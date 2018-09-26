 Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко

Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

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"Эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. И следствие еще будет проверять, что они делали в РФ, кто их там на что науськивал и так далее", - отметил Геращенко.

По его словам, в качестве одной из основных версий преступления следствие рассматривает антиукраинские провокации.

"Одна из версий - антиукраинские силы хотели сделать, чтобы в Одессе погибали или были ранены активисты. После того было обвинение власти, обвинение в бездеятельности прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины. Эта версия одна из основных. Она проверяется", - сообщил народный депутат.

При этом личной неприязни между Михайликом и задержанными лицами из Грузии не было.

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"Проверяются связи этих лиц (подозреваемых, - ред.) с уголовным миром, с грузинскими "ворами в законе", а также с другими представителями грузинского народа, которые временно исполняли обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области", - добавил нардеп.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.