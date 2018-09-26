 В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет

В Кремле заявили, что говорить о компромиссе по теме развертывания миротворцев ООН на Донбассе преждевременно, поскольку "по-прежнему знаков вопроса больше", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что переговорщики близки к развертыванию миссии ООН на Донбассе и какие страны будут представлены в этом миротворческом контингенте.
"Я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание (относительно развертывания миротворцев ООН на Донбассе, – ред.). По-прежнему там знаков вопроса больше", – сказал Песков.
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По его словам, изначально развернуть миротворческую миссию для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предложил президент РФ, "но до сих пор там очень много знаков вопроса".
На уточняющий вопрос, идет ли речь только о линии соприкосновения или о всей территории ОРДЛО, Песков ответил: "Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон?".
"Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей", - подчеркнул он.
Напомним, накануне президент Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс. По его словам, это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.
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Говорят ему-Нет,нет!
Эта комната не ваша,
Здесь написано-"паРаша".
в паРаше надеются что победит какой нить прокацапский кандидат...типа Йули...и можно будет просто обменять Донбасс на Крым....
Как-как. ОРДЛО - це асоба адарьйонниє часті двох областей України. Україна на миротворців згодна. Ось так.
нужно вернуть обществу здорового человека
Еще выборы не прошли
и народ еще не осознал, что угольная промышленность должна лечь
еще хотя бы годков 5, ну 10 Вова должен потерпеть
кроме него и киевским донбассятам, этот Донбасс больше никому на не на.
Каких нах "модальностей"?, Модальность (от ср.лат. modalis - модальный, лат. modus - мера, способ) - семантическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение содержания высказывания к действительности. Модальность является языковой универсалией, принадлежит к числу основных категорий естественного языка..
Что эта вусатая пачвара лепит? Кто вбил в бОшу этому пуйловскому холую такие слова, смысл которых он не постигнет за всю свою гребанаю жизнь? Кловун, мля кремблядский!