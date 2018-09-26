 Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.
"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - сказал Рева.
По его словам, значительного уменьшения количества субсидиантов не предвидится.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданам, чьи доходы меньше "минималки", не могут отказать в субсидии, - Рева
"Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", - добавил Рева.
Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что цена на газ для населения может увеличиваться постепенно, до 2020 года.
але самий найкращий - петро - він заради всіх йде на другий термін!
а специально для кто откажется пользоваться газом по такой цене введут абонентную плату
грося уже закон накрапал, петр алексеич сразу после выборов подмахнёт
короче разваливают агенты кремля Украину как только могут
... и как Боже допусил шо такая земля дол@оёбам досталась
Цены на газ уже нам НБУ прогнозирует!!!
Это значит, что цена газа будет зависеть от того, сколько нужно денег НБУ для возврата денег МВФ!
Украинцам срочно затянуть пояса и радоваться!
26.09.18 14:07 Рева допустил отказ от повышения тарифов на газ для населения с октября (обновлено)