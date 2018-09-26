 Процесс очищения банковской системы завершился, - совет Нацбанка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель совета НБУ Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.
"Совет (Нацбанка. - Ред.) подчеркнул, что на сегодня завершился процесс очищения банковского сектора и начат процесс восстановления и дальнейшее развитие банковской системы. В первом полугодии 2018 ни один банк не был признан неплатежеспособным, что зафиксировано впервые с начала кризиса 2014", - отметил Данилишин.
По его словам, сейчас банки преимущественно прибыльные и работают стабильно. При этом Национальный банк продолжает решать вопросы с проблемными активами банковской системы, накопленными в прошлые периоды.
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На проценты от вкладов он живет. Не смешите меня а то я умру от смеха!
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Надо пить коньяк и кофе...