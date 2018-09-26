 Закупая за границей вооружение, Украина получит также технологии и инвестиции, – Кабинет Министров

Кабинет министров одобрил решение о внедрении практики заключения офсетных договоров в военной сфере. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Украины.

Офсетный договор предусматривает, что продавец товара (в частности, вооружения) после подписания договора и поставки товара должен предоставить покупателю определенные технологии, а также осуществить определенные инвестиции в экономику.

Также на Цензор.НЕТ: На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

Теперь в правительстве будут пытаться заключать такие договоры на покупку вооружения, в соответствии с которыми продавцы должны будут предоставить Украине компенсацию в виде предоставления технологий и ноу-хау, а также инвестиций в национальный оборонно-промышленный комплекс, проведение ремонта военной и специальной техники и военного имущества, встречной торговли и других экономических выгод.

"Офсеты являются новым для Украины инструментом военно-технического сотрудничества, практическое воплощение которого связано с необходимостью обеспечить соответствие украинской нормативно-правовой базы правовому полю стран партнеров" – сообщают в Минэкономразвития.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам