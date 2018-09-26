 На переговорах в ООН поднимают вопрос пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО: Кремль хочет реализовать сценарий смягчения санкций, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На полях Генассамблеи ООН Президент Порошенко провел несколько двусторонних встреч, в частности, с Президентом Европейского Совета Д.Туском, своим словацким коллегой Киской, спецпредставителем США по вопросам Украины К. Волкером. Ключевая тема всех встреч - политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе, перспективы введения миротворческой миссии. Президент еще раз подчеркнул, что миссия должна работать на всей оккупированной территории, с широким мандатом временной администрации, партнеры Украины разделяют эту позицию. Также Порошенко и вся украинская делегация обратились к нашим европейским и американским партнерам с просьбой усилить давление на Кремль в вопросе освобождения заложников. Особое беспокойство вызывает здоровье украинских политзаключенных, Сенцова, Балуха голодающих долгие месяцы", - рассказала она.

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"Еще один вопрос, который поднимали наши друзья на встречах - это пролонгация закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Очевидно, что Кремль задействует все свои лоббистские ресурсы и силы, чтобы реализовать сценарий смягчения или снятия санкций. Пролонгация закона, будет иметь технический характер, усилит аргументы и инструментарий как украинских дипломатов, так и наших партнеров. Стоит отметить, что никакие особенности самоуправления на Донбассе невозможны без деоккупации, вывода войск, разоружения, закрытия границы, а пока до этого очень далеко из-за полного деструктива Москвы", - добавила Геращенко.