 Повышение цен на газ для населения Кабмин сегодня не обсуждал, - Рева

"Вопрос повышения цен на газ до сегодня не обсуждалось. Обсуждались наши переговоры с МВФ с нашими партнерами, но конкретной дискуссии о размере цены в правительстве не было", - сказал он журналистам после правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что Минсоцполитики прогнозирует, что потребность в финансировании субсидий в 2019 году будет на уровне текущего года без учета задолженности с прошлых лет, то есть около 53 млрд грн.

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"Сумма, необходимая на это в 2019 году, будет рассчитана следующим образом. Во-первых, на нее будет влиять рост зарплат и пенсий в 2018 году... Эти факторы будут влиять на сокращение суммы на субсидии. Во-вторых, на рост этой суммы будет влиять цена на жилищно-коммунальные услуги. Если этим факторы будут равнозначными, нам будет необходима приблизительно та же сумма, что и в 2018-м", - пояснил он.

Вместе с тем, Рева допускает отказ Кабинета министров от повышения цены на газ для населения с 1 октября в отсутствие договоренности с Международным валютным фондом.

"Постановление о спецобязательствах (оно уже несколько раз продлевалось) – если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами – существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее. Мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе", - сказал он.

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