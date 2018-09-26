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 Вдова погибшего украинского пограничника подала иск против России: "РФ должна нести ответственность за военные действия"

Вдова погибшего в 2014 году на Донбассе украинского пограничника подала иск против России о взыскании морального ущерба в размере 60 тысяч евро за гибель ее мужа и отца их дочери.

Об этом говорится в сообщении на сайте Судебная власть, передает Цензор.НЕТ.

"В суд с иском к Российской Федерации о взыскании морального ущерба в размере 60 тыс. евро обратилась вдова погибшего военнослужащего в своих интересах и интересах малолетней дочери. В обоснование требований истец указала, что муж в соответствии с распоряжением Администрации Государственной пограничной службы Украины в составе маневренной группы выполнял задачи по усилению охраны государственной границы на участках с Российской Федерацией в Донецкой области. В июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег вблизи г. Шахтерск, БТР-80, которым управлял муж истицы подорвался на фугасе вооруженных формирований Российской Федерации. Погиб муж истицы и еще один военнослужащий, были ранены 8 военнослужащих", - говорится в сообщении.

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"Решением Хмельницкого горрайонного суда от 2017 года установлен факт гибели мужа истицы при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Женщина указывает, что является общеизвестным факт военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего погиб ее муж, поэтому именно Российская Федерация должна нести ответственность за военные действия, в результаты которой погибают украинцы, и именно с этой страны следует взыскать моральный ущерб в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца", - отмечается в сообщении.

Сейчас судом открыто производство по делу и назначено дело к судебному разбирательству.

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Суд не называет фамилию семьи. Однако, согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Станиславовиче Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуируя других воинов, пишет Украинская правда.

В июле 2014 года Дияка посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3088212
 
   
 Топ комментарии
 
Ідея непогана. Можливо з цього щось і вийде.
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європейські суди почнуть арештовувати кац.майно і рахунки
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Один раз такое дело в суде выиграть и рашку завалят подобными исками, им бюджета не хватит расплатиться.
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Ідея непогана. Можливо з цього щось і вийде.
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Один раз такое дело в суде выиграть и рашку завалят подобными исками, им бюджета не хватит расплатиться.
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Так они не собираются расплачиваться. На рашке их госдура разрешила не исполнять решения ЕСПЧ, если они "противоречат государственным интересам РФ". Так это орган Евросоюза, без взаимодействия с котором им тоже не поздоровится. А на решения наших судов они точно будут плевать с высокой колокольни.
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європейські суди почнуть арештовувати кац.майно і рахунки
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Это уже обсуждали. За рубежом практически нет госимущества РФ, кроме дипломатического. А вот его как раз нельзя арестовать. За рубежом особо нет счетов государственных компаний из раши, они обязаны их открывать в российских банках. Так что всё сведется к ловле блох и профанации самой идеи. Кацапы это все просчитали и теперь только посмеиваются с этих глупых и недалеких европейцев.
PS А всякие там "Газпромы" - это открытые акционерные компании, они находятся в собственности миллионов собственников, и даже если контрольный пакет акций на компанию находится в госсобственности, ни один суд не станет арестовывать их счета или имущество - это будет явное нарушение законных прав и интересов других акционеров. Среди которых граждане многих стран.
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Вот по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" - вот там да, там будут аресты и счетов и имущества. Потому что это спор двух компаний, одна из которых задолжала другой деньги. Это тут просто и понятно для всех судей во всех странах.
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Самолёты летают, суда в порты заходят, товар разный возят. Счета у всех приближенных к Царю-хуйлу имеются за рубежом. Недвижимости дохренища. Есть что оторвать.
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Самолеты летают частных компаний, суда ходят под либерийским флагом, товар - частных компаний. Это не собственность государства ни один судья не арестует самолет только на том основании, что пилоты по-русски говорят. Счета приближенных к Путину - это да, но чтобы их арестовать, надо сначала доказать, что эти приближенные совершили какое-то преступление. Причем нарушили законы ЕС, потому что судьям в ЕС абсолютно наплевать на изнасилование индусом индусски, совершенное на территории Индии. Эти дела им неподсудны. Вот в отношении Украины, к примеру, ЕСПЧ уже может выносить решения по любым судебным делам в Украине, но только потому, что Украина сама официально признала подсудность как граждан, так и государства в ЕСПЧ. Раша сделала финт ушами, как это они обычно делают, и сказала - подсудность граждан признаем, а вот государство не трогайте.
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Вы просто не понимаете
Людям просто хочется, чтобы было ТАК - а законность, дело 10-е
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Вот это как раз я хорошо понимаю. Но хочется всё же донести здравую мысль, чтобы они не питали беспочвенных надежд на нереализуемое в реальном мире.
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У рашистов по всему миру барахлишка много есть, там их засраный басманный суд не действует
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Нихрена у них нет по всему миру. Кроме бахвальства, наглости и хамства.
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там как раз яркое подтверждение моим словам. По факту ни одного достаточно крупного ареста имущества так и не было прозведено, а все попытки наложить арест разбивались в аппеляционных судах.
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В том то и дело, что раньше "разбивались", а сейчас отхватить кусок от пидорашки желает каждая страна. Россия сейчас слаба, как никогда и первое же выигранное дело в суде, даст повод для дальнейшего её разбарахоливания. Это до войны рашистов боялись, а теперь против репоедов сотни стран восстали, еще и США во все дыры дрючит козломордых.
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Мордор в его нынешнем виде не вечен. Будет решение, неисполнение - и пеня кап-кап. Так что будущее поколение мордовцев еще прозреет от суммы, которые они должны всем
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А вот тут соглашусь, европейская Фемида неспешна, но зато злопамятна. И никакого срока давности по уже оглашенным приговорам нет. Рано или поздно все эти решения судов придется выполнять.
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Кацапы до 7-го колена платить будут....или крепостных из них сделаем..
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Обычно пару миллионов. А к чему сарказм?
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Сколько может стоить жизнь мужа и отца дочери ? 60 тысяч евро ?
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Його життю і життю кожного з наших Героїв ціни немає. І саме це кацапи повинні усвідомити і відчути. Не пертись на чужу землю бабло "заробляти", для погашення кредиту, а платити, платити і платити, за забране життя.
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Умная вдова. Я давно на Цензоре про это талдычу. Наконец то .. Туже идею нужно подкинуть и ордловцам,когда станет понятно,что путя их кидает ))
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.....надо чтоб росия пошла по МИРУ , за ПОДЛОСТИ которая она натворила в Украине ((((
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Хуйлоботы против такого хода событий! )
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То что подала иск это конечно правильно но почему так "дорого" оценила жизнь любимого человека и отца их дочери это
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Фигнёй занимается, доказательств то нет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВдова погибшего украинского пограничника подала иск против России: "РФ должна нести ответственность за военные действия"
 
 
 
 
 
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