ .. сложно дойти до скважины!
получается НАМ НАГЛО ЛГУТ
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вспомнилась закатанная консервная банка с этикеткой "воздух (запах) Одессы". Так и контрабандная вода со вкусом Украины. И еще. Часто вспоминаются слова знаменитого режиссера Г.Данелия: "Жалею, что до сегодняшнего дня дожил...и счастлив, что не дожил мой отец." Эти слова были сказаны после событий в Грузии, но как актуальны в сегодняшней Украине.
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Ну и кто же додумался до 2014 года при отсутствии границы и наличии канала прокладывать тайком под эемлёй водяную трубу??? Скажите прямо, что проложили прям под носом у пограничнмков
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порошенко и охметов поднимают бабло на войне, которую они объявили как ото
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ХОЧУ ЗРЕЛИЩ КТО ИЗ НАЧАЛЬСТВА ХЕРСОНЩИНЫ 100% сядет за ГОСИЗМЕНУ
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никто. Сам вальцман поставляет крысам и электрику и газ до теперешнего времени.
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"Прокуратура АРК выясняет, кто может быть причастен к тайным поставкам воды".

Кто угодно, только не это мурло:
Водная контрабанда: на Херсонщине нашли трубопровод, по которому тайком поставляли воду на завод "Крымский титан" - Цензор.НЕТ 9214

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодная контрабанда: на Херсонщине нашли трубопровод, по которому тайком поставляли воду на завод "Крымский титан". ФОТО
 
 
 
 
 
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