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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10659) Зубко (367) отопительный сезон (162)

 Кабмин на следующей неделе примет решение о запуске отопительного сезона. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы, - Зубко

Кабинет министров на следующей неделе примет решения, необходимые для запуска отопительного сезона в Украине.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На следующей неделе мы примем решение о запуске отопительного сезона на заседании правительства", - сказал Зубко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях

По его словам, инфраструктура практически полностью готова к началу сезона.

"На следующей неделе мы проведем окончательное селекторное совещание относительно технической готовности. На сегодня социальный сектор полностью готов, жилой сектор идет по графику, готовность 99%", - подчеркнул Зубко.

Он отметил, что многие дома готовятся к отопительному сезону не ЖЭКами, а управляющими ОСМД.

"Основной вопрос - это готовность предприятий теплокоммунэнерго. После подписания договоров с Нафтогазом и уплаты денег они получат газ. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы. К сожалению, реформа децентрализации не всегда приводит к тому, что компетенция людей, которые управляют, соответствует их полномочиям", - добавил Зубко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3088229
 
 
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не знаю даже сколько будет стоить отопление?
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потом окажется, что, например, в Кр.Роге еще и не думали приступать к подготовке... Эдак числа 25 октября начнут готовится к пуску в ноябре. Как год назад
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понятно что отопительный сезон не везде будет вовремя, но обычно сейчас волнует счета
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Увидел кисю на батарее и вспомнил, как в 60 годы из-за жары в октябре в квартире пришлось лечь спать на пол, чтобы по прохладней было. Заснул, во сне рука дотрагивалась до батареи. Из-за этого получил ожег. Эта кыська явно ожег не получит. С новым отопительным сезонам вас, соотечестенники! Праздник на пол года.
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Только не надо с !кабмина" благодетелей делать. Есть законы при какой температуре на включают отопление.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин на следующей неделе примет решение о запуске отопительного сезона. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы, - Зубко
 
 
 
 
 
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