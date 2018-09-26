 Рейтинги партий: "Батькивщина", БПП, "Оппоблок", "За життя", "Гражданская позиция", "Слуга народа", Радикальная партия, "Блок Святослава Вакарчука", - опрос КМИС

Проходной 5%-й барьер в Верховную Раду могут преодолеть 8 партий. Речь об этом идет в обнародованных результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце сентября, то из тех граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, 19,6% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,2% – за партию "Блок Петра Порошенко", 10,1% – за партию "Оппозиционный блок", 9,3% – за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 9,3% – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,2% – за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 8,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,9% – за партию "Блок Святослава Вакарчука".

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Вместе с тем 31,7% всех опрошенных пока не решили, какой из партий отдать свой голос. 14,4% собираются не принимать участия в голосовании, а 6% намерены вычеркнуть все партии либо испортить бюллетень.

Опрос проводился 8-23 сентября методом личного интервью среди 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, по 4- ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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