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 С начала боевых действий на Донбассе погибли более 350 киевлян-участников АТО, - замглавы Департамента соцполитики Назаренко

С начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года - ред.) погибло более 350 киевлян, среди них одна женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии 44.ua сообщила заместитель главы Департамента социальной политики Светлана Назаренко.

"С начала 2014 года в зоне АТО погибло по Киеву 351 участник АТО. Из них на момент смерти зарегистрированных в городе 304 участника АТО, в том числе одна женщина", - рассказала Светлана Назаренко.

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Всего в Киеве зарегистрировано более 26 тыс. участников антитеррористической операции. Из них почти 1 тыс. - это женщины.

Также отмечается, что с 2014 года бойцам, а также их семьям было выплачено около 400 млн грн социальной помощи. При этом почти 2 млн грн отправили на погребение бойцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088168
 
 
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