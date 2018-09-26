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 Политика Украины, Экономика
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Все про:вооружение (3007) Кабмин (10659) закупки (145)

 Закупая за границей вооружение, Украина получит также технологии и инвестиции, – Кабинет Министров

Добиться этого можно благодаря заключению так называемых офсетных договоров.

Кабинет министров одобрил решение о внедрении практики заключения офсетных договоров в военной сфере. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Украины.

Офсетный договор предусматривает, что продавец товара (в частности, вооружения) после подписания договора и поставки товара должен предоставить покупателю определенные технологии, а также осуществить определенные инвестиции в экономику.

Также на Цензор.НЕТ: На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

Теперь в правительстве будут пытаться заключать такие договоры на покупку вооружения, в соответствии с которыми продавцы должны будут предоставить Украине компенсацию в виде предоставления технологий и ноу-хау, а также инвестиций в национальный оборонно-промышленный комплекс, проведение ремонта военной и специальной техники и военного имущества, встречной торговли и других экономических выгод.

"Офсеты являются новым для Украины инструментом военно-технического сотрудничества, практическое воплощение которого связано с необходимостью обеспечить соответствие украинской нормативно-правовой базы правовому полю стран партнеров" – сообщают в Минэкономразвития.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088242
 
   
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Ну то есть нефиг развивать собственное вооружение - давайте закупать зброю за рубежом?
Нормальный путь как для страны четвертого мира
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Не повезло. Как ни спешил вывалить камент, даже названия статьи не дочитал, а все равно второй.
Ты, братец, сразу в буфер копируй что-нибудь универсально-нейтральное, что-то вроде "первыйнах" - потом только вставить останется, да почаще "обновить" цикай. Будешь чемпион.
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значит французы нам продали не только вертолеты..
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+ мазь від геморою. що залишилась невикористаною після спихону нам вертушок.
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Россия в течение нескольких десятилетий "не развивала своё вооружение" - выпускала винтовки "Бердана-2", с которыми дошла чуть ли не до русско-японской войны. США "не развивала своё вооружение", а закупила у Великобритании миноносцы выпуска конца 19-го века, и использовала их (вместе с Великобританией), до конца Второй мировой. Японцы, после демилитаризации, переключились на выпуск товаров гражданского назначения. Начали с копирования американского... Спрашивается в задаче: "На хрена, во время войны, "изобретать велосипед", если есть уже апробированные, прошедшие испытания (а то и боевое применение), образцы?!
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Россия в течение нескольких десятилетий "не развивала своё вооружение" - выпускала винтовки "Бердана-2", с которыми дошла чуть ли не до русско-японской войны. США "не развивала своё вооружение", а закупила у Великобритании миноносцы выпуска конца 19-го века, и использовала их (вместе с Великобританией), до конца Второй мировой. Японцы, после демилитаризации, переключились на выпуск товаров гражданского назначения. Начали с копирования американского... Спрашивается в задаче: "На хрена, во время войны, "изобретать велосипед", если есть уже апробированные, прошедшие испытания (а то и боевое применение), образцы?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакупая за границей вооружение, Украина получит также технологии и инвестиции, – Кабинет Министров
 
 
 
 
 
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