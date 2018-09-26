 Заседание суда над российским пропагандистом Вышинским перенесли на 2 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказали в среду в информационном центре апелляционного суда Херсонской области.

"Судебное заседание по делу Вышинского не состоялось. Перенесли на 2 октября, на 10 часов", - сообщили в информационном центре апелляционного суда области.

В то же время, как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре АР Крым, судебное заседание перенесли из-за того, что Вышинский не был доставлен в суд. "Почему не был доставлен, это уже вопрос к конвою и суду. Якобы, по техническим причинам", - рассказали в прокуратуре АР Крыма.

Отмечается, что апелляцию подавали адвокаты Вышинского, чтобы освободить его из-под стражи.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".