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 Нужен фонд из денег экологического налога для кредитования модернизации очистных сооружений, - эколог Лампика

Средства, собранные с предприятий в результате взимания экологического налога, сегодня тратятся неэффективно, подтвердила слова министра экологии Остапа Семерака глава общественного формирования "Экологический патруль" и глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

Налог, который аккумулируется в городах или селах, или боятся тратить, или не знают, куда тратить из-за его огромного размера. Я знаю села, где аккумулируется 5 миллионов экологического налога, а использовать его по постановлению почти не возможно. Тогда главы поселковых советов или городов кладут его в банк и получают проценты. А сам налог вообще не используют, – объясняет Лампика.

По ее словам, зато есть много предприятий, которые платят экологический налог, однако находятся в тяжелом экономическом положении. Поэтому они просто не имеют денег на модернизацию и загрязняют экологию.

"Они не имеют такой прибыли, чтобы тратить деньги на экономическую модернизацию или установку современной системы фильтрации сточных вод. Это очень большая проблема!" – говорит экологическая активистка.

Лампика предлагает ориентироваться на европейскую практику и создать единый фонд, который будет наполняться деньгами из экологического налога. Из которого предприятия и будут получать процентный кредит, чтобы проводить модернизацию очистных сооружений.

В трудном экономическом положении предприятия должны функционировать не за счет нашего здоровья. Поэтому нам нужно ориентироваться на европейский опыт и сделать себе единый фонд, – заключила Лампика.



Источник: https://censor.net.ua/n3088215
 
 
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Cлучилось это где-то на просторах нашей великой родины. В одном из
населенных пунктов случился перебор присланной из центра продукции(какой
не суть важно), и решили сделать под нее склад, все хорошо но для склада
нужен сторож - и взяли на работу сторожа, но сторожу ведь нужно зарплату
начислять и платить, и тогда взяли на работу кассира, идет поток
денежных средств, кто будет его регулировать и взяли на работу
бухгалтера, уже три человека получили рабочие места как все хорошо! Но
ведь кто-то должен ими управлять и взяли на работу директора. Все было
прекрасно, но вдруг в стране случился кризис, из центра пришло указание
- сократить одну штатную единицу, коллектив склада собрался -
посовещались и решили сократить сторожа........
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А может, все таки предприятия сами будут это делать, чтобы не быть оштрафованными или вообще закрытыми? Владельцы большинства загрязнителей люди отнюдь не бедные...
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Днепр зелёный . Болото .Такого ещё не было . Надо что-то делать . Думаю , что надо прищемить яйца предприятиям , которые сливают дерьмо и загрязняют наш Днепр .
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В конце 60-х Днепр цвёл так, шо в Киеве и в Днепре собирались строить заводы по переработке водорослей.
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Слышал такое, шо основная причина цветения Днепра не заводы, а с/х, а в частности фосфатные удобрения
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНужен фонд из денег экологического налога для кредитования модернизации очистных сооружений, - эколог Лампика
 
 
 
 
 
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