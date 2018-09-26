 О шагах Украины в отношении консула Венгрии станет известно после встречи Климкина и Сийярто, - политдиректор МИД Макеев

О дальнейших шагах Украины в отношении консула Венгрии в Берегово, где незаконно раздавали венгерские паспорта, станет известно после встречи главы МИД Павла Климкина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил политический директор министерства иностранных дел Алексей Макеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

На вопрос журналистов о том, установило ли МИД факт правдивости опубликованных видео, на которых украинцев будто бы просят скрыть от властей факт получения венгерского гражданства, Макеев ответил: "Это тема завтрашнего разговора министра Климкина с венгерским министром Сийярто на полях Генеральной ассамблеи ООН".

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Макеев отметил, что после этой встречи станет известно, какие механизмы Украина задействует в связи с ситуацией с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье. По словам политдиректора МИД, у Украины "достаточно много опций".

Он добавил, что призывы к гражданам Украины с просьбой нарушать украинские законы не соответствуют дипломатическому статусу. Вероятно, речь идет о сотрудниках консульства, которые на обнародованном видео якобы просят граждан Украины скрывать факт получения венгерского гражданства от украинских властей.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

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