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Все про:Минобороны (5361) обстрел (7243) разведка (1978)

 У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР

С увеличением продолжительности темного времени суток обострились проблемы с психикой среди большинства российских военных, что обусловило рост количества случаев открытия ими "дружественного огня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по информации украинской разведки, личный состав одного из передовых подразделений противника без предупреждения открыл огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров. В результате один военнослужащий погиб, трое тяжело ранены.

В свою очередь, командование российских оккупационных войск скрывает причину этого события и пытается использовать ее для обвинения Объединенных сил в якобы провокационных обстрелах.

Также в ГУР сообщили, что командование российских оккупационных войск применяет методы психологического воздействия против военнослужащих своих передовых подразделений. В частности, запугивает личный состав дезинформацией о близком наступлении Объединенных сил, навязчиво доводит пропагандистские фейковые сообщения о коварстве и жестокости украинских разведывательно-диверсионных групп, которые якобы специально следят за передовыми позициями с целью похищения или уничтожения тех, кто потерял бдительность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР

"Вместе с тем, среди т.н. военнослужащих противника, призванных из числа местного населения, растет убежденность, что настоящей целью распространения российскими офицерами этой ложной и ужасной информации является скрытое подстрекательство личного состава передовых подразделений к более интенсивным обстрелам позиций Объединенных сил. Таким образом российское оккупационное командование пытается избежать ответственности за обстрелы украинских подразделений и переложить вину непосредственно на сержантский и рядовой состав", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3088162
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра братский народ США передаст два этих Айленда Украине.
Думаю психика россиян будет еще более расшатанной У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 5846 ведь мало по мало а Украина создает свой флот.

У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 3952
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ну вот скажите, ведь писалось тут - не трогаите грузы с спиртными, если они прёт в ОРДЛО, не занимаитесь вредительством.
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Психи психуют - это как масло - масляное, вода мокрая, рассеяне - люди. И это не зависит ни от времени суток, ни от поры года.
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Психи психуют - это как масло - масляное, вода мокрая тут все понятно, а вот рассеяне - люди тут нестыковочка выходит...
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Ещё неплохой тест на бдительность - фразы типа "конечно, лоукостеры это хорошо, развитие городской инфраструктуры тоже, но стоит отъехать от Киева километров на 50-100 и посмотреть, в каком плачевном состоянии украинская деревня, то тут же возникают сомнения по поводу всех реформ и покращань..."
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Не переживай, прийде юля і всіх приголубить, витре слізку та накриє подолом спідниці.
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кацап в принципе не может быть нормальным! У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 9164
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"А если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с пяти бутылок..."
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Завтра братский народ США передаст два этих Айленда Украине.
Думаю психика россиян будет еще более расшатанной У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 5846 ведь мало по мало а Украина создает свой флот.

У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 3952
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Гарна новина У большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР - Цензор.НЕТ 5357
Повбивають один одного
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ну вот скажите, ведь писалось тут - не трогаите грузы с спиртными, если они прёт в ОРДЛО, не занимаитесь вредительством.
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їх просто залякали злими урами, які вислідять, викрадуть і закатують як мальчіка в трусіках
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Это не из-за увеличения темного времени суток, а скорее похолодания, оккупанты стали "подогреваться"!
Некоторые прогрелись и поехали! Поэтому прогретый открыл "братский огонь" по своим братьям!
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Павел Казарин

​Кривые зеркала

Знаете, а ведь «ЛДНР» - это просто проекция. Проекция того, как Москва видит Украину.
Что такое для Украины террористические анклавы?
Это оккупированные квазиреспублики, созданные внешним игроком. Которые были созданы в момент слабости государства. Единственная их задача - служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления.
Так ведь и Украина с точки зрения российского шовиниста - это искусственный проект, созданный западом в момент слабости России. Для того, чтобы ослаблять любое возрождение империи и «русского мира».
Имеют ли с точки зрения Киева «ЛДНР» шанс на существование? Разумеется нет - ведь они нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения - они умрут. Или попросятся обратно в состав Украины.
Так ведь московские «геополитики» готовы все это сказать в адрес Киева. Что Украина существует лишь на западные кредиты. Что прекращение финансирования будет означать крах соседнего государства. Которое затем, по их мнению, свалится в заботливо подставленные ладошки Кремля.
Как наша страна видит жителей оккупированных территорий? Как заложников оккупации, среди которых нашлись коллаборационисты. Первых нужно освободить. Вторых - обезвредить.
И точно так же рассуждает Москва. В представлении которой украинцы-малоросы стонут под игом захвативших власть «бандеровцев». Первых нужно вернуть в лоно «русского мира». Вторых - свести на нет.
Украина точно знает, что ей противостоит не Донецк, не Луганск, а Россия.
А Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с западом.
В психологии это называется проекция. Москва просто приписала Украине ту логику существования, которую она затем вдохнула в оккупированные украинские территории.
Все эти квазиреспублики - не более чем исповедь. Исповедь в том, как именно в России видят украинскую независимость и украинское государство. «Перестаньте поддерживать мятежников и верните территории законному владельцу» - даже это требование Киева к Москве отзеркаливает сегодня Кремль в своих переговорах с Брюсселем и Вашингтоном.
Украинский пример не первый, но, быть может, наиболее иллюстративный. Говорят, что авторство концепции принадлежит председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову. Который на закате перестройки якобы предложил в ответ на центробежные настроения в республиках создавать там зеркальные сепаратистские анклавы.
Впрочем, конкретное авторство не имеет особого значения. Важнее другое: оккупированные регионы Донбасса - это, всего лишь, зеркало. В котором отражается то, как Москва видит украинскую государственность.
В эту же копилку - все рассуждения российских спикеров о тайных планах запада.
Вот, например, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Заявлял о том, что запад хочет отключить Россию от мировой паутины. Что страна должна быть готова к неожиданным агрессивным действия со стороны мировых столиц. Все сказанное им - это ведь не про Брюссель и не про Вашингтон. Это все так же про Москву.
Достаточно вслушаться в то, что говорят российские полуофициальные спикеры. Все те, кто регулярно в эфире центральных телеканалов рассказывают о желании запада расколоть и расчленить Россию. Те, кто твердят, что Брюссель и Вашингтон мечтают отобрать у Москвы Сибирь и Дальний Восток. В этот момент они могут думать о том, что обличают. Но на самом деле они всего лишь исповедуются. В прямом эфире. 24 часа семь дней в неделю.
Все это - лишь описание того, что бы они хотели сделать с теми, кого считают своими противниками. То, что они попытались бы устроить, будь у них соответствующие ресурсы и возможности. Их спичи - это всего лишь оконтуривание их собственной желаемой картинки реальности.
А еще это - оправдание права на ответную жестокость. В том числе и "на упреждение".
Все истории про "распятых мальчиков" и "зверства хунты" - это индульгенция самим себе. Россия лежит на кушетке психотерапевта и рассказывает о том, как глубока ее персональная кроличья нора.
Психологи говорят, что механизм проекции позволяет человеку считать собственные неприемлемые чувства, желания и мотивы - чужими. И, как следствие, позволяет ему не чувствовать за них ответственность. Часто встречается при истероидном и параноидальном расстройстве.
Впрочем, кто сказал, что тем и другим не могут страдать целые государства?
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расіянці молодці, валіть більше своїх рогатих родичів!!))))
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У этих, коренных обитателей мокшанских болот, тувинских землянок, бурятских юрт, якутских яранг, осетинских саклей и чукотских чумов, проблемы с психикой начинаются практически сразу после их рождения.
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щойно послухають свої новини, хоч раз, так і починається..
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Александр Коваленко

Китай культурно высмеял тактику ВС РФ на учениях "Восток - 2018"

Как известно, в России завершились самые масштабные учения со времен советских "Запад-81", призванных тогда запугать НАТО мощью советской армии, "Восток-2018", которые в этот раз были призваны запугать всех. В том числе и страны, официально считающиеся дружественными России. В данном случае я имею ввиду Китай.
Что примечательно, подразделения НОАК (Народно-освободительной армии Китая) также приняли участие в этих грандиозных учениях, и вместо трепета и восхищения подчеркнули ряд важных моментов, которые с удовольствием который день подряд обсуждают в китайской медиа-сфере. Помня то, как китайская пропаганда любит обсуждать недостатки своих северных соседей, не удивительно, что "Восток-2018" стал не столько триумфом российской армии в глазах китайцев, сколько демонстрацией неполноценности.
Так, многочисленные государственные китайские медиа, такие как CCTV, обратили внимание то, что российские коллеги в ходе учений использовали тактику меняющегося танкового строя - "вращение танков". Китайцы подчеркнули, что аналогичную тактику использовали войска СССР в ходе учений "Запад-81", а, следовательно, за 37 лет в методичках танковых экипажей ничего не поменялось.
Кроме того, китайцы отметили и наличие на учениях морально устаревших Т-62, о наличии которых на гибридных маневрах я писал в статье "Т-62 снова в строю, или что забыли "пенсионеры" на "Востоке-2018". Поначалу китайцы не могли понять, зачем применяются настолько устаревшие модели танков, но потом поняли, что предназначены они для изматывания условного врага.
То есть, в обороне, для задержки наступления противника, использовались именно Т-62, а в наступательных операциях россияне применяли модернизированные Т-72Б3. По сути, экипажи Т-62 можно смело назвать смертниками, что вполне вписывается в современную концепцию российской армии.
Китайские эксперты также отметили, что их подразделения обладали значительно большей маневренностью, благодаря разделению бригад на средние и тяжелые. К первым относятся бригады, оснащенные максимум восьмиколесными ББМ, а ко вторым бригады, на вооружении которых стоит гусеничная техника, в том числе и танки Тип 99, которые, к слову сказать, китайцы назвали лучше российских Т-72Б3, хотя и их НОАК уже меняет на более современные.
В свою очередь российские бригады значительно уступали китайцам по манёвренности и эффективности, и использовали тактику изнеможения противника, опять же, применяя танки Т-62 и Т-72Б3, что так же соответствует концепции времен СССР. Однако такая тактика полностью нивелируется при задействовании артиллерии, которая осуществляет прикрытие мобильных средних бригад.
Китайские эксперты отметили, что если бы в реальных условиях Россия применила бы подобную тактику против средних бригад НОАК, её потери бы были бы колоссальными.
Что ж, прекрасный пример совместных учений двух стран с геополитическими амбициями, испытывающих с одной стороны паническую настороженность, а с другой реваншистский аппетит к территориям соседки. Китайцы подчеркнули для себя много особенностей ВС РФ, а если быть откровенным, то достаточно было одной - за прошедшие десятилетия в тактике россиян, на поле масштабных сражений, мало что поменялось со времен "Запада-81".
Как это использует дружественный сосед? Время покажет. Но то, что именно китайские медиа стали на острие атаки на боеспособность ВС РФ, вскрывая неприятные подробности о КПД оной, сразу после совместных учений двух братских стран, уже говорит о многом.https://site.ua/alexander.kovalenko/15566-kitay-kulturno-vysmeyal-taktiku-vs-rf-na-ucheniyah-vostok---2018/
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Один оккупант был убит.
И опять с болота близ дяревни донеслось зловещее низкочастотное ВОТ ЭТО.
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Да за ними могут только выпь плакать, выхухоль выхухоливать да суслики свистеть.
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...впрочем, вскоре Акулина Харитоновна Выпь прикинула сумму выплаты за погибшего сына - и резко прекратила выть за Ванькой-долбоёпом.
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... И раздастся из крайнего домика в деревне смех сытой гиены.
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И да, отдельно порадовало "...да суслики свистеть" У більшості російських військових загострилися проблеми з психікою: унаслідок "дружнього вогню" одного було вбито, трьох - поранено, - ГУР - Цензор.НЕТ 1388
Вариант для трансуральских улусов: зловеще засвистит суслик в бурятской степи. Скоро в крайнюю юрту привезут казённое письмо, и взвоет баба Балбарма...
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"Все на заготовку дров!" А заградотрядам приступить к бдению за выходящими из лесу.
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Так водиться серед москалів: відправившись по дрова, самому схопити дуба.
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Фашик Донецкий‏ @FashDonetsk 5 ч.5 часов назад

Сначала ты мать троих детей
Потом ты сепар-медсестра
Потом ты едешь в рф учиться на снайпера
Потом тебя по кацапы насилуют
Ты идёшь мстить за это Украм
В итоге ты инвалид,тебе 36 лет и ты убираешь рынок
Неплохая цена за предательство. Сдачи не надо

https://www.obozrevatel.com/society/o-zhizni-snajpershi-dnr.htm
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Дрова отдали и списали на укрофошыздов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ большинства российских военных обострились проблемы с психикой: в результате "дружественного огня" один был убит, трое - ранены, - ГУР
 
 
 
 
 
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