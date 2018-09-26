 Вдова погибшего украинского пограничника подала иск против России: "РФ должна нести ответственность за военные действия"

Об этом говорится в сообщении на сайте Судебная власть, передает Цензор.НЕТ.

"В суд с иском к Российской Федерации о взыскании морального ущерба в размере 60 тыс. евро обратилась вдова погибшего военнослужащего в своих интересах и интересах малолетней дочери. В обоснование требований истец указала, что муж в соответствии с распоряжением Администрации Государственной пограничной службы Украины в составе маневренной группы выполнял задачи по усилению охраны государственной границы на участках с Российской Федерацией в Донецкой области. В июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег вблизи г. Шахтерск, БТР-80, которым управлял муж истицы подорвался на фугасе вооруженных формирований Российской Федерации. Погиб муж истицы и еще один военнослужащий, были ранены 8 военнослужащих", - говорится в сообщении.

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"Решением Хмельницкого горрайонного суда от 2017 года установлен факт гибели мужа истицы при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Женщина указывает, что является общеизвестным факт военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего погиб ее муж, поэтому именно Российская Федерация должна нести ответственность за военные действия, в результаты которой погибают украинцы, и именно с этой страны следует взыскать моральный ущерб в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца", - отмечается в сообщении.

Сейчас судом открыто производство по делу и назначено дело к судебному разбирательству.

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Суд не называет фамилию семьи. Однако, согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Станиславовиче Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуируя других воинов, пишет Украинская правда.

В июле 2014 года Дияка посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.