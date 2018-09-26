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 Экономика, Общество
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Все про:пенсия (1761) военнослужащие (3875) Рева Андрей (396)

 С 1 января пенсии военным увеличат на 25%, - Рева

С 1 января 2019 года планируется повышение пенсий военным на 25%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины , об этом заявил министр Андрей Рева.

Он отметил, что на 2019 год в Государственном бюджете предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов - это дотации пенсий для гражданских, а 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным.

"С первого января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25 процентов, как это предусмотрено соответствующим постановлением Правительства, и на это также нужны дополнительные средства", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работающим пенсионерам сохранят все соцвыплаты, - Министерство

Он подчеркнул, что с 1 марта 2019 года начнется осовременивание пенсий по введенной Пенсионной реформой формуле. Официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы только в феврале, после этого будут произведены расчеты и выплаты согласно постановления правительства.

"Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за 8 месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процента. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что рост пенсий состоится до 20 процентов от тех размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил Рева.

Он также подчеркнул, что в 2018 году пенсии военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем, на 1500 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3088249
 
 
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Лучше б действующим военным подняли зарплаты. А так все для совковых генералов получается
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А с остальными чё?
ЗЫ: то военным поднимают, то писдарным псевдоученым, то ментам... Пожалуй, рановато нам на "белые" ЗП переходить: тем, кто что-то производит, пенсия не светит.
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грядут выборы...совковым военным голосам добавит надо
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Враховуючи те,що газ для населення,за вашими ж прогнозами, також підвищиться на 25%,то все залишається по старому.
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А военные пенсионеры это кто? Ветераны Куликовской битвы?
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А остальные, что, рожей не вышли? Или пусть сдыхают?
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У меня на первом этаже живет прапор пенсионер. Так ему еще весной пришла бумага, что с 2019 ему пенсию подымут на 75%, а с 2019-го еще на 100%. Так где же правда?
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А все остальные пенсионеры пусть так и живут на 1500 грн....
Прямо какой то отбор,выживает тот,у кого пенсия хорошая..
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Теперь пенсионеров и гречкой не купишь,продинамят Пецю на все 100%..
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Поднимут тем кто распродал армию, а теперь деньги кончились.Все на выборы.
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Мне не поднял.И я теперь за него с семьей голосовать не буду.
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Оно долго будет пиариться на 25 % должно увеличиться для военных на востоке Украины зарплата и то это минимум Воно суне свою морду в кожну шпарину З 1 січня пенсії військовим збільшать на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 5995
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС 1 января пенсии военным увеличат на 25%, - Рева
 
 
 
 
 
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