Основной заказчик покушения на Гандзюк пока не установлен, - Аброськин.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции — начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Дело у нас на контроле, постоянно занимаемся, задержанный, как известно, непосредственный исполнитель, а также один из организаторов. Но основной заказчик пока не установлен, поэтому нам есть над чем работать", - сказал Аброськин.

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.