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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10659) субсидия (407) Рева Андрей (396) Тарифы на газ (74)

 Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева

Согласно прогнозу Национального банка, тарифы на газ для населения повысятся на 25 %.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - сказал Рева.

По его словам, значительного уменьшения количества субсидиантов не предвидится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданам, чьи доходы меньше "минималки", не могут отказать в субсидии, - Рева

"Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", - добавил Рева.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что цена на газ для населения может увеличиваться постепенно, до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3088182
 
 
 Топ комментарии
 
У диабетных свыней НБУ занимается тарифообразованием в ЖКХ? Это 149-я потужная? Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 3177
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Правильно, украинцев надо трахать, что бы бульба с носа выскакивала. Что бы знали, как однотуровому верить.25% это ещё и мало. 125 % для них в самый раз будет. Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 3744
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я вам покажу как керувать державой!! ( Гройся В.Б.) ))
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Правильно, украинцев надо трахать, что бы бульба с носа выскакивала. Что бы знали, как однотуровому верить.25% это ещё и мало. 125 % для них в самый раз будет. Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 3744
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я вам покажу как керувать державой!! ( Гройся В.Б.) ))
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Дойдут до каждого, если мы их в марте не остановим.
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За компанию. Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
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А Когда Реву посадят с конфискацией или повесят ??? Все делаеться для окончательного обнищания Народа Украины Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 9859
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У диабетных свыней НБУ занимается тарифообразованием в ЖКХ? Это 149-я потужная? Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 3177
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от хто в Україні самий поганий) - нбу, я думав що кабмін))),
але самий найкращий - петро - він заради всіх йде на другий термін!
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А там и тарифы на электрику подтянутся... Соответственно вырастут цены на продукты, товары... Придется для экономии электрики на клавиатуре и NumLock отключать, и CapsLock-ом пользоваться по праздниках...
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На квітанцияхнадо печатать морду Петра Поросенко,в качестве предвыборной агитации))
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В банках эти квитанции не будут принимать к оплате, так как каждая вторая будет оплевана и обос... э-э-э-э... загажена
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твари, вся Украина пробурена, через каждые 10 км стоит или рабочая скважина или пломба на консервации, парафин сбрасывают каждую неделю, факел горизонтальный лупит метров на 50 а они нам чухают про газ из Европы, да шоб вы здохли.
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Гройсман же мамой клялся шо це у останний раз)
а специально для кто откажется пользоваться газом по такой цене введут абонентную плату
грося уже закон накрапал, петр алексеич сразу после выборов подмахнёт
короче разваливают агенты кремля Украину как только могут
... и как Боже допусил шо такая земля дол@оёбам досталась
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Дурдом! Рыночная экономика!
Цены на газ уже нам НБУ прогнозирует!!!
Это значит, что цена газа будет зависеть от того, сколько нужно денег НБУ для возврата денег МВФ!
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да для населения уже разницы нет...по 9 газ или по 11...просто скорее бы выборы ( в смысле, шоб память жива и не кокетничала)...
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Люди не платите за газ по Поросячим тарифам,всех не отключат,а Барыге осталось рулить недолго.
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Президент Энергоатома в открытую назвал коррупционным состав порошнековской нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Как и схему "роттердам+", которая просто раздевает потребителей тепловой генерации. https://www.facebook.com/vadym.khomakha/posts/2223332531213474 …
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Перемога за перемогой!

Украинцам срочно затянуть пояса и радоваться!
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А где СОЕВЫЕ,с визгами про Юльку Варофку,которая у Пети украла ГАЗ?
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Тю, а шо это у вас в разделе Бизнес? Игра в кошки- мышки?
26.09.18 14:07 Рева допустил отказ от повышения тарифов на газ для населения с октября (обновлено)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева
 
 
 
 
 
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