 Гройсман перечислил 8 достижений в медицине, которыми он гордится

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, насколько тяжело больным, которые не могут получить качественную медицинскую помощь. Ведь фактически более 20-ти лет в медицине творилось бог знает что. Определенные проблемы остались и сейчас, у нас нет волшебной палочки, чтобы решить их моментально", - написал Премьер.

При этом он добавил, что гордится рядом положительных преобразований в сфере медицины, которые уже состоялись.

К их числу Гройсман отнес:

- внедренную программу "Доступные лекарства". Уже около 26 млн рецептов выданы украинцам;

- завершение строительства первой очереди "Охматдета";

- развитие сети кардиоцентров и финансирование закупки 26-ти ангиографов;

- закупку лекарств через международные организации и без коррупции, а также наличие впервые за 7 лет всех вакцин согласно календарю прививок;

- реформу первичного звена - более 18-ти млн украинцев выбрали своих врачей, зарплаты медиков выросли;

- запуск Национальной службы здоровья;

- заложенный 1 млрд грн на 2019 год для финансирования экстренной медицины - это новый транспорт и новое оснащение;

- заложенные 2 млрд грн на 2019 год, чтобы такие исследования, как УЗИ, сдача анализов были бесплатными.