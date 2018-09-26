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 Политика Украины
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 В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, общее понимание по данному вопросу пока отсутствует.

В Кремле заявили, что говорить о компромиссе по теме развертывания миротворцев ООН на Донбассе преждевременно, поскольку "по-прежнему знаков вопроса больше", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что переговорщики близки к развертыванию миссии ООН на Донбассе и какие страны будут представлены в этом миротворческом контингенте.

"Я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание (относительно развертывания миротворцев ООН на Донбассе, – ред.). По-прежнему там знаков вопроса больше", – сказал Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Сербия, Турция и Беларусь, - Волкер

По его словам, изначально развернуть миротворческую миссию для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предложил президент РФ, "но до сих пор там очень много знаков вопроса".

На уточняющий вопрос, идет ли речь только о линии соприкосновения или о всей территории ОРДЛО, Песков ответил: "Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон?".

"Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей", - подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс. По его словам, это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

Также на Цензор.НЕТ: Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3088223
 
 
 Топ комментарии
 
с русскими свиньями какой может быть компромис?
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Стал искать он туалет,
Говорят ему-Нет,нет!
Эта комната не ваша,
Здесь написано-"паРаша".

В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет - Цензор.НЕТ 5203
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До выборов ни каких движняков не будет...
в паРаше надеются что победит какой нить прокацапский кандидат...типа Йули...и можно будет просто обменять Донбасс на Крым....
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с русскими свиньями какой может быть компромис?
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Накачай себе ялду, рекламный дегенерат и убейся об нее своей тупой башкой.
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Что обиделась русская свинья..?? Привыкай....
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ты честь им делаешь. они россияне а не русские
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Глаз узкий...нос плюский...а оно кричит ..что оно русский....
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иванов , у русской свиньи мнения никто не спрашивает, рыло заберало и пнх, здесь ЛЮДИ общаются. В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет - Цензор.НЕТ 9953
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Так у тебя никто и не спрашивает, рюзькая свинья. А будешь грубить, быдло мацковское, глаз тебе на жопу натяну.
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Нарешті дожились до такого чудового діалогу - ...ти русскій! - сам ти русскій!...та не заморочуйтесь ви з цим словом русь...реально воно присутнє лише у гімні савєцкава саюза...все інше то прєданья старіни глубокай невідомо ким написані...
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нужно еще больше полезных санкций навалить, что бы компромисс вырисовался.
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Трудно договориться с тем, кто договариваться не хочет. Ещё труднее с тем, кто не понимает зачем это нужно. И уж совсем бесполезно договариваться с орками.
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Стал искать он туалет,
Говорят ему-Нет,нет!
Эта комната не ваша,
Здесь написано-"паРаша".

В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет - Цензор.НЕТ 5203
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До выборов ни каких движняков не будет...
в паРаше надеются что победит какой нить прокацапский кандидат...типа Йули...и можно будет просто обменять Донбасс на Крым....
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Пусть тратятся на эти рыспублики. Жаль нефть уже по 80...
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Думаю это не надолго... Скоро и шейхи поймут, что касабов нужно на бутылку сажать... В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет - Цензор.НЕТ 1350
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На уточняющий вопрос, идет ли речь только о линии соприкосновения или о всей территории ОРДЛО, Песков ответил: "Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон"

Как-как. ОРДЛО - це асоба адарьйонниє часті двох областей України. Україна на миротворців згодна. Ось так.
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Как это нет ? )) Захера вы же не зря грохнули )
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"В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет" - никакого компромисса нет со стороны Кацапстана, Петух галантерейный, значит санкций ещё недостаточно, значит надо крепче брать за кадык кремлёвскую террористическую банду, и лично главного Мясника недоделанного.
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Торопиться не надо
нужно вернуть обществу здорового человека

Еще выборы не прошли
и народ еще не осознал, что угольная промышленность должна лечь
еще хотя бы годков 5, ну 10 Вова должен потерпеть
кроме него и киевским донбассятам, этот Донбасс больше никому на не на.
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"Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей", - подчеркнул писькофф :В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет - Цензор.НЕТ 2046

Каких нах "модальностей"?, Модальность (от ср.лат. modalis - модальный, лат. modus - мера, способ) - семантическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение содержания высказывания к действительности. Модальность является языковой универсалией, принадлежит к числу основных категорий естественного языка..
Что эта вусатая пачвара лепит? Кто вбил в бОшу этому пуйловскому холую такие слова, смысл которых он не постигнет за всю свою гребанаю жизнь? Кловун, мля кремблядский!
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А они у Грузии спрашивали согласия, когда размещали свой контингент на ее территории (в Абхазии и Южной Осетии)?
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С дураком искать компромисса, себе дороже. Да и дороги у них хреновые
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет
 
 
 
 
 
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