 Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко

Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. И следствие еще будет проверять, что они делали в РФ, кто их там на что науськивал и так далее", - отметил Геращенко.
По его словам, в качестве одной из основных версий преступления следствие рассматривает антиукраинские провокации.
"Одна из версий - антиукраинские силы хотели сделать, чтобы в Одессе погибали или были ранены активисты. После того было обвинение власти, обвинение в бездеятельности прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины. Эта версия одна из основных. Она проверяется", - сообщил народный депутат.
При этом личной неприязни между Михайликом и задержанными лицами из Грузии не было.
"Проверяются связи этих лиц (подозреваемых, - ред.) с уголовным миром, с грузинскими "ворами в законе", а также с другими представителями грузинского народа, которые временно исполняли обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области", - добавил нардеп.
Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.
По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.
Это всё что нужно знать про Антошу и Миротворец.
Рафик-был в крайней степени невиновник......... далее по тексту оригинала)))
Об этом говорится в расследовании BBC, журналисты которого нашли соответствующие сведения в документах Paradise Papers.
По информации журналистов, банда, к которой принадлежал Труханов, была создана в Одессе и зарабатывала деньги на нефтяной промышленности. В поле зрения полиции она попала в конце 1990-х годов, когда группировку начали подозревать в контрабанде наркотиков и оружия. После развала СССР некоторые члены банды переехали в Европу, а Италию использовали в качестве своей базы. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/mer-odessy-truhanov-byl-chlenom-zhestokoy-prestupnoy-gruppirovki-i-vladel-dolyami-v-ofshorah-bbc-1144527.html
Странно... Всегда виноватыми называют кацапов, даже до расследования. Даже если пенсионеры бастуют из за нищенских пенсий- они агенты кремля. А тут вдруг грузины.... Хотя уверен на днях скажут что их лично путин купил и послал убить) Или визитку его найдут как обычно....
Ну, линия обвинения от Сабакова уже сформулирована чётко- главный огент, это Лорткипанидзе, Сакваралидзе и Саакашвили.