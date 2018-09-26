 У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по информации украинской разведки, личный состав одного из передовых подразделений противника без предупреждения открыл огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров. В результате один военнослужащий погиб, трое тяжело ранены.

В свою очередь, командование российских оккупационных войск скрывает причину этого события и пытается использовать ее для обвинения Объединенных сил в якобы провокационных обстрелах.

Также в ГУР сообщили, что командование российских оккупационных войск применяет методы психологического воздействия против военнослужащих своих передовых подразделений. В частности, запугивает личный состав дезинформацией о близком наступлении Объединенных сил, навязчиво доводит пропагандистские фейковые сообщения о коварстве и жестокости украинских разведывательно-диверсионных групп, которые якобы специально следят за передовыми позициями с целью похищения или уничтожения тех, кто потерял бдительность.

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"Вместе с тем, среди т.н. военнослужащих противника, призванных из числа местного населения, растет убежденность, что настоящей целью распространения российскими офицерами этой ложной и ужасной информации является скрытое подстрекательство личного состава передовых подразделений к более интенсивным обстрелам позиций Объединенных сил. Таким образом российское оккупационное командование пытается избежать ответственности за обстрелы украинских подразделений и переложить вину непосредственно на сержантский и рядовой состав", - говорится в сообщении.