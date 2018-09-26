 Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - сказал Рева.

По его словам, значительного уменьшения количества субсидиантов не предвидится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданам, чьи доходы меньше "минималки", не могут отказать в субсидии, - Рева

"Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", - добавил Рева.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что цена на газ для населения может увеличиваться постепенно, до 2020 года.