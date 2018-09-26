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 Политика Украины
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 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС

Лидеры избирательных симпатий украинцев – Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко и Вакарчук, – опрос КМИС

Лидерами электоральных симпатий среди тех украинцев, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, являются руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко (19,3%), действующий президент Украины Петр Порошенко (11,9%), актер Владимир Зеленский (11,8%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (10,9%) и певец Святослав Вакарчук (8,4%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия уже активно вмешивается в украинские выборы, - Порошенко

Следом за ними идут народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Бойко (8,1%), и Вадим Рабинович (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,7%), мэр Львова Андрей Садовый (4,2%), внефракционный депутат Александр Шевченко (2%).

При этом 26,6% всех опрошенных пока не определились, за кого отдать свой 12,4% решили не принимать участия в голосовании. А 4,9% собираются вычеркнуть имена всех кандидатов в президенты или испортить бюллетень.

Опрос проводился 8-23 сентября методом личного интервью среди 2 тыс 26 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, по 4-х степенной стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Также на Цензор.НЕТ: До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/n3088157
 
 
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Всё социологические конторы пашут на кого то ,, на того кто их финансирует , в основном это олигархи . Иначе они бы давно закрылись . Социологи тоже хотят кушать и бесплатно работать не будут . Президентські рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Вакарчук, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 656 .
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В теперешній Україні пахати на когось, це не можливо.Одразу почнуться проблеми.Значить всі пашуть на агента ФСБ з Банкової,інакше як можна зрозуміти,що мородер,брехун,міліардер,шпигун Порошенко на другому місті???

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всі пашуть на агента ФСБ з Банкової,)) и поэтому он только на втором месте . Президентські рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Вакарчук, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695 .
Ну что ж , логично .
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блин проверяйте информацию вас просто кормят гуаном тут обсуждать нечего
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а кум путіна медведчук теж вилізе скоро ...сепаратіскій блок висуне його кандидатом в президенти...
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Рисуют Лолите 11% вместо 3%. Не поможет.
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що за педофільські фантазії, ну намалюй собі щось, але навіщо ти свої збочення на люди виносиш.
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Коли дивишся на подібні "опитування", перша думка, яка приходить - "В яку країну емігрувати?"
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вот поэтому я не верю доморощеным социологам и политологам
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Тимошенко рулит, да это и не удивительно. Порошенко уже всем надоел. Народ плюется на него как на сатану. Президентські рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Вакарчук, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6285
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Что не так, добрый человек? Кто тебя больно обидел?
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а як тимашонка надоїла, може би забрали її до себе на "істарічєскую родіну"?
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А у Тимошенко сейчас наибольший рейтинг и за ней 5 % народа на субсидиях в разгар мирового финансового кризиса. За Порошенко же наши взорвавшиеся склады боеприпасов, 10 миллионов наших призывников за границей, 70 % населения на субсидиях и один миллиард гривен премии сопляку Коболеву, вместо потерянного на Донбассе патронного завода. Зная все это за кого украинцы проголосуют, как думаешь? Если Хуйло нападет, мы патроны в России покупать будем или как? Президентські рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Вакарчук, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8314
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Нічого дивного в тому ,що Труха буде підтримувати агента ФСБ небачу...
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Забули ще про Дарта Олексійовича ВайдераПрезидентські рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Вакарчук, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7793
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Паважаныя суседзі, прабачце, але я маю рацыю, што ў вас зелень, з прасаўковымі "скатамі", будзе на першым месцы.
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Я б Дашу Астафьеву выбрал в президенты. Пусть в своей программе пообещает, что будет выступать в той же одежде, что и в клипе про шопинг в магазине.
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Бляха, сколько же ватных дыбилов в этой стране..... Зеленский, Юля, Вакарчук.... ппц.
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"Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - ВБРОС КМИС"
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Стесняюсь спросить, а как и, главное, чем она собирается выполнять кучу обещалок из рога изобилия? Если пиzдой, то меня это не устраивает. Потому как замахнулась эта мадам, как Остап про Нью-Васюки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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