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 Основной заказчик покушения на Гандзюк пока не установлен, - Аброськин

Основной заказчик нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк до сих пор не установлен.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции — начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Дело у нас на контроле, постоянно занимаемся, задержанный, как известно, непосредственный исполнитель, а также один из организаторов. Но основной заказчик пока не установлен, поэтому нам есть над чем работать", - сказал Аброськин.

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3088160
 
 
 Топ комментарии
 
Чем это он занимается? Им же Аваков пидсылыв группу в Одессе?
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Основной заказчик покушения на Гандзюк пока не установлен, - Аброськин.

А я що казав? Тільки я думав, що таке станеться ближче до Нового року, але аброськін випередив усіх.
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Газеты надо читать! У всех покушений в Украине заказчик Путин!
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та не. то грузинская мафия вперемешку с грузинскими ворами в законе.
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Всеми мафиями в мире тайно руководит Пу.
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та так таки, у поганого танцюриста і власні яйця мішають
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Чем это он занимается? Им же Аваков пидсылыв группу в Одессе?
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Основной заказчик покушения на Гандзюк пока не установлен, - Аброськин.

А я що казав? Тільки я думав, що таке станеться ближче до Нового року, але аброськін випередив усіх.
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Все эти активисты выступали против Труханова, Галантерника и руководителей правоохранительных органов Одессы:Светлана Пидпала, участница экспертной комиссии 2 мая - двое поджидали ее днем 24 июня 2017 года на углу улиц Ковальская/Тираспольская. Один остался за рулем заведенного мопеда, второй схватил за руку, развернул и залил лицо из баллончика. Потом затолкал в угол арочного въезда и стал бить кулаками по лицу. Телефон из рук, рюкзак и деньги не взяли.Алина Радченко, 11 сентября 2017 годаВиталий Устименко, 5 июня 2018 года - на него напали двое спортивной внешности с ножом, когда он с другом вышел из редакции Суспільного телебачення. Избивали, повалили на землю, пытались нанести удар ножом в почку, но промахнулись и попали в бедро. Сегодня после задержаний деле Михайлика полиция отчиталась и о задержании двоих подозреваемых в нападении на Устименко.Сергей Стерненко - на него совершены три покушения. Последнее было совершено 24 мая 2018 года поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. Отобрав нож у одного из нападающих, Стерненко нанес ему смертельное ранение в область живота. Расследованием этого нападения занимается КиевМихаил Кузаконь и Григорий Козьма, представители Народного движения Украины. Покушение произошло 2 августа 2018 года. Грузовик на большой скорости въехал в их автомобиль, водитель выпрыгнул еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопедеОлег Михайлик, вечер 22 сентября 2018 года.Основного замовника замаху на Гандзюк поки не встановлено, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5861
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Это всё,что нужно знать о ментуре.Они,шо,сами себя искать будут?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсновной заказчик покушения на Гандзюк пока не установлен, - Аброськин
 
 
 
 
 
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