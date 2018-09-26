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 Политика Украины, Общество
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 Апелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение

Апелляционный суд Киева постановил вернуть рассмотрение дела о доступе ГПУ к данным телефона журналистки Кристины Бердинских в Печерский суд Киева на новое рассмотрение.

Об этом Бердинских написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Апелляционного суда - дело вернули в Печерский суд. Теперь Печерский суд будет опять решать давать доступ к моему телефону за 1,5 года или нет", - сообщила журналистка.

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В комментариях журналистка уточнила, что суд отменил постановление, согласно которому Генпрокуратура получила доступ к данным ее телефона за последние 1,5 года, и отправил дело на новое рассмотрение в Печерском суде в связи с процессуальными нарушениями при первом рассмотрении.

Апелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение 01
Апелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение 02
Апелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение 03

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.

Источник: https://censor.net.ua/n3088228
 
 
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Ей Шо, до сих пор телеХВон и симку новую не купили?
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Привет КАЛОмойскому! Не пора ли "честнай антикаррупционой пегедаче" проверить Бенчика??? А ???? Слабо???
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Хочу подивитися розслідування ; Схем; про бізнес Коломойського.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд отменил разрешение ГПУ на доступ к телефону журналистки Бердинских: дело отправили на повторное рассмотрение
 
 
 
 
 
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