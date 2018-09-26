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 Политика Украины
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 Кабмин утвердил бренд-бук Украины и объяснил, как его использовать

Теперь рекомендации предоставят бизнесу, органам власти и местного самоуправления.

Министерство информационной политики Украины представило на заседании Кабмина бренд-бук "Ukraine Now", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министерство информационной политики разработало технические стандарты использования бренда "Ukraine Now". Бренд-бук содержит ключевые элементы коммуникативной стратегии "Ukraine Now", – отметил государственный секретарь ведомства Артем Биденко.

Он подчеркнул открытость бренда и добавил, что для его использования не нужно спрашивать разрешения у государства.

"Достаточно просто загрузить его элементы и свободно использовать бренд в качестве наклеек на телефоны, автомобили. Производители могут добавить его к упаковке своих товаров", – добавил чиновник.

В то же время, он подчеркнул важность того, чтобы органы власти обязательно использовали бренд Украины для популяризации Украине в мире. "Для этого в бренд-буке есть четкие рекомендации, как это делать", – сказал Биденко.

По его словам, средства на создание бренд-бука предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Кабмин утвердил рекомендательный бренд-бук "Ukraine Now" и поручит органам государственного и местного самоуправления использовать бренд в соответствии со стандартами.

Также на Цензор.НЕТ: "Платформа Гражданских Инициатив" и "Институт свободы слова" объявили конкурс на лучший логотип бренда Украины

Напомним, что 10 мая 2018 года Кабинет министров Украины утвердил бренд Украины Ukraine Now для популяризации страны в мире.

Бренд Ukraine Now получил одну из самых престижных дизайнерских наград Red Dot Award 2018.

The Red Dot Award – международная дизайнерская премия, которая существует более 50 лет. Ее присуждает Red Dot Design Museum в Эссене. В 2018 году в конкурсе участвовали 8600 работ из 45 стран мира. Каждую работу оценивает экспертное жюри, которое не знает ничего об авторах дизайна. Жюри оценивает разные аспекты дизайнерских работ: качество, инновационность, а также представление о продукте, которое оставляет дизайн. Решение о присуждении награды члены жюри принимают после дискуссий между собой, оно должно быть единогласным.

Награду присуждают в трех номинациях: промышленный дизайн (дизайн товаров), коммуникационный дизайн (реклама) и концептуальный дизайн. В этом году было предусмотрено 48 категорий. В каждой из трех номинаций есть свои победители и несколько лучших работ в своей категории, которые также получают награды.

Источник: https://censor.net.ua/n3088202
 
   
 Топ комментарии
 
Чудовий подарунок від мінстеця сивочолому гетьману на день народження.. Потужно..
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Чудовий подарунок від мінстеця сивочолому гетьману на день народження.. Потужно..
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Скоро зима . Хороши бренд-буковые дрова !
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Мені не подобається. Якось простувато...
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воно то коротко, але якось без особливого таланту..
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То же не понятно к чему к примеру это "now" (((
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Вы еще и анализируете... Видите, как надо народ заинтересовывать.
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якось треба, але ж не таким несмаком..
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И чо? Я никуя не понял, кроме выделенных, ИЧСХ освоенных, ЕБРР денех. На какую полку это счастье положить?
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Все любят PornHub, значит и Украину полюбят (с таким то логотипом).
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===По его словам, средства на создание бренд-бука предоставил Европейский банк реконструкции и развития.===

Стоп, Ведь в инете хвалились что его создали БЕСПЛАТНО???
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Выяснилось, во сколько обошелся логотип Ukraine NOW

Правительство не платило деньги за разработку логотипа Ukraine NOW ...
Стоило это госбюджету ноль гривен ноль копеек...
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Ну да, более актуального применения денег ЕБРР не нашлось.
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Вместо 583 миллионов гривен, которые должны поступить в январе-августе этого года из средств, конфискованных у коррупционеров, на построение авиационной системы безопасности, правоохранители смогли обеспечить поступление всего 9800 гривен.
Об этом говорится в ответе Госказначейства на запрос проекта "Марлин" по затратам на создание единой авиационной системы безопасности гражданской защиты, которое недавно анонсировал министр Арсен Аваков.
"По состоянию на 31.08.2018 Министерству внутренних дел за счет конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, на указанную бюджетную программу ассигнования открыто в сумме 9,8 тыс гривен", - говорится в письме казначейства.
Ранее проект "Марлин" сообщал, что на конец мая на развитие авиации МВД в коррупционеров конфисковали, 9,1 тысячи гривен. Таким образом в течение лета сумма отложенных денег на закупку вертолетов для МВД выросла на 700 гривен.
При этом до конца года на закупку вертолетов для МВД у коррупционеров планируют конфисковать 700 млн гривен.
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