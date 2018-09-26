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 Политика Украины, Экономика
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 Процесс очищения банковской системы завершился, - совет Нацбанка

В первом полугодии 2018 года в Украине не появилось ни одного неплатежеспособного банка, что свидетельствует о завершении очищения банковской системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель совета НБУ Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.

"Совет (Нацбанка. - Ред.) подчеркнул, что на сегодня завершился процесс очищения банковского сектора и начат процесс восстановления и дальнейшее развитие банковской системы. В первом полугодии 2018 ни один банк не был признан неплатежеспособным, что зафиксировано впервые с начала кризиса 2014", - отметил Данилишин.

По его словам, сейчас банки преимущественно прибыльные и работают стабильно. При этом Национальный банк продолжает решать вопросы с проблемными активами банковской системы, накопленными в прошлые периоды.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088241
 
 
 Топ комментарии
 
Очищение и зачистка разные вещи. Остались только самые выкормленные, наглые и беспредельные банки, ну и руские, как стоящие вне конкуренции
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У тебя и мыши в холодильнике подохли. Ты только здесь тролингом и живешь.
На проценты от вкладов он живет. Не смешите меня а то я умру от смеха! Процес очищення банківської системи завершився, - рада Нацбанку - Цензор.НЕТ 9021
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Очищение и зачистка разные вещи. Остались только самые выкормленные, наглые и беспредельные банки, ну и руские, как стоящие вне конкуренции
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Неплатоспроможних банків нема на сьогоднішній день, а завтра будуть махінації, що все змінять.
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-Монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти -- в бутафорской.(с)
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А они у тебя были ? Мои прекрасно хранятся в банке и дают доход.
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У тебя и мыши в холодильнике подохли. Ты только здесь тролингом и живешь.
На проценты от вкладов он живет. Не смешите меня а то я умру от смеха! Процес очищення банківської системи завершився, - рада Нацбанку - Цензор.НЕТ 9021
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Неужели всех ворюг посадили? Или вообще убрали?
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Вот тут не понял... Лучший банкир тысячелетия где-то шляется, неплатежеспособные банки маются без неё непризнанными, а хто попало чистит лучший банковский сектор в нашем рукаве галактики! И все вокруг вдруг стали прибыльные, окромя ПриватБанка, куда Гонтарева с Нацбанком казённые (народные) деньги клали.
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Индикатор состояния банковской системы - международные рейтинги банков. Но не заявления чиновников.
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ага, остались только банки свидетелей жытыпоновому и их торговых партньорофф?
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Как говорил академик главный Йоффе...
Надо пить коньяк и кофе...
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Наука в Украине с такими "академиками" как этот Данилишин, а также Литвин... при столетнем президенте Академии... это позор какой-то... прихлебатели... однако...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс очищения банковской системы завершился, - совет Нацбанка
 
 
 
 
 
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