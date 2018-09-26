 Гройсман перечислил 8 достижений в медицине, которыми он гордится

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, насколько тяжело больным, которые не могут получить качественную медицинскую помощь. Ведь фактически более 20-ти лет в медицине творилось бог знает что. Определенные проблемы остались и сейчас, у нас нет волшебной палочки, чтобы решить их моментально", - написал Премьер.
При этом он добавил, что гордится рядом положительных преобразований в сфере медицины, которые уже состоялись.
К их числу Гройсман отнес:
- внедренную программу "Доступные лекарства". Уже около 26 млн рецептов выданы украинцам;
- завершение строительства первой очереди "Охматдета";
- развитие сети кардиоцентров и финансирование закупки 26-ти ангиографов;
- закупку лекарств через международные организации и без коррупции, а также наличие впервые за 7 лет всех вакцин согласно календарю прививок;
- реформу первичного звена - более 18-ти млн украинцев выбрали своих врачей, зарплаты медиков выросли;
- запуск Национальной службы здоровья;
- заложенный 1 млрд грн на 2019 год для финансирования экстренной медицины - это новый транспорт и новое оснащение;
- заложенные 2 млрд грн на 2019 год, чтобы такие исследования, как УЗИ, сдача анализов были бесплатными.
Супрун гордится