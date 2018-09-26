 Комитет по нацбезопасности завтра заслушает Луценко и директора КНИИСЭ Рувина по взрыву миномета на Ривненском полигоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
Отмечается, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг, 27 сентября, заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина о заключении экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.
Для участия в заседании комитета также приглашен Министр обороны Украины Степан Полторак.
Начало заседания запланировано на 11-00 по адресу: ул. Садовая, 3а, к. 1224.
Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.
После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте! (с)