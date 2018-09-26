 С 1 января пенсии военным увеличат на 25%, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины , об этом заявил министр Андрей Рева.

Он отметил, что на 2019 год в Государственном бюджете предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов - это дотации пенсий для гражданских, а 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным.

"С первого января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25 процентов, как это предусмотрено соответствующим постановлением Правительства, и на это также нужны дополнительные средства", - заявил министр.

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Он подчеркнул, что с 1 марта 2019 года начнется осовременивание пенсий по введенной Пенсионной реформой формуле. Официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы только в феврале, после этого будут произведены расчеты и выплаты согласно постановления правительства.

"Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за 8 месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процента. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что рост пенсий состоится до 20 процентов от тех размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил Рева.

Он также подчеркнул, что в 2018 году пенсии военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем, на 1500 гривен.

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