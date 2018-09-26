 Антимонопольный комитет расследует, как мобильные операторы сократили срок действия тарифов на связь и изобрели таким образом "13-й месяц" для оплаты

Антимонопольный комитет Украины начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.
"АМКУ начал расследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", – отмечается в сообщении.
По данным АМКУ, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28-ми дней).
Указанным операторам направлены требования АМКУ о предоставлении информации с целью выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания до абонентов.
Напомним, в августе lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех – в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".
В целом за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.
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Сам юзаю этот тариф, доволен как слон. Там помимо 750 минут на все операторы еще и 7 Гб инета, выговорить и высидеть все практически нереально. Но пару раз таки высиживал на море, и кстати есть опция обмена халявных минут на халявные гигабайты, пару раз выручало
Блин! Творят что в голову сбредет.
- А почему вас только девять?
- А разве ты за подснежниками сюда пришла? )))
Сегодня день рождения Петра Порошенко... и день презерватива. Два праздника? Или все-таки один?
Порошенко сегодня стукнуло 53.
Об этом напомнил сегодня в Фейсбуке известный журналист Александр Дубинский.
«Два больших праздника в один день», - подчеркнул журналист.
А затем немного засомневался.
«Или один?», - спросил он насчет количества праздников…
Действительно, у Порошенко сегодня день рождения. Ему сегодня стукнуло 53.
И день презерватива тоже именно сегодня. Его еще называют «днем контрацепции».
Правда, есть у двух упомянутых праздников одно отличие. День презерватива - вроде, всемирный. А вот день рождения украинского президента вряд ли будут праздновать во всем мире.
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... и день презерватива. Два праздника? Или все-таки один?]: Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
🤣😜
Вообще кому эта богадельня принадлежит?