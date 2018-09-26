 Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил

Об этом экзарх архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких недель я имел возможность посмотреть многочисленные статьи, взгляды и мысли о молитвенном решение Константинопольской Церкви-Матери принять надлежащие меры для разрешения аномалии церковного разделения Украины. Интересно наблюдать, насколько удобно некоторые из нас пытаются интерпретировать Священные Каноны и историю Церкви, не изучив действительно причин возникновения канонов и исторических событий, которые развивались в разные эпохи роста и развития Церкви. Было бы полезным для всех нас, задуматься над Священным Писанием и, возможно, на миг подумать о служении настоящего пастыря,который заботится о своей пастве и готов оставить 99, потому что понимает, что они будут в безопасности, для того чтобы найти и вернуть тех, кто может блуждает. На мой взгляд, в этот конкретный период истории единственный пастырь, который показал нам способность имитировать Писания Господа, есть Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей. Призыв Патриарха является последовательным: к молитве, расчетливым действия, примирению, а теперь и к действиям, которые базируются на Священном Писании чистой пастырской опеки ... поэтому я бы побуждал людей молиться, размышлять, говорить и работать во славу Божию", - заявил он.

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"Что касается будущего Святой Православной Церкви в Украине - мы уже живем в этом будущем. Путь к автокефалии необратим. Миллионы украинцев имеют каноническое право на свою Поместную Церковь, которая свободно владеет своим родным языком; жить традициями отцов и матерей Киевской Руси-Украины, почитая святые усилия духовенства и верующих, которые пережили ссылки и были провозглашены "неудобными" или даже замучены религиозными и политическими режимами прошлого", - резюмировал архиепископ Памфилийский Даниил.





Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.