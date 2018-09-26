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Все про:Польша (4506) Евросоюз (12075)

 Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан

Вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что в Западной Европе много политиков, которые являются российскими агентами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

По его словам, в западной политике есть много политиков, которые связаны с Россией.

"Самым большим примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Белан отметил, что некоторые европейские политики вредят сотрудничеству в Евросоюзе.

"Мы свидетели последовательной политики некоторых членов Европарламента, которые гневно атакуют Польшу и пытаются использовать различные механизмы и инструменты, чтобы продолжать атаку на Польшу, власть "Права и справедливости", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088243
 
   
 Топ комментарии
 
кто там говорит то все время что пукин уйдет и россиюшка матушка будет демократичной страной
Сегодня получила на руки свою трудовую. Начальницу заклинило и я уволена по ТК Российской ИМПЕРИИ.

Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан - Цензор.НЕТ 58
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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Німеччина дійсно переповнена російськими шпигунами і приклад цьому будівництво ПП2.
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кто там говорит то все время что пукин уйдет и россиюшка матушка будет демократичной страной
Сегодня получила на руки свою трудовую. Начальницу заклинило и я уволена по ТК Российской ИМПЕРИИ.

Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан - Цензор.НЕТ 58
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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Одно время,да и сейчас,в кругах разведки,контрразведки считают, что Киссинжер-агент Кремля...Мало того,что он был масоном,главным советником бывшего президента США по госбезопасности и госсекретарём,он в Кремле значится как агент Кисса...Вова хуйло проводит на рассее его доктрину -Очищение России через Страдания,от региона к региону,главная цель-Крах мирного уклада для гоев..!!
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караул, спасайся кто може, або іншими словами.....дожились.
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В В.Зраді один одного поганяють...
😜
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Что у пуйла в бОшке, то у его холуёв на языке! Ымпэрцы недобитые :
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Колбаса - если не шутка, то это жесткач.
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Надо просто внимательнее следить - российских агентов всегда что-то выдаёт.
Ушанки. Валенки или лапти (по сезону). Волочащиеся за ними парашюты с серпом и молотом. Запах боярышника. Фанфурики с "новичком". И да, повышенный интерес к соборам...
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Німеччина дійсно переповнена російськими шпигунами і приклад цьому будівництво ПП2.
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===Вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что в Западной Европе много политиков, которые являются российскими агентами.===

Это он еще про Украину умолчал
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Да и проститутки у них, надо сказать, так себе.
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так оно и есть, но беря в внимание продажность срусни, их трусость и мерзкость, более чем 45% этих агентов перекупили и те вроди как помогает русне, но всегда в значительных вопросы подставляет русню.
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Америка проводит 7 расследований в Конгрессе,а в кулуарах идут постоянные дебаты о лоббизме Трампом связных Окурка....В ближайшее время ждут,что на Верх всплывёт нечто скандальное.
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Сказки. Один супер-агент, стоит 100. Например Филби... По результату. Поэтому сказки, тем, кто не в теме "потрындеть" и "покрасоваться".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗападная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши Белан
 
 
 
 
 
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