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Все про:ВВП (524) Минфин (1239) Северный поток (341) риск (3)

 После введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" Украина может потерять 2,5-3% ВВП, – министерство финансов

Реализацию проекта включили в число основных фискальных рисков.

Министерство финансов Украины включило реализацию "Газпромом" проекта газопровода "Северный поток-2" в число основных фискальных рисков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", – говорится в обнародованном ведомством в среду документе.

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Среди других внешних факторов риска Минфин указывает проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита бюджета США, а также учитывая увеличение ставки ФРС как реакции на активные фискальные стимулы.

По-прежнему в числе основных рисков остается угроза активизации военного конфликта на Востоке страны, которая будет иметь непредсказуемые последствия для экономики, отмечает Минфин.

Ведомство также включило в число рисков увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

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"Реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров", – подчеркивает Минфин.

Источник: https://censor.net.ua/n3088218
 
 
 Топ комментарии
 
Если провести конфискацию у судей, прокуроров и т.п. - можно 2 ВВП собрать.
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Это не те потери, о которых стоит говорить. Главное что бы мы потеряли президента Порошенко на выборах. Тогда каждый из украинцев только выиграет.
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цікаві хлопці, а, наприклад в Японії був свій газогон) від хуйла?!
як вони вийшли на перші позиції в світі? После введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" Украина может потерять 2,5-3% ВВП, – министерство финансов - Цензор.НЕТ 8103
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Если провести конфискацию у судей, прокуроров и т.п. - можно 2 ВВП собрать.
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Ну так пусть ГАЗОПРОВОД арестуют ЗА ДОЛГИ ГАЗПРОМА!!
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Значит надо строить "Украинский поток-1" . В Украине много газа , только не для украинцев . После введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" Украина может потерять 2,5-3% ВВП, – министерство финансов - Цензор.НЕТ 5396
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цікаві хлопці, а, наприклад в Японії був свій газогон) від хуйла?!
як вони вийшли на перші позиції в світі? После введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" Украина может потерять 2,5-3% ВВП, – министерство финансов - Цензор.НЕТ 8103
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Як казали мій батько іще за совітів:
"Якби ж то нам в Україні такі чорноземи, ліси, річки і корисні копалини, як в Японії, то й ми б так само багато жили. А так Бог дав тільки гори, море, землетруси і цунамі".
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Это не те потери, о которых стоит говорить. Главное что бы мы потеряли президента Порошенко на выборах. Тогда каждый из украинцев только выиграет.
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и что? опять какой то янек припрется.....
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А при ком украинцы лучше жили: при Януковиче или при Порошенко?
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при Порошенко однозначно лучше, а будет еще лучше.
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Вы друг Порошенко или родственник, добрый человек?
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вы друг овоща или родственник, добрый человеГ?
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Константин Шниперсон

Психуешь, добрый человек? Зря, приход Тимошенко неизбежен, как восход солнца.
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при Порошенко, восстанавливается армия, наша страна стает действительно независимой от кацапов, у нас в городе в коем то веке ремонтируются жилые дома, стелются дороги и тротуары, есть перспектива достойной жизни, так что да, однозначно стало лучше.
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армию восстанавливают желающие в нее идти и перспектива за копейки работать не означает достойную жизнь.
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Смачно подлизнул у ворюги
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подлизнуть мог только ты у своего начальника на работе, а мне с этого никакой выгоды нет, я написал свое мнение по данному вопросу.
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А при ЯНуковиче тоже война была и окупация части територии?? Забавные жюлеботы...им пох что война, что огромные расходы на армию..они вообще делают вид что нет никакой войны, нет ни каких огромных военных бюджетов...просто полный игнор...ВОт и этому поцу при Януковиче было лутше..щас прибежит косатое и начнёт визжать -- "при Юле" лутше была!! Полность пох что война, вообще никак в расчёт не принимают..сравнивают просто тупорыло напрямую..вот тогда было лутше, а сейчас хуже...Зато когда "при ЖЮле" гривна обвалилась с 5 до 8 и попёрла инфляция с ростом цен, то все косатые во главе с самой Жюлей сразу начали визжать шо то ж всьо кризис в Омерике...О как!! Кризис в Омерике это значит уважительная причина и оправдание для обсерона Жюли, а война в Украине..так это что??..мелочи..пустяки.. дело житейское... Жюлеботам полностью пофиг на войну. Они сравнивают нынешнюю ситуацию во время войны, с ситуацией в мирное время, и представьте себе приходят к выводу что в мирное время лутше было!! О как! Баба Жюля научила так научила..гениально..
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это чисто грязь на конкурента действующего?!
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тот факт, что они игнорируют все эти моменты, в большей степени отталкивает людей от них.
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в чем, разрешите узнать, и пожалуйста с аргументами, а не пустословием..
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ну и ладно, ищите возможность нарастить доход в другой отрасли, пускай это теперь будет головняк немцев.
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ну да ведь они фактически получают поток бесплатно, настолько унизилась раша, что готова сама платить, а бесплатно и уксус ,как говорят,....Хорошо было бы достроить и рашку вон с потока....
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думаю гансы еще прозреют, когда руссо-фишики будут им руки выкручивать, но то их уже проблемы.
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Щось мінфін наш дуже балакучий став.До чого б це?
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ничего народ Украины не потеряют. потеряют те кто сидел на этой гтс пинчуки франчуки медведчуки и прочая мразь. Они от транзита мордовских хазов нихера не платили стране у которой взяли на шару в аренду эту трубу.
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За допомогою тарифів, землі, цін, інфляції, девальвації, підвищення податків і т.д. "пинчуки франчуки медведчуки и прочая мразь"(с) "своє" повернуть. А що після цього залишиться в українців???
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После выборов,кто бы не пришел,нас и так обворуют до нуля.Тут уже не до трубы.Валить нужно отсюда.
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ты всех обошел, всех опросил, какой молодец! возьми с полки тульский пряник.
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да фиг с ними, деньгами...зато станем чуточку свободнее от кацапа и это важнее...эвон: вместо кацапского газа сейчас закупаем словацкий - по качеству один в один и всего на 8% дороже... Після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" Україна може втратити 2,5-3% ВВП, - міністерство фінансів - Цензор.НЕТ 4964
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У словаков газа много))) Після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" Україна може втратити 2,5-3% ВВП, - міністерство фінансів - Цензор.НЕТ 8909
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Тогда мацковии хана. Пусть ждут зеленых человечиков, с визиткой сами знают, какого сектора. Сотня народных республик по всей парашке. Геополитика, панимаишь.
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"Партнери" заберуть виручку, проте дадуть кредит під %.
"Возять" як дітей.
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А при ЯНуковиче тоже война была и окупация части територии?? Забавные жюлеботы...им пох что война, что огромные расходы на армию..они вообще делают вид что нет никакой войны, нет ни каких огромных военных бюджетов...просто полный игнор...ВОт и этому поцу при Януковиче было лутше..щас прибежит косатое и начнёт визжать -- "при Юле" лутше была!! Полность пох что война, вообще никак в расчёт не принимают..сравнивают просто тупорыло напрямую..вот тогда было лутше, а сейчас хуже...Зато когда "при ЖЮле" гривна обвалилась с 5 до 8 и попёрла инфляция с ростом цен, то все косатые во главе с самой Жюлей сразу начали визжать шо то ж всьо кризис в Омерике...О как!! Кризис в Омерике это значит уважительная причина и оправдание для обсерона Жюли, а война в Украине..так это что??..мелочи..пустяки.. дело житейское... Жюлеботам полностью пофиг на войну. Они сравнивают нынешнюю ситуацию во время войны, с ситуацией в мирное время, и представьте себе приходят к выводу что в мирное время лутше было!! О как! Баба Жюля научила так научила..гениально..
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Янукович дуб просто, ему надо было такую же войнушку учудить, и сидел бы воровал себе спокойно, прикрываясь "войной". Как оказалось, это работает, по крайней мере, пока.
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Врёшь. Идёт не на територии Израиля. Израиль получил 15 миллиардов помощи от США и получал ежегодно миллиарды. Забыл про это сказать?? При том что население Израиля намного меньше.
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быстрей бы это уже случилось, эта труба никому не нужна. имхо.
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В думатся только, после 4-х лет патужных економических реформ и перемог услуга прокачки кацапского газа по трубе составляет до 3% от ВВП!!! Насколько измельчала економика.
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ЗЫ: я вам покажу как управлять страной! Мы увидели.
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до потужных реформ он сос авлял столько же почти. + 10% ВВП мы платили Рашке за газ.
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Ето шо же Украина как и 20 лет назад зависит от разейской газовой иглы? А как же тысячи пафосных заявлений потужного рехворматора что Украина в наслидок потужных рехворм избавилась от разейской зависимости? А как же заявления чтосеверный поток не будет построен? Скоро Петя запоет что Раска Федераска опять наш стратегический партньор.
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да, є така петрушка....у нас багато чого можуть базікани, особливо про реформи....
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так того якщо ми вже залежимо від прокачки газу по трубі від Росії, то чого дивуватись що Європа танцює перед Путіним
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главное вовремя премии себе мародеры выписали
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Вот мне интересно, как Петя собирается победить Рашку (если он собирается в чем я сильно сомневаюсь), ведь тогда газа из Рашки вообще не будет, на котором держится вся Петина економика.
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В смысле газа не будет? Ты вменяемый?? Если Рашку победить тогда как раз газа будет полно на халяву.
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а чем ты думаешь рашка будет репарации выплачивать Украине, когда у них все рухнет?
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а скоко процентов Украина теряет от воровства властей?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПосле введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" Украина может потерять 2,5-3% ВВП, – министерство финансов
 
 
 
 
 
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