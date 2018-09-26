 Из университета Богомольца исчезло более 30 важных документов, работа вуза парализована, - Минздрав

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Работу Национального университета им. А.А. Богомольца и проверку МЗ Украины саботируют Екатерина Амосова и ее сторонники. Из ректората исчезли необходимые для нормального функционирования университета документы, что поставило под угрозу осуществление любых платежей, включая зарплаты, стипендии и коммунальные выплаты. В самом медицинском университете Украины продолжает работу комиссия, которая проверяет финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение устава, контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества НМУ за период с 1 октября 2015 года по 18 сентября 2018 года", - отметили в Минздраве, заявив, что работе специальной комиссии препятствуют.

В ведомстве сообщили, что в помещении ректората НМУ отсутствуют документы, регулирующие работу учреждения, в частности, оригинал устава университета, оригинал и копии лицензий на осуществление образовательной деятельности, оригинал и копии сертификатов на аккредитацию, документация по защите персональных данных работников, приказы о назначении и т.д.

"В целом отсутствуют более трех десятков ключевых документов. Сейчас их местонахождение неизвестно. Однако отсутствие этой документации фактически делает невозможным функционирование университета, хозяйственную деятельность, в том числе образовательную. И. о. ректора Александр Науменко обратился с заявлениями о преступлении в Национальную полицию Украины об исчезновении документов. На рабочих местах отсутствуют более 80 человек ректората, в частности, работники бухгалтерии, юридического и планово-финансового отделов, канцелярии и других структурных подразделений университета", - отметили в Минздраве.

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В ведомстве заявили, что экс-руководство угрожает уголовной ответственностью тем сотрудникам и преподавателям университета, которые соглашаются сотрудничать с членами комиссии Минздрава Украины, а также признанным Минздравом Украины и.о. ректора университета - Александром Науменко.

"Из-за преступного произвола экс-руководства университета фактически вся финансовая деятельность учреждения пока остановлена. Управленческий хаос, вызванный действиями представителей старой коррумпированной системы, привел также к тому, что Государственная казначейская служба не принимает карточки с образцами подписей на право подписи финансовых документов. Минздрав обратился в Госказнайчейство с необходимыми разъяснениями, а также предупредил ведомство о возможном незаконном распоряжении средствами налогоплательщиков", - отметили в Минздраве.

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко.

В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.