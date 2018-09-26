 Кабмин на следующей неделе примет решение о запуске отопительного сезона. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы, - Зубко

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На следующей неделе мы примем решение о запуске отопительного сезона на заседании правительства", - сказал Зубко.

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По его словам, инфраструктура практически полностью готова к началу сезона.

"На следующей неделе мы проведем окончательное селекторное совещание относительно технической готовности. На сегодня социальный сектор полностью готов, жилой сектор идет по графику, готовность 99%", - подчеркнул Зубко.

Он отметил, что многие дома готовятся к отопительному сезону не ЖЭКами, а управляющими ОСМД.

"Основной вопрос - это готовность предприятий теплокоммунэнерго. После подписания договоров с Нафтогазом и уплаты денег они получат газ. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы. К сожалению, реформа децентрализации не всегда приводит к тому, что компетенция людей, которые управляют, соответствует их полномочиям", - добавил Зубко.

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