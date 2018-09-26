 Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС

Проходной 5%-й барьер в Верховную Раду могут преодолеть 8 партий. Речь об этом идет в обнародованных результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце сентября, то из тех граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, 19,6% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,2% – за партию "Блок Петра Порошенко", 10,1% – за партию "Оппозиционный блок", 9,3% – за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 9,3% – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,2% – за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 8,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,9% – за партию "Блок Святослава Вакарчука".
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Вместе с тем 31,7% всех опрошенных пока не решили, какой из партий отдать свой голос. 14,4% собираются не принимать участия в голосовании, а 6% намерены вычеркнуть все партии либо испортить бюллетень.
Опрос проводился 8-23 сентября методом личного интервью среди 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, по 4- ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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За даними ЄДР, керівником організації є Іван Баканов, який також є керівником української гумористичної студії «Квартал 95» з 2013 року[3].
На того ж власника (пана Баканова) зареєстровано кілька офшорних компаній «Green family LTD», «Lucas Colocotronics», «Drive Production» та «Про життя з Андрієм Пальчевським» (Кіпр)[4]. Інші співвласники цих компаній: Наум Йосипович Баруля та батько і син Маслякови, співвласники КВН (Москва, Росія)[5][6].
Там все как ты любишь, языковый вопрос, гражданская война, мировой заговор, кацапы не причем.
А овощ и плешивый вообще не причем, ихтамнет, все сходится
Но ка говорят, перед смертью не надышишся.
Сегодня, 26 сентября, торги на межбанковском валютном рынке Украины открылись повышением котировок доллара, рубля и евро.
И подобных "рейтингов" ближе к выборам будет еще очень и очень много. Надо же лохторату мозг промывать!
ще більш ненажерливі і нахабні.
если ты уверен что у него 0.5% зачем тогда тут дрыщешь?
расслабься и жди победы воной!
БПП решила сменить название,
чтобы не компроментировать
ни себя ни президента. враньем.
теперь будет называться "За корыто".
А почему в опросе нет партии "Всеукраинское объединение резидентов Камеди клаб", нет блока Оксаны Марченкно "Танцы со звездами"?
Почему в опросе нет партии Ани Лорак и блока Светланы Лободы?
И где собственно в списках блок Потапа и Насти Каменских?
Пока не будет этих партий в списке опрос будет необъективным.
а) Саакашвілі
б) Юлька
в) ваш варіант
г) тут просто чесний бізнес і купити тв-канал може кожен громадянин, який працевлаштованиий.
Так навіщо прососують політичний труп, в якого напевно ніякого політичного майбутнього немає ? Згадується історія з виборами Кучми на 2-1 термін. В Кучми на 2-1 термін мало шансів було, але коли в 2-й тур вивели Симоненка - то інша справа. Вот вам або я Кучма-корупціонер або ще гірше чудо. Так було і на виборах Путіна - або моя банда або динозавр Зюганов. От так зараз хтось дуже мріє на 2-й тур вивести когось з банди Медведчука ( Рабінович чи Бойко). І от вам малята вибір - або я (ворюга, брехло) або динозавр з ПР (ну і тут же Путін нападе). Одна неувязочка - занадто маленький
хрейтинг де в кого. І мій прогноз - якщо вдасться винайти передумови для скидання рейтингу 1-го в списку (чи компромат чи 100% можливість фальсифікацій) - Бойко і Рабінович в той же день об'єднаються (чи хтось зніме кандидатуру). В такому разі в 2-й тур виходить динозавр з ПР і наш "шановний спаситель" - ну що б не "допустити реваншу".