 "Сегодня повторяется трагедия крымскотатарского народа 1944 года", - Чубаров в ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, об этом, выступая на Совете ООН по вопросам прав человека в Крыму, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В начале своего выступления он поблагодарил Мониторинговую миссию в Украине по подготовке доклада о состоянии прав человека в оккупированном Крыму, но отметил, что только непосредственный отчет с места событий может реально отразить ситуацию на захваченной Россией территории.

"Мы ценим напряженную работу Мониторинговой миссии в Украине, особенно по подготовке второго специального тематического "Доклада о положении с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)" в соответствии с резолюцией 72/190 Генассамблеи ООН. Признавая усилия УВКПЧ ООН по мониторингу ситуации на расстоянии, мы, однако, продолжаем настаивать и требовать непосредственного отчета с места событий", - уверен Чубаров.

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По его словам, все доклады, представленные на совете, еще раз доказывают, что единственной причиной катастрофического ухудшения ситуации с правами человека на неконтролируемых Правительством территориях Украины является российская агрессия и оккупация части украинской территории, многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права со стороны оккупационной власти.

"Крым остается открытой раной. Особенно больно видеть категорический отказ государства-оккупанта - Российской Федерации придерживаться международного гуманитарного права на оккупированном полуострове. Самое печальное, буквально ежедневно получать сообщения о том, как крымские татары и дальше страдают от полицейских рейдов", - сказал глава Меджлиса.

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Он подчеркнул, что судопроизводство в оккупированном Крыму также не придерживается стандартов в области прав человека.

"Тревожно узнавать, что наших соотечественников регулярно преследуют из-за фальшивых обвинений в терроризме и правонарушениях, связанных с экстремизмом. При этом во всех судочинствах оккупационная власть не придерживается стандартов в области прав человека. Все это – нарушение норм и стандартов в области прав человека", - заявил Чубаров.

Он считает, что "сегодня повторяется трагедия крымскотатарского народа 1944 года".

Председатель Меджлиса подчеркнул, что по всему полуострову происходят нарушения основных свобод человека, в том числе свободы мирных собраний, выражений, объединений, религии и свободы передвижения. Кроме того, по его словам, в Крыму отсутствуют независимые СМИ и свободная журналистика.

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Особенно неприемлемым и досадным, считает политик, является то, что, несмотря на приказ Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года, который был недавно вновь подтвержден этим Судом, представительный орган крымскотатарского народа – Меджлис, остается запрещенным на полуострове.

Кроме того, добавил он, украинцам, которые проживают в АРК, отказано в праве получать образование на украинском языке.

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Как считает Чубаров, Россия упорно игнорирует международные организации, политических лидеров, представителей гражданского общества, которые призывают спасти жизнь незаконно арестованных в Крыму граждан Украины, осужденных по надуманным обвинениям и удерживаемых в российских тюрьмах.

"Олег Сенцов и Владимир Балух голодают уже больше четырех месяцев и полгода соответственно. Несмотря на обещание, данное российским президентом, украинский омбудсмен не смогла попасть к украинским гражданам – политзаключенным российского режима. Более 70 жителей Крыма – крымских татар, украинцев, представителей других национальностей – лишены свободы. В тюрьмы иногда бросают целыми семьями: отца и сына Дегерменджи, братьев Абдуллаевых и других", - сообщил он.

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Глава Меджлиса подчеркнул, что информация, которая содержится в докладах, является лишь верхушкой айсберга - "айсберга из ущемлений, террора, несправедливости".

"В год 70-летия Конвенции о предупреждении преступления геноцида нельзя позволять Российской Федерации, чье руководство имеет такую ностальгию по Советскому Союзу, повторять преступления кровавого советского диктатора Сталина против крымских татар и этнических украинцев с целью "полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую "(статья 2 Конвенции о геноциде)", - резюмировал он.