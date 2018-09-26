 Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

По его словам, в западной политике есть много политиков, которые связаны с Россией.

"Самым большим примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Белан отметил, что некоторые европейские политики вредят сотрудничеству в Евросоюзе.

"Мы свидетели последовательной политики некоторых членов Европарламента, которые гневно атакуют Польшу и пытаются использовать различные механизмы и инструменты, чтобы продолжать атаку на Польшу, власть "Права и справедливости", - сказал он.

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