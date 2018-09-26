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 Общество
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Все про:Полтава (462) проезд (239)

 Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню

В Полтаве цены на проезд в общественном транспорте снизили на гривню: в троллейбусах до двух гривен. а в автобусах - до четырех.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета.

"Начиная с сегодняшнего дня, электротранспорт и автотранспорт КП "Полтаваэлектроавтотранс" осуществляет перевозки по тарифам 2 гривни – поездка в троллейбусе и 4 гривни – в автобусе", - говорится в сообщении.

Также начальник отдела транспортных перевозок и связи Юрий Сябро представил на рассмотрение исполкома два проекта решений о победителях конкурса перевозчиков и утверждении коэффициента соотношения количества пассажиров-льготников к пассажирам, которые оплачивают проезд.

По словам заместителя городского головы Алексея Чепурко, цель горсовета - компенсировать перевозчикам затраты на бесплатную перевозку льготных категорий, чтобы не создавать ситуаций с отказом в бесплатной перевозке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна принять постановление об удешевлении проезда в электротранспорте, - Шахов

Источник: https://censor.net.ua/n3088203
 
   
 Топ комментарии
 
там, наверное, бензин и электричество ничего не знают про роттердам+ и житипоновому...
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Лошары, подумали власти других городов.
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там, наверное, бензин и электричество ничего не знают про роттердам+ и житипоновому...
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Лошары, подумали власти других городов.
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не, у нас просто мера-уе...бка мАмая убрали. Теперь "новая" городская власть делает, то что давно обещали.
Хорошо хоть помнят пока об этом, ведь выборы впереди.
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Раз в Полтаве проезд подешевел, значит в Киеве Виталик проезд повысит. )
Выходит, что в Полтаве проезд в городском транспорте окупается. Что с Киевом не так?
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Скорее субсидируют из бюджета города. Вряд ли проезд по 2 грн может окупаться.
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Сказано, что субсидируется только бесплатный проезд льготных категорий.
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Просто в Киеве вся власть на 100% из Будки Петра Порошенко.
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Почему Троещина и Оболонь не в Полтаве?(
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Та тому що Даноилко не в Полтаві живе, а на Хрещатику...
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Вибачаюсь, Данилко... кнопочки перепутав Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню - Цензор.НЕТ 9398
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Та все. Підлога міста залишиться без транспорту, бо шкірний керувала витече за пагорб і автобус пожене з собою. А людям вранці діставатися на працю буде суцільне пекельне борошно, котре не буде сечі терпіти! Тут потрібний цивільний непослух!
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Ой, що з полтавськими водіями зараз буде...
Ой, яке зубожіння...
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блин...как мы вам завидуем..
почему ж так? мы не в одной стране живем?
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чтоб по всей стране была одинаковая цена на проезд, надо чтоб и доходы были одинаковые - а сравнивать столицу с провинцией по уровню жизни и доходов в как-то некорректно, что-то не вижу в Киеве особых протестов по поводу повышения стоимости проезда, по-моему всех устраивает...
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Некорректно по моему из провинции рассказывать у кого какие доходы руководствуясь исключительно собственным субъективным мнением. Люди с доходами не пользуются городским транспортом, им пользуются малоимущие и пенсионеры а эта часть населения везде получает одинаково.
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Радий за полтавчан, але навіщо в статті фото тролейбусу з Дніпра?
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Так написано ж - "В депо". То він з полтавського депо втік до нас, щоб не зубожіти Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню - Цензор.НЕТ 7907
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Переживаю за полтавчан, - инфраструктура не развалилась, депо не обанкротилось, путен не напал?
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раз зраду тут не придумаєш, значить піар Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню - Цензор.НЕТ 4422
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Класс! Вот теперь думай: к нам их мэра хоть на год, или полтавчанам Кличка отправить? Завидую по-белому
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Уверен, полтавчане на заслужили такого кошмарного мера как Кличко, в следующем году и киевляне его заменят, такое никому не надо.
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если бы экс-мера Полтавы мАмая к вам, то он бы там развернулся. И проезд бы у вас в разы дороже стал, и МАФы по всем тротуарам в центре города стояли, и дороги в хлам разбитые были бы.
Кому интересно наберите "развалины кадетского корпуса" и сможете посмотреть фото здания которое простояло революцию и две войны. А было развалено меньше чем за десять лет, не без участия мЭров Полтавы мАтковского аНдрУши и сАши мАмая.
Это просто мАмаеса сняли, и теперь "новая команда" выполняют свои обещания.
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Низя Виталика никуда посылать, он же вот только сумел запомнить, что метро нужно до Трещины тянуть.
Потом опять шонить нафуевертит и будет вам метро до Полтавы с велодорожками в чистом поле.
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В Виннице наоборот с сентября тролейбус с 3 до 4, автобус с 3,5 до 5
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Треба ж якось замилити очі полтавчанам за те, що до влади рейдерским чином пройшов пропрезиденський и.о., так як Мамай(вибраний мером на виборах) був відлучений продажними депутатами Матковського, який не пройшов на виборах в мери. А перед виборами в президенти Каплін пообіцяв голоса за Порошенка. Тому вони видавили з пальця "недовіру" і усунули чінного мера.Тепер деребанять бюджет. От така буйня, хлопці і дівчата. А проїд після забастовки перевізниклв знову піднімуть, ще й вище, щоб окупити збитки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПроезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню
 
 
 
 
 
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