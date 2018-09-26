 Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета.

"Начиная с сегодняшнего дня, электротранспорт и автотранспорт КП "Полтаваэлектроавтотранс" осуществляет перевозки по тарифам 2 гривни – поездка в троллейбусе и 4 гривни – в автобусе", - говорится в сообщении.

Также начальник отдела транспортных перевозок и связи Юрий Сябро представил на рассмотрение исполкома два проекта решений о победителях конкурса перевозчиков и утверждении коэффициента соотношения количества пассажиров-льготников к пассажирам, которые оплачивают проезд.

По словам заместителя городского головы Алексея Чепурко, цель горсовета - компенсировать перевозчикам затраты на бесплатную перевозку льготных категорий, чтобы не создавать ситуаций с отказом в бесплатной перевозке.

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