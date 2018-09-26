 "Не касается жителей Закарпатья", - в посольстве Чехии прокомментировали получение гражданства по упрощенной процедуре

Как информирует Цензор.НЕТ, в дипломатическом представительстве пояснили, что эти "ничем не обоснованные и ложные спекуляции" вытекают из ложного толкования проекта поправки к закону о государственном гражданстве Чешской Республики.
"Как в настоящем законе, так и в предложенном проекте, который находится на обсуждении, совершенно четко указано, что получение государственного гражданства упрощенным путем (так называемой "декларацией") не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины (бывшей Подкарпатской Руси, которая была частью межвоенной Чехословакии)", - отметили в посольстве.
Ранее СМИ сообщали, что правительство Чехии намерено разрешить потомкам бывших чехословацких эмигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.
Территория Закарпатья входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
В Украине в любой области запрещено двойное гражданство, но пэтьке пох, у него самого много. Гарного презыдэнта обрало！
Да ладно. Это так - "дипломатические приемчики" и не более. Уже и никогда, за "светлае будащее" - бороться уже не будет. Научены. Люди - хотят жить. Причин много. От старения наций, до дешевой рабсилы.
Если Украина, не призадумается над такими процессами и срочно и без воплей - будет пустыня с большими землями и отсутствующим населением. Все к этому идет.
Закон касается жителей всего мира а не только Закарпатья.