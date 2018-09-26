 Массовое отравление детей произошло в школе-интернате на Ривненщине: заболели 24 человека, из них 22 ребенка, - Минздрав

Об этом сообщает Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных, пострадавших во время вспышки острой кишечной инфекции в "Мизоцкой специализированной общеобразовательной школе-интернате I-II ступеней", составляет 24 человека, из них 22 ребенка и 2 работника заведения. Госпитализированы в инфекционные отделения 16 больных (в Здолбуновской ЦРБ находятся 11 больных, в Млиновской ЦРБ - 4, в Костопольской ЦРБ - 1) и еще 8 детей лечатся амбулаторно, их обнаружили при подворных осморах (в Здолбуновском районе -3 ребенка, Ривненском - 2 и по одному - в Острожском, Дубенском и Сарненском районах)", - говорится в сообщении.

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"По результатам эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции установлено, что возбудителем, который вызвал заболевание людей, стала сальмонелла энтеритидис. Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полочка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса). Обстоятельства, способствовавшие вспышке: несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов. О несоблюдении санитарно-гигиенических требований свидетельствует обнаружение бактерии группы кишечной палочки (БГКП) на рабочих поверхностях и объектах окружающей среды (48% смывов неудовлетворительные) и в продуктах питания (40% не соответствуют санитарным требованиям). Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу энтеритидис (у одного присутствовала клиническая картина болезни, у другого не было симптомов заболевания)", - добавили в ведомстве.