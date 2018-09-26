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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (20508) Гражданская позиция (41) опрос (1578) рейтинг (1147) Батькивщина (1727) Блок Петра Порошенко (1538) оппозиционный блок (301) Радикальная партия (316)

 Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС

В Верховной Раде следующего состава могут оказаться представители 8 партий, – Киевский международный институт социологии.

Проходной 5%-й барьер в Верховную Раду могут преодолеть 8 партий. Речь об этом идет в обнародованных результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце сентября, то из тех граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, 19,6% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,2% – за партию "Блок Петра Порошенко", 10,1% – за партию "Оппозиционный блок", 9,3% – за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 9,3% – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,2% – за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 8,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,9% – за партию "Блок Святослава Вакарчука".

Также на Цензор.НЕТ: США помогут Украине противодействовать возможному вмешательству России в выборы 2019 года, - Волкер

Вместе с тем 31,7% всех опрошенных пока не решили, какой из партий отдать свой голос. 14,4% собираются не принимать участия в голосовании, а 6% намерены вычеркнуть все партии либо испортить бюллетень.

Опрос проводился 8-23 сентября методом личного интервью среди 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, по 4- ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз

Источник: https://censor.net.ua/n3088151
 
 
 Топ комментарии
 
Какой Зеленский? Какой Вакарчук? Вы что с ума посходили?
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Юльке Тимошенко не дают покоя "лавры" Натахи Королевской - "как про*рать миллиарды на бессмысленную рекламу"?
Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9874
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Какой Зеленский? Какой Вакарчук? Вы что с ума посходили?
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«Слуга народу» - політична партія, раніше носила назву «Партія Рішучих Змін»[1]. Офіційна реєстрація відбулась 2 грудня 2017-го. Організацію названо одним іменем із російськомовним комедійним серіалом українського виробництва «Слуга народу»[2].Опис[ред. | ред. код]
За даними ЄДР, керівником організації є Іван Баканов, який також є керівником української гумористичної студії «Квартал 95» з 2013 року[3].
На того ж власника (пана Баканова) зареєстровано кілька офшорних компаній «Green family LTD», «Lucas Colocotronics», «Drive Production» та «Про життя з Андрієм Пальчевським» (Кіпр)[4]. Інші співвласники цих компаній: Наум Йосипович Баруля та батько і син Маслякови, співвласники КВН (Москва, Росія)[5][6].
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і шо? є прететензії до Баканова? щось вкрав?
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Глянь трейлер Слуга Народа 3, выйдет перед выборами.
Там все как ты любишь, языковый вопрос, гражданская война, мировой заговор, кацапы не причем.
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там все про пєцю зробили. негативними персонажами показали яке лайно бепепе і його друзяки по ПР в опоблоці
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Ну да, Петя все устроил, делать ему нехер было.
А овощ и плешивый вообще не причем, ихтамнет, все сходится
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Или как это они сказали - "Мы это опустим"
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Та не нервуйся ти так... Кажуть валер'янка помагає.
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Более чем уверен, что и Зеленский и Вакарчук, в отличии от Ваших идолов за которых Вы 20 лет голосуете, знают когда началась 2 мировая война.
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" Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Источник: https://censor.net.ua/n3088151 " - показатели лунного затмения Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2056
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Юльке Тимошенко не дают покоя "лавры" Натахи Королевской - "как про*рать миллиарды на бессмысленную рекламу"?

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пеця своє просрав тарифами. голосувати будуть помстою за тарифи!
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Что, "Юлька придет - тарифы снизит"? И ты в это ВЕРУЕШЬ?! Ха-ха-ха-ха...
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ні. я просто плюю в мармизу порохла і тобі. НА ВИБОРАХ - ПОМСТА ЗА ТАРИФИ !
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а чому порохоботи пишуть свинособачою говіркою?
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Роттердамит реред побегом.
Но ка говорят, перед смертью не надышишся.
Сегодня, 26 сентября, торги на межбанковском валютном рынке Украины открылись повышением котировок доллара, рубля и евро.
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все эти заказные рейтинги партий-фейки.Реально картина динамично изменяется.особенно по регионам Украины.
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Бугагагагааа)))))) И опять, канешноже, на первом месте Матькивщина))))) Ай да Юра, ай да сцукин сын!)))) Юра, так чем же ты по-серьезному отличаешься от бичуемых тобою телеканалов?))))))
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Кто оплатил - тот и "лидер". Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9695
И подобных "рейтингов" ближе к выборам будет еще очень и очень много. Надо же лохторату мозг промывать!
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А кто оплатил? Есть факты? Приводи. Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1514
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Есть другие результаты? Приводи. Да и КМИС - не Юра. Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7316
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Простейший прием порохо- или любого другого бота (тролля) - попытаться ввязать противника в дискуссию. Вы примитивны, боты.
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Какая дискуссия? Я поинтересовался: есть ли другие результаты. Ты же херню написал? Написал. Прошу разъяснений.
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соєві це ГМО від регіоналів.
ще більш ненажерливі і нахабні.
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Эт кто такую заказную хрень написал? Пэця, с 5% рейтинга, на 2-м месте? Марзм. Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5630
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откуда ты вообще высрал эти 5% рейтинга?
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из рейтинга который провели по заказу "самонемочи"
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в ленте фейсбука видел еще когда первый рейтинг опубликовали, если найду запощу.
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за тарифи пєці- і 2% багато буде. що порохло зробивдля підвищеннярівняжиття українців? отож. тому нехай смокче, дупопика тварюка!
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Так вони, тарифи, і тебе чпокають...........але тобі це подобається, якщо тут за баригу очко жмеш, шушара!
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.......а чому так мало? А чому не 54%? вАдинТур давай, соєвий! Рейтинги партій: "Батьківщина", БПП, "Опоблок", "За життя", "Громадянська позиція", "Слуга народу", Радикальна партія, "Блок Святослава Вакарчука", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5753
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а чего у тебя так возгорелось, свинособака?
если ты уверен что у него 0.5% зачем тогда тут дрыщешь?
расслабься и жди победы воной! Рейтинги партій: "Батьківщина", БПП, "Опоблок", "За життя", "Громадянська позиція", "Слуга народу", Радикальна партія, "Блок Святослава Вакарчука", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1414
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Кстати, вполне могут объединиться Точнее один снимется в пользу другого. Но против этого главбарыга, в таком случае второй тур ему уже точно не светит
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Они заявляли о едином кандидате в президенты. А в парламент скорее всего пойдут разными партиями.
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Не скорее всего, а обязательно отдельно. Так они в сумме наберут больше голосов. 9+9 уже 18%, что больше чем даже у юли.
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ходють слухи.что
БПП решила сменить название,
чтобы не компроментировать
ни себя ни президента. враньем.
теперь будет называться "За корыто".
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11,2% за БПП? То есть каждый девятый встреченный на улице? танунах
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А если почитать коммент выше, то 18,5% или почти каждый пятый за бывших рыгов... И это с учетом того, что опрос проводили только на территории подконтрольной Украине... А приедут из ОРДЛО на выборы переселенцы и пенсионные туристы будет вообще (_!_)
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Я з тих, хто ще не визначився(ну майже не визначився). Дивує(?!) ось що: що не опитування - то нові відсотки і лідери. І що це за кількість опитаних - від 1500 до 2500 людей на всю країну? Виходить "кто девушку танцует...".
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))))) зубожилая теперь рейтинги по два раза в неделю заказывает...
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у тебя правую скобку на компе заглючило? без нее ни одной мессаги настрочить не можешь? почистить клаву от ковна пробовала?
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Ну если ты уже привык к мокше, то будь и им тоже - мокша из педофилостана, в котором все скопом ходят в секту и лепят петухов из дерьма, у которых даже переговорные в сортире... А че, звучит)
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Сумно те, що секта януковича-рабіновича не виздихала і їх дофіга....хоча здаєтсья це саме їх замовне соцопитування
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А что есть партия "Слуга народа" или блок Святослава Вакарчука?

А почему в опросе нет партии "Всеукраинское объединение резидентов Камеди клаб", нет блока Оксаны Марченкно "Танцы со звездами"?
Почему в опросе нет партии Ани Лорак и блока Светланы Лободы?
И где собственно в списках блок Потапа и Насти Каменских?

Пока не будет этих партий в списке опрос будет необъективным.
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Обе партии фейковые, например в Слуге народа только несколько участников Квартала а у Вакарчука наверно его музыканты.))
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Ну вот а только вчера Слуга народа была на втором месте, брехня все это, результаты зависят от спонсора опроса.
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Віктор Чумак: БПП - «Титанік». Шлюпки на воду вже спущені Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/viktor-chumak-bpp-titanik-shlyupki-na-vodu-vzhe-spushcheni-498474.html
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все результаты рейтингов любых партий до выборов президента можно засунуть далеко
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та не. не так уж все плохо. цыфры хоть и пляшут, но в принципе первая восьмерка (или шестерка) определена, скорее всего именно эти имена и войдут в парламент, выборы тока цифры подкорректируют
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цифры ужасные. около 30% - рыги. революция достоинства, говорите?
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Нажаль розумних людей мало...Так завжди було...Схоже, що ідіоти вже й не стануть розумнішими...
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Другий день у ЗМІ ці вкиди. Не треба видавати бажане за дійсне. Не вірю такій проплаченій інфі. Час і люди покажуть.
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Куди ж ви Толяна відфудболюєте,він ж так риго - соєвим служив?Ще місяць тому"ГП"Гриценко була на другому місті,сьогодні вже на четвертому.Ну не вийшло обдурити народ три рази на день на протязі року в своїх "жорсткіх інтерв"ю" на всіх"незалежних"каналахТБ. Так,що тепер можна викидати на смітник самого високооплачуємого противсіха? І звідкі в "бпп"10.1%,і "зажиття"9.3%?А,так це і є замовникі рейтингів? - ну тоді зрозуміло.

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То есть если зажиддя и оккупационный блок объединяются то у нас есть новый президент-путин Владимир Владимирович
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А ви не помітили що щось занадто багато останні місяці в інфопросторі пана Медведчука ? Всі канали просмерділись цим політичним трупом. Так не лише по чужим каналам шастає а й власний викупив. І хто це йому дозволяє ? Чи може на даний момент тв-канал в Україні можна купити в будь-якому "воєнторзі" без "благословіння"? Тай з бізнесом в нього непогано - і зжижений газ і бензинчик через "оксанкіну" фірмочку повалив. Також без "благословіння" ? Ну так - просто О.Марченко - з дитинства "талановитий бізнесмен". Так хто ж благословляє ? Варіанти відповідей:
а) Саакашвілі
б) Юлька
в) ваш варіант
г) тут просто чесний бізнес і купити тв-канал може кожен громадянин, який працевлаштованиий.
Так навіщо прососують політичний труп, в якого напевно ніякого політичного майбутнього немає ? Згадується історія з виборами Кучми на 2-1 термін. В Кучми на 2-1 термін мало шансів було, але коли в 2-й тур вивели Симоненка - то інша справа. Вот вам або я Кучма-корупціонер або ще гірше чудо. Так було і на виборах Путіна - або моя банда або динозавр Зюганов. От так зараз хтось дуже мріє на 2-й тур вивести когось з банди Медведчука ( Рабінович чи Бойко). І от вам малята вибір - або я (ворюга, брехло) або динозавр з ПР (ну і тут же Путін нападе). Одна неувязочка - занадто маленький х рейтинг де в кого. І мій прогноз - якщо вдасться винайти передумови для скидання рейтингу 1-го в списку (чи компромат чи 100% можливість фальсифікацій) - Бойко і Рабінович в той же день об'єднаються (чи хтось зніме кандидатуру). В такому разі в 2-й тур виходить динозавр з ПР і наш "шановний спаситель" - ну що б не "допустити реваншу".
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Нічого не міняється і нічому не учаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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