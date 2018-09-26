 Путь Украины к автокефалии необратим, - экзарх Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил

Об этом экзарх архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних нескольких недель я имел возможность посмотреть многочисленные статьи, взгляды и мысли о молитвенном решение Константинопольской Церкви-Матери принять надлежащие меры для разрешения аномалии церковного разделения Украины. Интересно наблюдать, насколько удобно некоторые из нас пытаются интерпретировать Священные Каноны и историю Церкви, не изучив действительно причин возникновения канонов и исторических событий, которые развивались в разные эпохи роста и развития Церкви. Было бы полезным для всех нас, задуматься над Священным Писанием и, возможно, на миг подумать о служении настоящего пастыря,который заботится о своей пастве и готов оставить 99, потому что понимает, что они будут в безопасности, для того чтобы найти и вернуть тех, кто может блуждает. На мой взгляд, в этот конкретный период истории единственный пастырь, который показал нам способность имитировать Писания Господа, есть Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей. Призыв Патриарха является последовательным: к молитве, расчетливым действия, примирению, а теперь и к действиям, которые базируются на Священном Писании чистой пастырской опеки ... поэтому я бы побуждал людей молиться, размышлять, говорить и работать во славу Божию", - заявил он.
"Что касается будущего Святой Православной Церкви в Украине - мы уже живем в этом будущем. Путь к автокефалии необратим. Миллионы украинцев имеют каноническое право на свою Поместную Церковь, которая свободно владеет своим родным языком; жить традициями отцов и матерей Киевской Руси-Украины, почитая святые усилия духовенства и верующих, которые пережили ссылки и были провозглашены "неудобными" или даже замучены религиозными и политическими режимами прошлого", - резюмировал архиепископ Памфилийский Даниил.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Все йде як повинно. Шлях незворотній, але це шлях і пройти його можна лише крок за кроком.
Прохання про надання (пройдено)
Рішення надати (пройдено).
Написання Томосу (пройдено)
Об'єднавчий Собор (готується)
Отримання Томосу (після проведення Собору і створення єдиної православної церкви України)
Отже, єдине на що зараз можна дорікати - відсутність дати і місця проведення Об'єднавчого Собору. І то, дорікати українським попам, не екзархам.
А король то голый!
У РПЦ нету томоса, она - не лигитимна и импотентна в вопросе церковного права.
Да, объединятся УПЦ (КП) и УАПЦ в единую УППЦ, которая и получит из рук Вселенского патриарха Томос об автокефалии. Да, часть приходов УПЦ (МП) после этого перейдет в УППЦ. Но другая то часть останется.
Это только начало длинного пути. Возможно лет через 40 в городах на востоке Украины останется всего по 2-3 храма УПЦ (МП). Но то что произойдет - это начало.
Плюс, если сильно начать давить, то может случится переход УПЦ (МП) в такую себе "катакомбную церковь", а в результате очень сильно подставим Вселенского патриарха.
Русь - это Украина
Украина - это Русь!
Не забывайте об этом сектанты не каноничные!)))
На Руси жили РУСИЧИ или РУСЫ
а мокшы были русскими...то есть теми кто принадлежал русам...или русичам)))
Это пренадлежность кому то...
Ну он нет таких наций как украинский...английский...французкий...корейский...)))) ибо это НАЦИИ! а не зависимый сброд в подчинении кого то
Об этом в Минкультуры ответили на запрос "Украинской правды".
Ранее в УПЦ МП сообщили, что якобы чиновники решили "переписать и оценить" имущество "канонической церкви" и якобы информационно-просветительский отдел УПЦ получил копию письма о том, что Министерством культуры создало комиссии для оценки имущества ряда религиозных общин УПЦ МП