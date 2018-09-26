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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2580) субсидия (407) Рева Андрей (396) Тарифы на газ (74)

 Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева

Повышение цен на газ для населения правительство сегодня не обсуждало, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Вопрос повышения цен на газ до сегодня не обсуждалось. Обсуждались наши переговоры с МВФ с нашими партнерами, но конкретной дискуссии о размере цены в правительстве не было", - сказал он журналистам после правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что Минсоцполитики прогнозирует, что потребность в финансировании субсидий в 2019 году будет на уровне текущего года без учета задолженности с прошлых лет, то есть около 53 млрд грн.

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"Сумма, необходимая на это в 2019 году, будет рассчитана следующим образом. Во-первых, на нее будет влиять рост зарплат и пенсий в 2018 году... Эти факторы будут влиять на сокращение суммы на субсидии. Во-вторых, на рост этой суммы будет влиять цена на жилищно-коммунальные услуги. Если этим факторы будут равнозначными, нам будет необходима приблизительно та же сумма, что и в 2018-м", - пояснил он.

Вместе с тем, Рева допускает отказ Кабинета министров от повышения цены на газ для населения с 1 октября в отсутствие договоренности с Международным валютным фондом.

"Постановление о спецобязательствах (оно уже несколько раз продлевалось) – если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами – существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее. Мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088159
 
 
 Топ комментарии
 
ти що не чув, народ багато їсть, норми їжі потрібно урізати....економити потрібно, бо за що ж депутатам та міністрам десятками тисяч в руки зарплати платити, а на оздоровлення, а на найм квартир для депутатів?
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Издеваются гады. Ожидание повышения цен на газ хуже самого повышения. Да ладно, не стесняйтесь и не тяните. Рубите сук уже по которому вы хотели пролезть на второй срок.
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Я думал вопрос стоит о понижении цены на газ Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева - Цензор.НЕТ 1616куда уже выше поды мать а жрать за шо Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева - Цензор.НЕТ 882
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ти що не чув, народ багато їсть, норми їжі потрібно урізати....економити потрібно, бо за що ж депутатам та міністрам десятками тисяч в руки зарплати платити, а на оздоровлення, а на найм квартир для депутатів?
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ето точно. Посмотреть какие ряхи наели слуги народа. Представляю сколько сам тогда народ жрет если у него даже слуги щеки на плечах носят.
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слышал что его уже повесили
фейк что ли? Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева - Цензор.НЕТ 3729
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При Тимошенко эту доску почета быстро переименуют в "их разыскивает полиция". Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева - Цензор.НЕТ 2540
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То местных воришек - полиция. Этих - Интерпол. Свалят же.
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Зато промышленности подняли несколько раз, а потом будут тявкать, что МВФ требует сравнять цены на газ для населения с ценами для промышленности. А когда же будут выравнивать зарплаты и пенсии с эвропой? Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева - Цензор.НЕТ 5818
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ну, правильно до виборів лохторату можливо ціни на газ і не підвищать....а то чого доброго на вибори не прийде, як же вони тоді без лохторату державне корито між собою поділять. А от після виборів напевно своє надолужать з ціною на газ.
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Тогда подачку от МВФ не получат. А за какие тогда шиши выборы проводить? Мильярдик зелени надо в это дело вбухать, не меньше. За кило гречки сейчас уже не продаются. Минимум тыщонку на рыло надо отвалить.
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Нет, нет, нет! Мы хотим сегодня! Нет, нет, нет! Мы хотим сейчас!
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Издеваются гады. Ожидание повышения цен на газ хуже самого повышения. Да ладно, не стесняйтесь и не тяните. Рубите сук уже по которому вы хотели пролезть на второй срок.
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В ожидании тоже есть своя прелесть. Мороз по коже продирает, мурашки по телу бегают... И вдруг!... Вот оно - Повышение!!! Почти оргазм.
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Чушь! Уже всё решено. На 23,5% повышение, для населения. Без вариантов. Странно, что эти новости почему-то исчезают, с утречка, а ночью- их валом. Наверное, чьи-то заботливые ручонки работают.
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Повышение цен на газ для населения Кабмин Малина сегодня не обсуждала, - Рева.
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...це ж чергова перемога каманди рихварматарів - порохоботи вже копита до кровавого проносу постирали від бурхливих апладісмєнтав
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Засцали? Это правильно. Сначала надо найти страну, в которой будут прятаться. А с этим видать не складывается...
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Ростов Колымский будет им убежищем - вечновмороженным в аленье го*нище.
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Цензор начал чморить Реву
Где та замечательная фота, где Андрюша, как девочка Ира Геращенко пальчики сложила?
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Как же вы достали так много жрать Украинцы!!
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А зря. Так Коболев без очередной многомиллионной долларовой премии может остаться. Я бы обсудил, жалко же парнишку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева
 
 
 
 
 
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