 В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет

В Кремле заявили, что говорить о компромиссе по теме развертывания миротворцев ООН на Донбассе преждевременно, поскольку "по-прежнему знаков вопроса больше", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что переговорщики близки к развертыванию миссии ООН на Донбассе и какие страны будут представлены в этом миротворческом контингенте.

"Я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание (относительно развертывания миротворцев ООН на Донбассе, – ред.). По-прежнему там знаков вопроса больше", – сказал Песков.

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По его словам, изначально развернуть миротворческую миссию для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предложил президент РФ, "но до сих пор там очень много знаков вопроса".

На уточняющий вопрос, идет ли речь только о линии соприкосновения или о всей территории ОРДЛО, Песков ответил: "Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон?".

"Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей", - подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс. По его словам, это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

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