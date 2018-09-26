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 Политика Украины, Общество
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 Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил

Путь к украинской автокефалии необратим, считает один из экзархов Константинополя в Киеве, архиепископ Памфилийский Даниил.

Об этом экзарх архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких недель я имел возможность посмотреть многочисленные статьи, взгляды и мысли о молитвенном решение Константинопольской Церкви-Матери принять надлежащие меры для разрешения аномалии церковного разделения Украины. Интересно наблюдать, насколько удобно некоторые из нас пытаются интерпретировать Священные Каноны и историю Церкви, не изучив действительно причин возникновения канонов и исторических событий, которые развивались в разные эпохи роста и развития Церкви. Было бы полезным для всех нас, задуматься над Священным Писанием и, возможно, на миг подумать о служении настоящего пастыря,который заботится о своей пастве и готов оставить 99, потому что понимает, что они будут в безопасности, для того чтобы найти и вернуть тех, кто может блуждает. На мой взгляд, в этот конкретный период истории единственный пастырь, который показал нам способность имитировать Писания Господа, есть Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей. Призыв Патриарха является последовательным: к молитве, расчетливым действия, примирению, а теперь и к действиям, которые базируются на Священном Писании чистой пастырской опеки ... поэтому я бы побуждал людей молиться, размышлять, говорить и работать во славу Божию", - заявил он.

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"Что касается будущего Святой Православной Церкви в Украине - мы уже живем в этом будущем. Путь к автокефалии необратим. Миллионы украинцев имеют каноническое право на свою Поместную Церковь, которая свободно владеет своим родным языком; жить традициями отцов и матерей Киевской Руси-Украины, почитая святые усилия духовенства и верующих, которые пережили ссылки и были провозглашены "неудобными" или даже замучены религиозными и политическими режимами прошлого", - резюмировал архиепископ Памфилийский Даниил.

Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил 01
Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил 02

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088156
 
   
 Топ комментарии
 
После слов...Святой Руси-Украины))) у ватного анклава задымело в области пердаков!)))
Русь - это Украина
Украина - это Русь!

Не забывайте об этом сектанты не каноничные!)))
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А давайте без пути - короткого, долгого, необратимого... "Коммунизм неизбежен", ага...))) Просто дайте томос, и все...
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А давайте без пути - короткого, долгого, необратимого... "Коммунизм неизбежен", ага...))) Просто дайте томос, и все...
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А вот это уже определяется политической волей гос. власти на поиск аргументов для запрета УПЦ МП и от томоса никак не зависит, к сожалению...
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Кому, УПЦ (КП), УППЦ?
Все йде як повинно. Шлях незворотній, але це шлях і пройти його можна лише крок за кроком.
Прохання про надання (пройдено)

Рішення надати (пройдено).
Написання Томосу (пройдено)

Об'єднавчий Собор (готується)
Отримання Томосу (після проведення Собору і створення єдиної православної церкви України)

Отже, єдине на що зараз можна дорікати - відсутність дати і місця проведення Об'єднавчого Собору. І то, дорікати українським попам, не екзархам. Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил - Цензор.НЕТ 6143
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Тобто, Томос шикаладним до сраки, їм аби юльку лайном облити?
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Томос потрібен Україні та українцям, а вот Жульку Валадимирівну потрібно и в лайні обваляти, и в Качановку засадити, бо вона є ворогом Української держави та народа...
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Пусть мешок наставляет, да побольше. А потом бох кааак завдаст - мало не будет)
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https://www.youtube.com/watch?v=2jhbpMRcDXc&t=6s
А король то голый!
У РПЦ нету томоса, она - не лигитимна и импотентна в вопросе церковного права.
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С другой стороны, пусть веруны буцкаются лбами в капищах, в названии которых будет слово "поместная"... И так большинство верунов в такие тонкости не залазят... Они и так знают: с понедельника по субботу надо грешить, в воскресенье - каяться...
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Оно то так, но если бы этой заразы не было, никто бы не почувствовал отсутствие "веры". Кроме попов и пешеходов, которых пьяные попы бы меньше давили. А притоны превратить во что-то что посоветуют коммунисты(этого быдла еще много), те из них кто еще не стал "православным коммунистом")
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Щемите гундяеских из Украины - зла в Украине они уже выше крыши принесли.
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Черти в рясах это есть РПЦ, которая была создана Сталиным, как структура КГБ. Скоро будет конец сталинского проекта РПЦ. Московский патриархат возвращается на свою кацапскую родину в московскую секту имени Сталина. Не забудьте свои кадила.
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Ситуация изменится, но не сильно.
Да, объединятся УПЦ (КП) и УАПЦ в единую УППЦ, которая и получит из рук Вселенского патриарха Томос об автокефалии. Да, часть приходов УПЦ (МП) после этого перейдет в УППЦ. Но другая то часть останется.

Это только начало длинного пути. Возможно лет через 40 в городах на востоке Украины останется всего по 2-3 храма УПЦ (МП). Но то что произойдет - это начало.
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Ну а дальше только от вас самих зависит что будет. Гундяевские начнут выступать, призывать к протестам и т.п. - включайте административный ресурс. Уберите законодательно безналоговую деятельность иностранных религиозных обществ, заставьте их регистрироваться как субъектов хозяйствования, как нерезидентов, иностранных агентов и т.п. Коммунальщики Украины запросто могут не продлевать договора об обеспечении электричеством, водой, канализацией, отоплением и т.п. Можно перед входом начинать долгие ремонты асфальта, строительства и т.п. Фантазия здесь бесконечна.
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Закон то должен быть один для всех. Как пример придется то-же самое применить и к Армянской апостольской церкви. И надо еще смотреть как другие религиозные общества зарегистрированы.
Плюс, если сильно начать давить, то может случится переход УПЦ (МП) в такую себе "катакомбную церковь", а в результате очень сильно подставим Вселенского патриарха.
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А вот за призывы к не мирному протесту - однозначно должна быть уголовка.
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После слов...Святой Руси-Украины))) у ватного анклава задымело в области пердаков!)))
Русь - это Украина
Украина - это Русь!

Не забывайте об этом сектанты не каноничные!)))
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а вони взагалі ніяким боком, даремно тільки статую Володимира встановлювали
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Залещане не должны забывать кому они принадлежали!
На Руси жили РУСИЧИ или РУСЫ
а мокшы были русскими...то есть теми кто принадлежал русам...или русичам)))
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Русский - это не национальность!
Это пренадлежность кому то...

Ну он нет таких наций как украинский...английский...французкий...корейский...)))) ибо это НАЦИИ! а не зависимый сброд в подчинении кого то
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В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Министерство культуры издало приказ об описи имущества религиозного сообщества и говорят, что без сопротивления не обойдется. В ведомстве говорят, что никаких приказов не выдавали.
Об этом в Минкультуры ответили на запрос "Украинской правды".
Ранее в УПЦ МП сообщили, что якобы чиновники решили "переписать и оценить" имущество "канонической церкви" и якобы информационно-просветительский отдел УПЦ получил копию письма о том, что Министерством культуры создало комиссии для оценки имущества ряда религиозных общин УПЦ МП
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