 Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что распоряжение разработано в целях реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года, Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, мадридского международного плана действий по вопросам старения, а также для обеспечения создания благоприятных условий для здорового старения и активного долголетия, адаптации общественных институтов к дальнейшему демографическому старению и развитию общества равных возможностей для людей любого возраста.

Отмечается также, что Украина входит в 30 самых старых стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше: в 2015 году она составляла 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения. Согласно национальному демографическому прогнозу, к 2025 году доля лиц старше 60 лет составит 25% общей численности населения в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, к 2030 году - более 26% и более 20% соответственно. Долговременной особенностью старения населения в Украине является его большая обусловленность снижением уровня рождаемости и ростом уровня преждевременной смертности.

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"Основные вызовы, связанные со старением в нашей стране, касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг.

С учетом этих вызовов Украина взяла на себя международные обязательства, в частности, относительно имплементации Целей устойчивого развития на период до 2030 года и Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам старения до 2022 года будет способствовать решению проблем, связанных со старением населения.

Этим планом предусмотрены комплексные меры по защите прав граждан пожилого возраста с концентрирацией усилий, в частности, на таких приоритетных направлениях: улучшение условий для самореализации и участия граждан пожилого возраста в процессах развития общества; содействие сохранению их здоровья и обеспечению благополучия; создание среды, благоприятной для активной жизни", - говорится в сообщении.