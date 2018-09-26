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 Политика Украины, Общество
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Все про:долг (1063) Первый Национальный телеканал (44) Концерн РРТ (4)

 "Европейский вещательный союз" (EBU) призывает немедленно возобновить трансляцию канала "UA: Первый"

Организаторы "Евровидения" обеспокоены тем, что трансляция канала отключена из-за долгов.

"Европейский вещательный союз" (EBU), который проводит конкурс "Евровидение", выразил обеспокоенность тем, что государственный Концерн радиовещания отключил трансляцию канала "UA: Первый" за долги. Речь об этом идет в заявлении, размещенном на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейский вещательный союз" призвал Украину гарантировать надлежащее финансирование телеканала, которое соответствовало бы украинскому закону и европейским стандартам.

"В этом году телеканал, у которого наименьший в Европе бюджет, получил лишь половину средств, предусмотренных национальным законом. Важно, чтобы граждане имели доступ к независимым, плюралистическим новостям и информации. Особенно это важно перед президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут в следующем году", – говорится в заявлении EBU.

"Мы обеспокоены тем, что власти решили отобрать у украинского народа этот важный государственный сервис. Мы призываем возобновить трансляции немедленно и выделить необходимое финансирование, чтобы позволить государственным СМИ выполнять важную роль для общества и демократии в Украине", – заявил генеральный директор EBU Ноэль Карран.

Напомним, накануне, 25 сентября концерн РРТ отключил вещание телеканала "UA: Первый" в аналоговом формате за долги. По словам руководителя канала Зураба Аласании, не исключено, что вскоре телеканал исчезнет и из трансляции в цифровом формате.

В этом году Национальное общественное телевидение Украины получило только половину запланированного финансирования. Вторую половину должны были выделить в июле, но этого до сих пор не произошло.

Источник: https://censor.net.ua/n3088207
 
   
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 Топ комментарии
 
Кто-то на канал глаз положил.
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Этот поц Аласания отказался транслировать крестный ход УПЦ КП, дескать, там будет Порошенко, а телеканал вне политики. Зато крестный ход УПЦ МП бодро обсасывали в новостях. Много за Аласанией таких грешков. "Європейська мовна спілка" (EBU) закликає негайно відновити трансляцію каналу "UA: Перший" - Цензор.НЕТ 2868
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Бесталанную крысу зовут Зураб Аласания.
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Удивительноє дело, канал государственный, а минстецькие тролли поддерживают его отключение. Неужто Пэтюню на этом канале забыли лишний раз лизнуть и теперь их "кара настигла"? Почитайте комменты соевых икспердов.
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Все проще - канал это государственное предприятие, которое тупой менеджер, возомнивший себя владельцем, хочит доить как принято доить все госпредприятия в Украине.
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Тестируется возможность отключения каналов в канун выборов.
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По любому уже какая то крыса хочет приватизировать ещё один способ вешать лапшу на уши в своих корыстных целях. Чьих будет крысёнышь?? Скоро чисто так случайно у канала обьявица новый собственник, которого естественно распиарят как спасителя этого канала от банкротства. Мол вот негодяии не финансировали канал, он был на грани смерти - но вот он наш Дон Кихот рыцарь, спас нас бедных. Ну дальше в зависимости какая крыса прикарманила начнёца соответствующая политика на канале..журнашлюшки быстро запоют нужную песенку...
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Бесталанную крысу зовут Зураб Аласания.
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Ну так заплатите долги канала...и будет вам счастье....
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Может они тебе ещё должны страну в лидеры европейской экономики вывести ? Заграница нам поможет(с)
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уже так покращили, что государство само себе задолжало.
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Значит хороший канал , надо включить . "Европейский вещательный союз" (EBU) призывает немедленно возобновить трансляцию канала "UA: Первый" - Цензор.НЕТ 7815
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Так понимаю у Пети перед выборами теперь будет уже два своих канала...
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тк у него их уже два: прямой и 5й канал
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Зря всё таки на УТ-1 сняли передачу с платными поздравлениями доярок. Хоть какую-то денюжку приносил
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Вот интересные вы. Заплатите комуналку и налоги и работайте. Требуют они мля...
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А лучше даже не пытайтесь. Если вы по прошлым тарифам не могли долги оплачивать то после очередного повышения тарифов вы тем более не протянете. Едьте лучше в Польшу на клубнику как и все другие...
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Почему власть должна содержать убытков, если они регулярно поливают эту самую власть дерьмом? "Європейська мовна спілка" (EBU) закликає негайно відновити трансляцію каналу "UA: Перший" - Цензор.НЕТ 9672
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Этот поц Аласания отказался транслировать крестный ход УПЦ КП, дескать, там будет Порошенко, а телеканал вне политики. Зато крестный ход УПЦ МП бодро обсасывали в новостях. Много за Аласанией таких грешков. "Європейська мовна спілка" (EBU) закликає негайно відновити трансляцію каналу "UA: Перший" - Цензор.НЕТ 2868
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- Деньги вперед, - заявил монтер, - утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья.
- А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги? - пытал Остап.
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
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В этом году телеканал, у которого наименьший в Европе бюджет, получил лишь половину средств, предусмотренных национальным законом.


Полностью поддерживаю "Европейский вещательный союз" .
Хороший государственный телеканал, который в отличие от предыдущих стал намного лучше, который развивается в правильном направлении и который нужно просто поддержать, политиканы хотят уничтожить.




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Немедленно возобновить.. такие приказы отдают. Не нужно лезть во внутренние дела страны. Прокацапские каналы немедленно закрыть, и это решение может принимать только Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Европейский вещательный союз" (EBU) призывает немедленно возобновить трансляцию канала "UA: Первый"
 
 
 
 
 
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