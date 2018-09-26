 У нардепа Березкина на 1 год забрали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии

Об этом говорится в решении суда от 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Согласно протоколу Национальной полиции, 23 июня в Кропивницком Березкин управлял автомобилем Mercedes-Benz GL500 4 Matic с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение речи и координации движений.

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Кроме того, депутат в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

На записи с полицейского видеорегистратора видно, что сначала за рулем автомобиля находился Березкин. Затем стекло поднялось и, когда снова опустилось, - за рулем сидел уже охранник депутата, а сам Березкин - рядом на переднем пассажирском сиденье.