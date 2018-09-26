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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1678) Гройсман (4324) реформы (3122)

 Гройсман перечислил 8 достижений в медицине, которыми он гордится

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал позитивные изменения в сфере медицины, которые произошли с момента запуска реформы в данной сфере.

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, насколько тяжело больным, которые не могут получить качественную медицинскую помощь. Ведь фактически более 20-ти лет в медицине творилось бог знает что. Определенные проблемы остались и сейчас, у нас нет волшебной палочки, чтобы решить их моментально", - написал Премьер.

При этом он добавил, что гордится рядом положительных преобразований в сфере медицины, которые уже состоялись.

К их числу Гройсман отнес:

- внедренную программу "Доступные лекарства". Уже около 26 млн рецептов выданы украинцам;
- завершение строительства первой очереди "Охматдета";
- развитие сети кардиоцентров и финансирование закупки 26-ти ангиографов;
- закупку лекарств через международные организации и без коррупции, а также наличие впервые за 7 лет всех вакцин согласно календарю прививок;
- реформу первичного звена - более 18-ти млн украинцев выбрали своих врачей, зарплаты медиков выросли;
- запуск Национальной службы здоровья;
- заложенный 1 млрд грн на 2019 год для финансирования экстренной медицины - это новый транспорт и новое оснащение;
- заложенные 2 млрд грн на 2019 год, чтобы такие исследования, как УЗИ, сдача анализов были бесплатными.

Гройсман перечислил 8 достижений в медицине, которыми он гордится 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088181
 
 
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Гройсман перечислил достижение в укр. медицине и уехал лечится в Израиль, к маме.
Супрун гордится
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман перечислил 8 достижений в медицине, которыми он гордится
 
 
 
 
 
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