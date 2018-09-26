 Прекращение конфликта на Донбассе зависит от России, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"В этот день 4 года тому назад начал действовать Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Представьте, чего бы он достиг, если бы Россия не вышла из его состава в 2017 году. Решение прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины, продуктивно участвовать в урегулировании конфликта остаются за Россией", - подчеркнули американские дипломаты.

Напомним, в конце прошлого года в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.