 Нужен фонд из денег экологического налога для кредитования модернизации очистных сооружений, - эколог Лампика

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

Налог, который аккумулируется в городах или селах, или боятся тратить, или не знают, куда тратить из-за его огромного размера. Я знаю села, где аккумулируется 5 миллионов экологического налога, а использовать его по постановлению почти не возможно. Тогда главы поселковых советов или городов кладут его в банк и получают проценты. А сам налог вообще не используют, – объясняет Лампика.

По ее словам, зато есть много предприятий, которые платят экологический налог, однако находятся в тяжелом экономическом положении. Поэтому они просто не имеют денег на модернизацию и загрязняют экологию.

"Они не имеют такой прибыли, чтобы тратить деньги на экономическую модернизацию или установку современной системы фильтрации сточных вод. Это очень большая проблема!" – говорит экологическая активистка.

Лампика предлагает ориентироваться на европейскую практику и создать единый фонд, который будет наполняться деньгами из экологического налога. Из которого предприятия и будут получать процентный кредит, чтобы проводить модернизацию очистных сооружений.

В трудном экономическом положении предприятия должны функционировать не за счет нашего здоровья. Поэтому нам нужно ориентироваться на европейский опыт и сделать себе единый фонд, – заключила Лампика.





