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 Политика Украины, Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:гражданство (845) Закарпатье (1424) Чехия (807)

 "Не касается жителей Закарпатья", - в посольстве Чехии прокомментировали получение гражданства по упрощенной процедуре

Посольство Чехии в Украине опровергло информацию о предоставлении чешского гражданства бывшим гражданам Чехословакии, которые сейчас проживают на территории Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, в дипломатическом представительстве пояснили, что эти "ничем не обоснованные и ложные спекуляции" вытекают из ложного толкования проекта поправки к закону о государственном гражданстве Чешской Республики.

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"Как в настоящем законе, так и в предложенном проекте, который находится на обсуждении, совершенно четко указано, что получение государственного гражданства упрощенным путем (так называемой "декларацией") не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины (бывшей Подкарпатской Руси, которая была частью межвоенной Чехословакии)", - отметили в посольстве.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Чехии намерено разрешить потомкам бывших чехословацких эмигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.

Территория Закарпатья входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3088245
 
 
 Топ комментарии
 
Вот нормальный и четкий ответ. А венгры бы только наехали в ответ
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Наврядд чи можна чекати від Чехії подібне, що зробила Угорщина.
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а кого касается？
В Украине в любой области запрещено двойное гражданство, но пэтьке пох, у него самого много. Гарного презыдэнта обрало！
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- Читали об этом, Швейк? - Не читал.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
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Вот нормальный и четкий ответ. А венгры бы только наехали в ответ
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Наврядд чи можна чекати від Чехії подібне, що зробила Угорщина.
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Як відомо, що я на особисті запитання не відповідаю. Не раджу вам надалі займатися таким хамством.
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Извините я не знал! Напишите, что мол я, на вопросы не отвечаю, обращайтесь к секретарке.
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а кого касается？
В Украине в любой области запрещено двойное гражданство, но пэтьке пох, у него самого много. Гарного презыдэнта обрало！
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"ничем не обоснованные и ложные спекуляции" вытекают из ложного толкования проекта поправки к закону о государственном гражданстве Чешской Республики."
Да ладно. Это так - "дипломатические приемчики" и не более. Уже и никогда, за "светлае будащее" - бороться уже не будет. Научены. Люди - хотят жить. Причин много. От старения наций, до дешевой рабсилы.

Если Украина, не призадумается над такими процессами и срочно и без воплей - будет пустыня с большими землями и отсутствующим населением. Все к этому идет.
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Да нет прокурор. Украина сама еще себя не победила - ПРАВИЛЬНО. Победы не в пирровых победах, а ежедневности. Степ бай степ. Шаг за шагом. Жизнь? Состоит в рутине. И, главное - результате! Все остальное приложится.
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нужно выработать общие схемы реагирования для всех наших соседей, которые за деньги хуйла устраивают подобные провокации, такие схемы, что бы они четко понимали, что будут жестко наказаны.
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Новый закон напоминает израильский закон о возвращении. Чтобы получить гражданство Чехии (и ЕС), достаточно документально подтвердить что один из прямых родственников (мать, отец, бабушка, дедушка) был/была гражданином/гражданкой Чехословакии.
Закон касается жителей всего мира а не только Закарпатья.
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Так они же именно к украинским гражданам обратились, а потом передумали. "Не стосується жителів Закарпаття", - в посольстві Чехії прокоментували отримання громадянства за спрощеною процедурою - Цензор.НЕТ 3291
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в посольстве Чехии прокомментировали получение гражданства по упрощенной процедуре :"Не стосується жителів Закарпаття", - в посольстві Чехії прокоментували отримання громадянства за спрощеною процедурою - Цензор.НЕТ 4028
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Хорошо так Цензор - РЕЖЕТ - комментарии. Мои? Без проблем. Но были и "вменяемые". Зачем так? Очень не красиво.


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Администратор форума.

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Можно и закрыть. Крамолу не пишу, хотя и мог бы. Пишу там, где рвет душу, а так с точки зрения возраста. Делаю все вдумчиво. Слово не воробей. Я лишь - пылинка в инфрмпространстве. Но будьте толерантны и понимающие. ВАШИ слова НЕ ВОРОБЕЙ. Помните это.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не касается жителей Закарпатья", - в посольстве Чехии прокомментировали получение гражданства по упрощенной процедуре
 
 
 
 
 
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