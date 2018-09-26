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Все про:взрыв (4015) комитет (352) Луценко (7149) отчет (306) полигон (238)

 Комитет по нацбезопасности завтра заслушает Луценко и директора КНИИСЭ Рувина по взрыву миномета на Ривненском полигоне

В четверг, 27 сентября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко о заключении экспертов по факту гибели и травмирования военнослужащих во время проведения учений на Ривненском полигоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Отмечается, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг, 27 сентября, заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина о заключении экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Для участия в заседании комитета также приглашен Министр обороны Украины Степан Полторак.

Начало заседания запланировано на 11-00 по адресу: ул. Садовая, 3а, к. 1224.

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Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молот" - это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось, - Чорновол о критике миномета после ЧП на Ривненском полигоне

Источник: https://censor.net.ua/n3088219
 
 
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Для чего ? Соберитесь всем комитетом вокруг миномёта на полигоне и выясняйте причину .
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Предлагаешь им с него пострелять? Комітет з нацбезпеки завтра заслухає Луценка і директора КНДІСЕ Рувіна щодо вибуху міномета на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 3285 Но они на это не пойдут
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"Выпьем,закусим...О делах наших скорбных покалякаем"...(с)
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- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте! (с)
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А версию о том, что на заводе производителе завелась ээсбэшная крыса, которая делает на некоторых экземплярах мелкие надрезы у основания ствола не рассматривали ? Иуда Владимировна, прапорщик анатоль, жоппоблоковское быдло вполне могло туда по заданию фсб служителями которого они являются, внедрить человечка, который делает определённые диверсии. Ибо этим тварям от кремлёвских кураторов поставлена задача любой ценой (даже ценой человеческих жизней) дискредитировать действующую власть и привести (прийти) к власти пропутинское дерьмо. И сдать Украину кремлю. Юра Луценко, рассмотри этот вариант. Ибо так оно и есть. Тимошенко-медриведчук-гриценко-мураев-фирташ и кодло иже с ними имеет задачу от фсб расейской педерации слить Украину в объятие кремлефашистской мрази
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Столько экспертиз.Но я думаю ,что у Луценко свое мнение об происшедшем.Точнее вражеская рука,типа песка в ствол всыпала.Или враги в мине подменили взрыватель.
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Все это несерезно. Какая то клоунада. Народ держат за глуповатую толпу. Один Пашинский да еще во главе такого серьезного комитета--это дискредитация власти. Луценко же не посадил его за огнестрельное ранение человека. Вот также Пашинский и ему отплатит. Во власти одни балаболы.
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А что, комитет по национальной безопасности уже в следственный орган превратился? Или это перекладывание ответственности на других?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по нацбезопасности завтра заслушает Луценко и директора КНИИСЭ Рувина по взрыву миномета на Ривненском полигоне
 
 
 
 
 
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