 Антимонопольный комитет расследует, как мобильные операторы сократили срок действия тарифов на связь и изобрели таким образом "13-й месяц" для оплаты

Антимонопольный комитет Украины начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.

"АМКУ начал расследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", – отмечается в сообщении.

По данным АМКУ, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28-ми дней).

Указанным операторам направлены требования АМКУ о предоставлении информации с целью выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания до абонентов.

Напомним, в августе lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех – в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В целом за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

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