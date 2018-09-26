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 У нардепа Березкина на 1 год забрали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии

Ленинский районный суд Кропивницкого лишил депутата Верховной Рады Станислава Березкина ("Воля народа") права на вождение транспортных средств на 1 год и обязать уплатить 10,2 тыс. гривен штрафа за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в решении суда от 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Согласно протоколу Национальной полиции, 23 июня в Кропивницком Березкин управлял автомобилем Mercedes-Benz GL500 4 Matic с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение речи и координации движений.

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Кроме того, депутат в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

На записи с полицейского видеорегистратора видно, что сначала за рулем автомобиля находился Березкин. Затем стекло поднялось и, когда снова опустилось, - за рулем сидел уже охранник депутата, а сам Березкин - рядом на переднем пассажирском сиденье.

Источник: https://censor.net.ua/n3088200
 
   
 Топ комментарии
 
Нарушителей такого уровня надо наказывать в десятикратном размере.104000 штраф и десять лет лишения если считать примерное соотношение их доходов и положения с минимальной зарплатой и положения гражданина Украины. У нардепа Березкина на 1 год забрали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии - Цензор.НЕТ 1193
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Обидели прямо. Теперь этому козлу приставят водителя за наши деньги.
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"Сонола", "Креатив", "Завод модифікованих рослинних жирів" - це все колись належало Бєрьозкіну.. Багатьох постачальників кинув він на гроші, дуже не любив розраховуватись..
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Обидели прямо. Теперь этому козлу приставят водителя за наши деньги.
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Ну при Януковиче его б наградили, а патрульного бы обматерили и понизили б до рядового.
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Нарушителей такого уровня надо наказывать в десятикратном размере.104000 штраф и десять лет лишения если считать примерное соотношение их доходов и положения с минимальной зарплатой и положения гражданина Украины. У нардепа Березкина на 1 год забрали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии - Цензор.НЕТ 1193
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Це ви описали Фінляндію, де штрафи обчислюють в процентах від останньої податкової декларації. У нас - не проканає... хто ту декларацію заповнює правильно? ))
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Я не знаю как там во Франции. но то что штрафы должны быть кратные от доходов уверен, иначе не подействует. Почему семья простого гражданина заплатив штраф придуманный депутатами должна голодать, а семья депутата придумавшего этот штраф даже не почувствует наказания. Не аккуратненько, как то. У нардепа Березкіна на 1 рік забрали водійські права за водіння в нетверезому стані - Цензор.НЕТ 3528
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"У начальника Берёзкина ох и гонор, ох и понт! И душа - крест-накрест досками та-ра-рам парам-пом-пом!" (потому что на фронт он так и не пошел, в отличии от персонажа песни В.Высоцкого).
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- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек ... (с)
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"Сонола", "Креатив", "Завод модифікованих рослинних жирів" - це все колись належало Бєрьозкіну.. Багатьох постачальників кинув він на гроші, дуже не любив розраховуватись..
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Теперь все це у Веревського. Теперь все це "Кеrnel".
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...и куча желтых камазов с прицепами длинной в километр все как один груженные дружно занимали одну сторону дороги при вьезде в город !
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Видно, что кацап стряпал с ошибками.
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"да зтраздует чЛенинский районьій суд ..уРя таварисчи!"
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лучше бы козлу руки отрезали, чтоб водить не смог
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і він ще залишився з мандатом....він що сліпоглухонімий ???? а які ще є причини......женіть його пішки рити окопи-най знає ціну житттю.............
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Ну, все. Теперь два варианта: либо повесится, либо застрелится - бютовцы и рыговонялы легкоранимые существа.
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Эот хрен не виновен. Он голосовал против законов об усилении ответственности за пьянку за рулем. Отпустить и наградить за последовательность и принципиальность У нардепа Березкіна на 1 рік забрали водійські права за водіння в нетверезому стані - Цензор.НЕТ 2855
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нардепа Березкина на 1 год забрали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии
 
 
 
 
 
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