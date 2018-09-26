 Кабмин утвердил бренд-бук Украины и объяснил, как его использовать

Министерство информационной политики Украины представило на заседании Кабмина бренд-бук "Ukraine Now", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министерство информационной политики разработало технические стандарты использования бренда "Ukraine Now". Бренд-бук содержит ключевые элементы коммуникативной стратегии "Ukraine Now", – отметил государственный секретарь ведомства Артем Биденко.

Он подчеркнул открытость бренда и добавил, что для его использования не нужно спрашивать разрешения у государства.

"Достаточно просто загрузить его элементы и свободно использовать бренд в качестве наклеек на телефоны, автомобили. Производители могут добавить его к упаковке своих товаров", – добавил чиновник.

В то же время, он подчеркнул важность того, чтобы органы власти обязательно использовали бренд Украины для популяризации Украине в мире. "Для этого в бренд-буке есть четкие рекомендации, как это делать", – сказал Биденко.

По его словам, средства на создание бренд-бука предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Кабмин утвердил рекомендательный бренд-бук "Ukraine Now" и поручит органам государственного и местного самоуправления использовать бренд в соответствии со стандартами.

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Напомним, что 10 мая 2018 года Кабинет министров Украины утвердил бренд Украины Ukraine Now для популяризации страны в мире.

Бренд Ukraine Now получил одну из самых престижных дизайнерских наград Red Dot Award 2018.

The Red Dot Award – международная дизайнерская премия, которая существует более 50 лет. Ее присуждает Red Dot Design Museum в Эссене. В 2018 году в конкурсе участвовали 8600 работ из 45 стран мира. Каждую работу оценивает экспертное жюри, которое не знает ничего об авторах дизайна. Жюри оценивает разные аспекты дизайнерских работ: качество, инновационность, а также представление о продукте, которое оставляет дизайн. Решение о присуждении награды члены жюри принимают после дискуссий между собой, оно должно быть единогласным.

Награду присуждают в трех номинациях: промышленный дизайн (дизайн товаров), коммуникационный дизайн (реклама) и концептуальный дизайн. В этом году было предусмотрено 48 категорий. В каждой из трех номинаций есть свои победители и несколько лучших работ в своей категории, которые также получают награды.