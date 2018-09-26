 Корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди.
"Корабли сюда (в Мариуполь. - Ред.) зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - сказал он.
Кириакиди добавил, что Военно-морские силы Украины очень нужны в Приазовье, ведь они могут обеспечить защиту портов и экономических интересов государства.
"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут Военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", - сообщил он.
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Непосредственно поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.
"Этот корабль будет как кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства", - рассказал Кириакиди.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
Унікалька спецоперація ВМС України: так росіян давно вже не принижували
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А якщо не бояться - значить мають атакувати? Мають оголосити, що здійснюватимуть огляд - як й інших суден до цього?
Але ж ці кораблі належать військово-морському флоту України. Їх не можна доглядати. І не пускати у Керченську протоку не можна. А на українських кораблях не просто готові до сутички - її бажають і до неї прагнуть. Недаремно екіпаж на буксирі «Корець» складають матроси з доблесного тральщика «Черкаси» - надійні хлопці, що стояли проти росіян у 2014 до кінця.
Число російських кораблів зростає. На деяких сидять групи спецназу ФСБ та бойових пловців. Ситуація доходить до абсурду: два допотопних судна супроводжує почесний ескорт озброєних до зубів росіян і… І супроводжує…
На цьому знімку ми бачимо вісім(!) бойових російських кораблів, які чвалають поруч з українськими. Серед них два новітні (правда, погані клони шведського) патрульно-десантні катери типу "Раптор" і малий корвет ФСБ типу "Мисливець". І це тільки те, що потрапило в кадр.
"Временная оккупация частей украинской территории продолжает причинять страдания украинск\народу.."
Вопрос: ОККУПАЦИЯ КЕМ?
Россией? Инопланетянами?
Почему не расставлены акценты?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/09/26/7193212/ …
ИЗВОРОТЛИВЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ
Но тем не менее, формально - это боевые корабли ВМС Украины