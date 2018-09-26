 "Мы найдем формат сотрудничества, который сработает на страну", - Гриценко о переговорах с Садовым и Вакарчуком

Об этом он рассказал в эфире Oboz TV, передает Цензор.НЕТ.

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Комментируя переговоры об объединении с мэром Львова, Гриценко отметил: "Это было абсолютно искреннее предложение, и Андрей Иванович Садовый сказал, что он слышит это от меня уже год. На самом деле немного больше. Почему я так настойчив? Это вопрос будущего страны без преувеличения. В общении с людьми такого уровня я говорю прямо — от нас с вами зависит, будут ли в стране реальные положительные изменения или все останется, как есть".

Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

"В противовес этому пути — это когда пошли с растопыренными пальцами 10 или 110 кандидатов и все проиграли. Я считаю, что надо сконцентрировать усилия, причем не только для выборов (мы об этом также с Садовым говорили), сколько для предстоящей дальнейшей работы", - подчеркнул Гриценко.

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При этом лидер партии "Гражданская позиция" не стал "по этическим соображениям" пересказывать содержание своих бесед со Святославом Вакарчуком.

"Мы знакомы больше 10 лет, такие контакты есть, и они по сути своей положительные. Я вижу в нем боль за страну, вижу в нем желание каким-то образом изменить ситуацию — такое же, как у Андрея Садового и многих других. Я думаю, что мы найдем такой формат сотрудничества, который сработает на страну", - отметил он.