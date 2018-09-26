 Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета.
"Начиная с сегодняшнего дня, электротранспорт и автотранспорт КП "Полтаваэлектроавтотранс" осуществляет перевозки по тарифам 2 гривни – поездка в троллейбусе и 4 гривни – в автобусе", - говорится в сообщении.
Также начальник отдела транспортных перевозок и связи Юрий Сябро представил на рассмотрение исполкома два проекта решений о победителях конкурса перевозчиков и утверждении коэффициента соотношения количества пассажиров-льготников к пассажирам, которые оплачивают проезд.
По словам заместителя городского головы Алексея Чепурко, цель горсовета - компенсировать перевозчикам затраты на бесплатную перевозку льготных категорий, чтобы не создавать ситуаций с отказом в бесплатной перевозке.
Хорошо хоть помнят пока об этом, ведь выборы впереди.
Выходит, что в Полтаве проезд в городском транспорте окупается. Что с Киевом не так?
Ой, яке зубожіння...
почему ж так? мы не в одной стране живем?
Кому интересно наберите "развалины кадетского корпуса" и сможете посмотреть фото здания которое простояло революцию и две войны. А было развалено меньше чем за десять лет, не без участия мЭров Полтавы мАтковского аНдрУши и сАши мАмая.
Это просто мАмаеса сняли, и теперь "новая команда" выполняют свои обещания.
Потом опять шонить нафуевертит и будет вам метро до Полтавы с велодорожками в чистом поле.