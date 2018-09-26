 Апелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение

Об этом Бердинских написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Апелляционного суда - дело вернули в Печерский суд. Теперь Печерский суд будет опять решать давать доступ к моему телефону за 1,5 года или нет", - сообщила журналистка.

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В комментариях журналистка уточнила, что суд отменил постановление, согласно которому Генпрокуратура получила доступ к данным ее телефона за последние 1,5 года, и отправил дело на новое рассмотрение в Печерском суде в связи с процессуальными нарушениями при первом рассмотрении.







Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.