 Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".
По его словам, в западной политике есть много политиков, которые связаны с Россией.
"Самым большим примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.
Белан отметил, что некоторые европейские политики вредят сотрудничеству в Евросоюзе.
"Мы свидетели последовательной политики некоторых членов Европарламента, которые гневно атакуют Польшу и пытаются использовать различные механизмы и инструменты, чтобы продолжать атаку на Польшу, власть "Права и справедливости", - сказал он.
Сегодня получила на руки свою трудовую. Начальницу заклинило и я уволена по ТК Российской ИМПЕРИИ.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
😜
Ушанки. Валенки или лапти (по сезону). Волочащиеся за ними парашюты с серпом и молотом. Запах боярышника. Фанфурики с "новичком". И да, повышенный интерес к соборам...
Это он еще про Украину умолчал