 Корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди.

"Корабли сюда (в Мариуполь. - Ред.) зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - сказал он.

Кириакиди добавил, что Военно-морские силы Украины очень нужны в Приазовье, ведь они могут обеспечить защиту портов и экономических интересов государства.

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"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут Военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", - сообщил он.

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Непосредственно поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.

"Этот корабль будет как кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства", - рассказал Кириакиди.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.