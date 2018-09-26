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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения

26 сентября принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 годаˮ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что распоряжение разработано в целях реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года, Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, мадридского международного плана действий по вопросам старения, а также для обеспечения создания благоприятных условий для здорового старения и активного долголетия, адаптации общественных институтов к дальнейшему демографическому старению и развитию общества равных возможностей для людей любого возраста.

Отмечается также, что Украина входит в 30 самых старых стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше: в 2015 году она составляла 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения. Согласно национальному демографическому прогнозу, к 2025 году доля лиц старше 60 лет составит 25% общей численности населения в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, к 2030 году - более 26% и более 20% соответственно. Долговременной особенностью старения населения в Украине является его большая обусловленность снижением уровня рождаемости и ростом уровня преждевременной смертности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Численность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

"Основные вызовы, связанные со старением в нашей стране, касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг.

С учетом этих вызовов Украина взяла на себя международные обязательства, в частности, относительно имплементации Целей устойчивого развития на период до 2030 года и Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам старения до 2022 года будет способствовать решению проблем, связанных со старением населения.

Этим планом предусмотрены комплексные меры по защите прав граждан пожилого возраста с концентрирацией усилий, в частности, на таких приоритетных направлениях: улучшение условий для самореализации и участия граждан пожилого возраста в процессах развития общества; содействие сохранению их здоровья и обеспечению благополучия; создание среды, благоприятной для активной жизни", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3088175
 
 
 Топ комментарии
 
Правильная стратегия. При повышении цены на газ и электроэнергию ещё в 2 раза население будет жить долго, а если и будет (случайно) умирать- то в таком холоде долго не будет портиться. Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения - Цензор.НЕТ 8500
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Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения - Цензор.НЕТ 702
дайте угадаю) пенсия с 80-ти лет?))
долголетие у них @лять)))
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Правильная стратегия. При повышении цены на газ и электроэнергию ещё в 2 раза население будет жить долго, а если и будет (случайно) умирать- то в таком холоде долго не будет портиться.
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блин тольео хотел написать. что при таких тарифах в холоде будем не портится и закалятся. Не есть жареного. А что. посмотрите на скандинавов!
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Робкие стремленья, скромный аппетит,...
А сердце тем не менее возьмёт да пошалит.
А вот они условия, а вот она среда,
А впрочем для здоровия полезны холода, (с)
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Отменят пенсии, будут лечить голодом.
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Лечебное голодание по Брегу, уринотерапия по Малахову, и раздельное питание по Рошенко ( мы кушаем, а вы радио слушаете).
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а чого тільки до 2022 року, далі жити па новаму) будуть?!
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вспоминая высказывания министра социальной политики, боюсь предположить, что там за стратегия.
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Ложь. Они мечтают угробить стариков. Чтобы не платить пенсий.
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У КАБМІНІ ВИРІШИЛИ БОРГИ Т.З. «ЛНР» ТА «ДНР» ЗА ЕЛЕКТРИКУ ПЕРЕКЛАСТИ НА ПЛЕЧІ ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ.
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Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения - Цензор.НЕТ 702
дайте угадаю) пенсия с 80-ти лет?))
долголетие у них @лять)))
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было нас 52 стало 48 потом 40 и потом по минимуму.
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Шулерская статистика. По проценту людей старше 60 и 65 - мы впереди, так снижается рождаемость и молодежь выезжает на ПМЖ. А если взять по средней продолжительности жизни, то будем в заднице после стран Европы и особенно Японии, где 80 лет - это активный возраст. и вообще, "долговременной особенностью старения населения в Украине является ... большая обусловленность ростом уровня преждевременной смертности". Приехали.
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Чёта меня уже стремает их забота о долголетии населения...
Жить уже низя, а теперь и сдохнуть не дадут
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Сдохнуть оно конечно можно, вот только дорого это, не каждому по карману. Да и хоронить теперь будут только через суд.
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Так отож...
Судя по оптимизму Кабмина - "нет предела прекрасному" и скоро нас ждут новые удивительные "покращення вже сьогодні"
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Персональный должок МВФ верни, и свободен.
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Активное долголетие, это - работа до самой смерти.
Ждать уже не долго.
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Не знаю, как там насчет израиля и кремля, но то, что они (госструктуры) пожирают наши с вами ресурсы, это - верно.
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Жить придется долго, пока долги не отработаешь.
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Вопрос с ответом: Хочешь долго жить - уезжай в ЕС. И лечись там же.
Самый короткий путь в могилу - слушать Гройсмана и лечится в Супрун
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Этот план предусматривает повышение всех тарифов на 100%, введение платной медицины и рост инфляции. По другому у Гнойсмана, Ревы и других тварей не получается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения
 
 
 
 
 
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