 Украина как большое независимое государство имеет право на свою независимую автокефальную церковь, - глава Кипрской церкви Хрисостомос ІІ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства Украины в республике Кипр.

В тексте отмечается: "Во время беседы, которая проходила в теплой дружеской атмосфере, обсуждалась ситуация в Украине в контексте продолжающейся российской агрессии, развитие объединительных процессов в украинском православии, вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Архиепископ Кипра п. Хрисостомос ІІ выразил поддержку Украине и украинскому народу, особо подчеркнул право Украины как большой независимого государства иметь свою независимую автокефальную церковь.

Его Блаженство с благодарностью принял украинский рушникс портретом Тараса Шевченко как символ духовного единения, мира и добра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.