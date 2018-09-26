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 Корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди

Корабли Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия возможным провокационным действиям Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди.

"Корабли сюда (в Мариуполь. - Ред.) зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - сказал он.

Кириакиди добавил, что Военно-морские силы Украины очень нужны в Приазовье, ведь они могут обеспечить защиту портов и экономических интересов государства.

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"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут Военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", - сообщил он.

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Непосредственно поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.

"Этот корабль будет как кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства", - рассказал Кириакиди.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3088183
 
 
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А как буксир и спасательное судно могут противодействовать кацапским террористам с их быстрыми Мангустами, которых прикрывают ракетные катера?
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"Але як кажуть - кішці завжди сльози миші відливаються. Тим паче, що з'ясувалося - українці не миші, а - пацюки - хитрі, розумні, жорстокі, мстиві, підлі, хоробрі, хазяйновиті, злопам`ятні та енергійні. Недаремно (якщо хто не знав) пацюками у нас звали огрядних багатих і авторитетних козаків." - это цитата, особенно понравилось. Правильно говорят - нет плохих качеств, есть плохие размеры.
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"

А якщо не бояться - значить мають атакувати? Мають оголосити, що здійснюватимуть огляд - як й інших суден до цього?

Але ж ці кораблі належать військово-морському флоту України. Їх не можна доглядати. І не пускати у Керченську протоку не можна. А на українських кораблях не просто готові до сутички - її бажають і до неї прагнуть. Недаремно екіпаж на буксирі «Корець» складають матроси з доблесного тральщика «Черкаси» - надійні хлопці, що стояли проти росіян у 2014 до кінця.

Число російських кораблів зростає. На деяких сидять групи спецназу ФСБ та бойових пловців. Ситуація доходить до абсурду: два допотопних судна супроводжує почесний ескорт озброєних до зубів росіян і… І супроводжує…

На цьому знімку ми бачимо вісім(!) бойових російських кораблів, які чвалають поруч з українськими. Серед них два новітні (правда, погані клони шведського) патрульно-десантні катери типу "Раптор" і малий корвет ФСБ типу "Мисливець". І це тільки те, що потрапило в кадр.
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Ну разве что так может быть. Потому что легенда про "основу флота" - довольно смешна.
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Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс
"Временная оккупация частей украинской территории продолжает причинять страдания украинск\народу.."
Вопрос: ОККУПАЦИЯ КЕМ?
Россией? Инопланетянами?
Почему не расставлены акценты?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/09/26/7193212/ …
ИЗВОРОТЛИВЫЙ ПРЕДАТЕЛЬКорабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди - Цензор.НЕТ 4726
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Корабли "Донбасс" и "Корец" - это проржавевшие насквозь корыта, одному 45 лет, другому 49 лет, почти без вооружения, их просто забыли списать вовремя га лом.

Но тем не менее, формально - это боевые корабли ВМС Украины
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Сегодня же прокуратура Славянска в апелляц суде попробует-таки закрыть В.Хоменко, давшего по морде сепарам, сорвавшим и надругавшимся над флагами Украины (видео облетело сеть ).Макс ретвит, пжста! Или будет Херсон -2.
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пока это лапша...надо как минимум 40 вооруженных катеров
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Интересно как.Ну разве что потопить под Керченским мостом.Как Варяг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКорабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди
 
 
 
 
 
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