 До конца года будет создано Национальное агентство по закупке лекарств, сообщили на заседании Кабмина

Национальное закупочное агентство (НЗА), которое планируют создать до конца 2018 года в рамках реформирования механизма закупок лекарств, начнет свою пилотную работу с приобретения медикаментов и медицинских изделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Соответствующий проект распоряжения о внесение изменений в концепцию реформирования механизма закупок был утвержден на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году мы создадим агентство по закупке. Также мы планируем в 2018 году начать его развитие с закупок за средства Глобального фонда по борьбе со СПИДом туберкулезом и малярией", – сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина в ходе заседания правительства.

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Распоряжением Кабинет министров Украины также продлил сроки реализации концепции до 31 декабря 2021 года, таким образом, скоррелировав их со сроками реформирования системы финансирования медицинской помощи. Изначально реализация концепции по реформе закупок была рассчитана до 2019 года.

"Нам очень важно, чтобы реформа системы закупок лекарственных средств была синхронизирована с реформой финансирования системы медицины", – подчеркнула Стефанишина, отметив также, что до конца года будет завершено формирование дорожной карты изменений.

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В первую очередь НЗА будет заниматься закупкой лексредств по приоритетным направлениям – вакцин, препаратов от инфекционных заболеваний, дорогостоящих патентированных лекарств. Кроме того, агентство также будет собирать заказы областей для их агрегации и получения оптимальных условий закупки у поставщиков.

Министерство здравоохранения Украины работает над предоставлением НЗА возможностей, которые позволили бы ему осуществлять закупки так же эффективно, как делают это в настоящее время международные организации.

В свою очередь первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, комментируя работу над усовершенствованием закупочного механизма, отметил, что в настоящее время МЭРТ, Минздрав и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершают разработку рекомендаций по методологии закупки лексредств и ИМН по принципу "один препарат – один лот". Внедрение этого принципа позволит медучреждениям более прозрачно осуществлять закупки.

Как сообщалось, 23 августа 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения).