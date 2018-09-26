 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС

Лидерами электоральных симпатий среди тех украинцев, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, являются руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко (19,3%), действующий президент Украины Петр Порошенко (11,9%), актер Владимир Зеленский (11,8%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (10,9%) и певец Святослав Вакарчук (8,4%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Следом за ними идут народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Бойко (8,1%), и Вадим Рабинович (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,7%), мэр Львова Андрей Садовый (4,2%), внефракционный депутат Александр Шевченко (2%).

При этом 26,6% всех опрошенных пока не определились, за кого отдать свой 12,4% решили не принимать участия в голосовании. А 4,9% собираются вычеркнуть имена всех кандидатов в президенты или испортить бюллетень.

Опрос проводился 8-23 сентября методом личного интервью среди 2 тыс 26 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, по 4-х степенной стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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