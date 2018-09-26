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 Политика Украины, За рубежом
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 Прекращение конфликта на Донбассе зависит от России, - посольство США

Посольство Соединенных Штатов Америки заявляет, что прекращение агрессии и восстановление суверенитета Украины на Донбассе зависит от решения Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"В этот день 4 года тому назад начал действовать Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Представьте, чего бы он достиг, если бы Россия не вышла из его состава в 2017 году. Решение прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины, продуктивно участвовать в урегулировании конфликта остаются за Россией", - подчеркнули американские дипломаты.

Напомним, в конце прошлого года в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.

Прекращение конфликта на Донбассе зависит от России, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088213
 
   
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От кого ж еще ? )) Рыги тоже должны получить за все то "хорошее".
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Дійсно.. Це росія принесла війну на нашу землю, керуючись своїми геополітичними інтересами.
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это то же самое что написать - окончание Второй Мировой войны зависит от желания гитлеровской германии. Ну идиоты)
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союзнички, джевілінги і то умудрилися нам продати, а під час ІІ світової війни безплатно СРСР давали допомогу, бо знали, якщо радянський народ не натре жопу Гітлеру, то Гітлер натре жопу Америці Прекращение конфликта на Донбассе зависит от России, - посольство США - Цензор.НЕТ 7771
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а нафік було ядерний щит знищувати - тепер репи чухаємо та з протягнутою рукою за подачками стоїмо в черзі.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращение конфликта на Донбассе зависит от России, - посольство США
 
 
 
 
 
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