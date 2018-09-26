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 Экономика, Общество
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Все про:Киевстар (29) мобильная связь (305) тарифы (1531) Антимонопольный комитет (263) Lifecell (1) Vodafone (21)

 Антимонопольный комитет расследует, как мобильные операторы сократили срок действия тарифов на связь и изобрели таким образом "13-й месяц" для оплаты

В комитете хотят разобраться, каким образом в году у операторов получилось не 12, а 13 месяцев.

Антимонопольный комитет Украины начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.

"АМКУ начал расследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", – отмечается в сообщении.

По данным АМКУ, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28-ми дней).

Указанным операторам направлены требования АМКУ о предоставлении информации с целью выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания до абонентов.

Напомним, в августе lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех – в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В целом за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман поручил проверить качество работы мобильных операторов: "Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути"

Источник: https://censor.net.ua/n3088236
 
   
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так люмпен, і тут борига винен. а ще офшорник вигнав літо і осінь в Україну привів
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ні,пан Інкогніто лише за перерізання стрічок відповідальний,не перебільшуй його повноваження.
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Давайте порохоботы, по всей стране билборды еще развесьте, что вся страна это люмпены и алкаши и никто не хочет как вы нищеброды за миску помоев в день батрачить на олигархов, рейтинг бырыги вырастет до небес. Давайте, не стесняйтесь, чем больше люди видят, что пишут такие как ты порохоботы, тем больше ненавидят твоего ненаглядного офшорного барыгу. Антимонопольний комітет розслідує, як мобільні оператори зменшили термін дії тарифів на зв'язок і винайшли таким чином "13-й місяць" для оплати - Цензор.НЕТ 9500
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Зараз занесуть хабара і всі розслідування припиняться.
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по мобільному звязку Україна перебуває десь між Нігером та республікою Чад
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Имхо самый лучший тариф у лайфа. 80 грн и 750 минут на других операторов. 750 минут, карл. 12 часов в месяц халявного трёпа. А я все еще продолжаю сидеть на водафоне, потому что лайф за городом плохо ловит
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нет. Ночью просто интернет безлимитный
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хз, как по мне то проблемы за городом давно в прошлом, лайф подтянул покрытие, а местами за городом и москвофон не ловит нормально.
Сам юзаю этот тариф, доволен как слон. Там помимо 750 минут на все операторы еще и 7 Гб инета, выговорить и высидеть все практически нереально. Но пару раз таки высиживал на море, и кстати есть опция обмена халявных минут на халявные гигабайты, пару раз выручало
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Хитрость - образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который по внешности походит. (с) И.Кант
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А ты думаешь, куда деньги со счета деваются, ведь недавно только пополнял.
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ну, было же когда-то 13 созвездий Зодиака, осталось 12... вот и внедрили инновационные технологии, чтобы восстановить истерическую справедливость...
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перейшли до місячного календаря, як у вагітних...
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Все операторы включили интернет в тарифы старым людям с кнопочными телефонами.Назойливо навязывают ненужные услуги,от которых ты обязательно должен отписаться после уведомления о навязывании.Полный беспредел подтаёжных операторов.!!Старые или больные люди не пользуются СМСками
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просто нужно этих мобильных nugapacoв ставить на место
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С эхтими крахаборами пора разобраться (да нет пока кому). Вообще оборзели сволочи.
Блин! Творят что в голову сбредет.
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Даже если и расследуют, то максимум что светит операторам - штраф 1700 грн на троих, с такими полномочиями амку
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Про який 4g йде мова-3g не працює,без кінця висне,а в чотири працює тільки тариф!Лишити всіх 3-х ліцензії, штрафувати не має сенсу,дерти будуть з нас!!!
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Долго шла девочка по лесу, пока не увидела поляну, на которой собрались братья-месяцы.
- А почему вас только девять?
- А разве ты за подснежниками сюда пришла? )))
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пусть налоги платят 13 раз в год о..вшие пи..сы
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И о ХАРРРОШЕМ!

Сегодня день рождения Петра Порошенко... и день презерватива. Два праздника? Или все-таки один?
Порошенко сегодня стукнуло 53.

Об этом напомнил сегодня в Фейсбуке известный журналист Александр Дубинский.
«Два больших праздника в один день», - подчеркнул журналист.
А затем немного засомневался.
«Или один?», - спросил он насчет количества праздников…
Действительно, у Порошенко сегодня день рождения. Ему сегодня стукнуло 53.
И день презерватива тоже именно сегодня. Его еще называют «днем контрацепции».
Правда, есть у двух упомянутых праздников одно отличие. День презерватива - вроде, всемирный. А вот день рождения украинского президента вряд ли будут праздновать во всем мире.
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... и день презерватива. Два праздника? Или все-таки один?]: Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/

🤣😜
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И кому ты сейчас что то докажешь, или обжалуешь! Разве только они этим занимаются! Эти тварюки скопировали всё с продуктов питания. Где молоко не 1литр, а 900гр., где в расфасованных крупах не 1 килограмм, а 900гр, и.т.д. Вот и у них теперь не месяц с 31 днями, с 4-мя неделями. Нам ещё осталось перейти с одного астрономического часа на академический час. Скоро операторы и эту меру где нибудь используют.
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Жена говорит что то так быстро подсолнечное масло заканчивается. Присмотрелись к бутылке а там уже по 0.87 литра вместо литра.
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Точно так же как украинский газ по $50 превратился в импортный уже по $320. У новых потужных винницких торговцев еще на так покупали гнилые помидоры.
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До оператора связи дозвонится не реально. АВТООТВЕТЧИК И ПОШЕЛ НАХРЕН!
Вообще кому эта богадельня принадлежит?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАнтимонопольный комитет расследует, как мобильные операторы сократили срок действия тарифов на связь и изобрели таким образом "13-й месяц" для оплаты
 
 
 
 
 
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