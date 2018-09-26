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 "Мы найдем формат сотрудничества, который сработает на страну", - Гриценко о переговорах с Садовым и Вакарчуком

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассчитывает объединить усилия на выборах с председателем партии "Самопомич", мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком.

Об этом он рассказал в эфире Oboz TV, передает Цензор.НЕТ.

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Комментируя переговоры об объединении с мэром Львова, Гриценко отметил: "Это было абсолютно искреннее предложение, и Андрей Иванович Садовый сказал, что он слышит это от меня уже год. На самом деле немного больше. Почему я так настойчив? Это вопрос будущего страны без преувеличения. В общении с людьми такого уровня я говорю прямо — от нас с вами зависит, будут ли в стране реальные положительные изменения или все останется, как есть".

Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

"В противовес этому пути — это когда пошли с растопыренными пальцами 10 или 110 кандидатов и все проиграли. Я считаю, что надо сконцентрировать усилия, причем не только для выборов (мы об этом также с Садовым говорили), сколько для предстоящей дальнейшей работы", - подчеркнул Гриценко.

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При этом лидер партии "Гражданская позиция" не стал "по этическим соображениям" пересказывать содержание своих бесед со Святославом Вакарчуком.

"Мы знакомы больше 10 лет, такие контакты есть, и они по сути своей положительные. Я вижу в нем боль за страну, вижу в нем желание каким-то образом изменить ситуацию — такое же, как у Андрея Садового и многих других. Я думаю, что мы найдем такой формат сотрудничества, который сработает на страну", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3088198
 
   
 Топ комментарии
 
Столько нового имущества в армии, которое можно продать. Вот Аталотий и нервничает. "Мы найдем формат сотрудничества, который сработает на страну", - Гриценко о переговорах с Садовым и Вакарчуком - Цензор.НЕТ 7975
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большая ТУПОСТЬ - договариваться с гриценко, и тем более с Йулькой
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ну да.. Гриценко будет сказки рассказывать, Вакарчук петь, а Садовы мусорить... Класс!
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на ФРОНТ ! на ФРОНТ ! на ФРОНТ ! на ФРОНТ ! на ФРОНТ ! ло-ло-ло-ло-ло

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А я тоже. Пусть попробует. Прошлые и нынешние жопы довели Украину до ручки.
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Гриц на ударные, Садовый на бас, Вакарчук, - вокал. Самый оптимальный формат!
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Гриценко - сюрприз для нынешних гавноедов. Народ однозначно проголосует за него.
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Гриценко второй Кличко, и третий Ющенко, Порошенко. У него нет опыта и команды. Находка для воров и коррупции.
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Тролляры порохоботские оживились. Да нихера вашему патрону не светит, на этих выборах.
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Лично мне достаточно бандита Труханова, с российским гражданством, чтобы не голосовать за Порошенко. И это понимают все в Украине. И отсмокчите вы, конфетные аферисты, большой и длинный.
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Да, если Вакарчук его поддержит и Садовый не станет из себя звезду корчить, за Степаныча много голосов будет!
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Добавь Добродомова, Чумака. Наливайченко... Если выступят единой командой, то писта все остальным претендентам.
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Я не верю что Вакарчук будет участвовать в выборах. Он порядочный и умный человек. Великий Артист! И понимает, что коррупция, олигархи хотят его использовать. Попросту поиметь!
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формат цих трьох, який буде працювати на країну, виглядає так - полуконик атлатолий сідає у в'язницю, Вакарчук співає, а садовий будує сміттєпереробний завод....
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...а * барига мальдівський * знову ...краде !?
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Барыжных адептов от этой новости плющит и это очень хорошо. У них начинается агония.
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Хорошая компания! Ребята побеждайте и выполните обещания Порошенка. Начните с продажи Рошена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы найдем формат сотрудничества, который сработает на страну", - Гриценко о переговорах с Садовым и Вакарчуком
 
 
 
 
 
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