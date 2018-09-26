 "Европейский вещательный союз" (EBU) призывает немедленно возобновить трансляцию канала "UA: Первый"

"Европейский вещательный союз" (EBU), который проводит конкурс "Евровидение", выразил обеспокоенность тем, что государственный Концерн радиовещания отключил трансляцию канала "UA: Первый" за долги. Речь об этом идет в заявлении, размещенном на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейский вещательный союз" призвал Украину гарантировать надлежащее финансирование телеканала, которое соответствовало бы украинскому закону и европейским стандартам.

"В этом году телеканал, у которого наименьший в Европе бюджет, получил лишь половину средств, предусмотренных национальным законом. Важно, чтобы граждане имели доступ к независимым, плюралистическим новостям и информации. Особенно это важно перед президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут в следующем году", – говорится в заявлении EBU.

"Мы обеспокоены тем, что власти решили отобрать у украинского народа этот важный государственный сервис. Мы призываем возобновить трансляции немедленно и выделить необходимое финансирование, чтобы позволить государственным СМИ выполнять важную роль для общества и демократии в Украине", – заявил генеральный директор EBU Ноэль Карран.

Напомним, накануне, 25 сентября концерн РРТ отключил вещание телеканала "UA: Первый" в аналоговом формате за долги. По словам руководителя канала Зураба Аласании, не исключено, что вскоре телеканал исчезнет и из трансляции в цифровом формате.

В этом году Национальное общественное телевидение Украины получило только половину запланированного финансирования. Вторую половину должны были выделить в июле, но этого до сих пор не произошло.