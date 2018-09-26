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 Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко

Подозреваемые в покушении на одесского активиста Олега Михайлика неоднократно ездили в Россию, в частности в последнее время.

Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: В Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек. ВИДЕО

"Эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. И следствие еще будет проверять, что они делали в РФ, кто их там на что науськивал и так далее", - отметил Геращенко.

По его словам, в качестве одной из основных версий преступления следствие рассматривает антиукраинские провокации.

"Одна из версий - антиукраинские силы хотели сделать, чтобы в Одессе погибали или были ранены активисты. После того было обвинение власти, обвинение в бездеятельности прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины. Эта версия одна из основных. Она проверяется", - сообщил народный депутат.

При этом личной неприязни между Михайликом и задержанными лицами из Грузии не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области

"Проверяются связи этих лиц (подозреваемых, - ред.) с уголовным миром, с грузинскими "ворами в законе", а также с другими представителями грузинского народа, которые временно исполняли обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области", - добавил нардеп.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Источник: https://censor.net.ua/n3088150
 
 
 Топ комментарии
 
Антоша, а почему Труханова нет на "Миротворце", он не сепар?
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дорожки одесских активистов никак не пересекались с грузинскими криминальными элементами,поскольку были исключительно направлены на преодоление злоупотреблений одесских властей и местной полиции.
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Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко
Странно... Всегда виноватыми называют кацапов, даже до расследования. Даже если пенсионеры бастуют из за нищенских пенсий- они агенты кремля. А тут вдруг грузины.... Хотя уверен на днях скажут что их лично путин купил и послал убить) Или визитку его найдут как обычно....
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Антоша, а почему Труханова нет на "Миротворце", он не сепар?
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не трогай уважаемого человека. какой сепар? то все грузинская мафия и грузинские воры в законе...и паспорт кацапсинский тоже у них.
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Зато на Миротворце есть Саакашвили - единственный президент который открыто воевал с российской армией. И нет Труханова - гражданина РФ, открыто стоявшего с колорадкой на Куликовом поле еще до 2 мая.

Это всё что нужно знать про Антошу и Миротворец.
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Хватыт трындеть... и послушайте крайне компетентного "полиционера".....
Рафик-был в крайней степени невиновник......... далее по тексту оригинала)))
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Мэр Одессы Геннадий Труханов был членом преступной группировки и владел долями в офшорных компаниях, с помощью которых миллионы фунтов стерлингов тайно инвестировались в Великобританию.

Об этом говорится в расследовании BBC, журналисты которого нашли соответствующие сведения в документах Paradise Papers.
По информации журналистов, банда, к которой принадлежал Труханов, была создана в Одессе и зарабатывала деньги на нефтяной промышленности. В поле зрения полиции она попала в конце 1990-х годов, когда группировку начали подозревать в контрабанде наркотиков и оружия. После развала СССР некоторые члены банды переехали в Европу, а Италию использовали в качестве своей базы. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/mer-odessy-truhanov-byl-chlenom-zhestokoy-prestupnoy-gruppirovki-i-vladel-dolyami-v-ofshorah-bbc-1144527.html
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Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко
Странно... Всегда виноватыми называют кацапов, даже до расследования. Даже если пенсионеры бастуют из за нищенских пенсий- они агенты кремля. А тут вдруг грузины.... Хотя уверен на днях скажут что их лично путин купил и послал убить) Или визитку его найдут как обычно....
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Один грузин так напугал наше властное кодло, что они обосрались больше чем от кацапов.
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дорожки одесских активистов никак не пересекались с грузинскими криминальными элементами,поскольку были исключительно направлены на преодоление злоупотреблений одесских властей и местной полиции.
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Зачем одну информацию два раза в день размещать?
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ну, может ктото пропустил важній меседж от Сабакова.
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Нафик Михайлик нужен грузинской мафии? Антонина забрехалась.
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Хотят грузинского крестного папу Саакашвили к делу притянуть.
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"с грузинскими "ворами в законе", а также с другими представителями грузинского народа, которые временно исполняли обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области"
Ну, линия обвинения от Сабакова уже сформулирована чётко- главный огент, это Лорткипанидзе, Сакваралидзе и Саакашвили.
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Антошка,у тебя тоже голова-бо-бо?Может иди подлечись-бо и тебе твои же приклеют бороду в кабинете и скажут что это ты киллер...задрали вы уже свои игры снимать -может уже киношников и профартистов приглашайте... да и юрику легче будет дотянуть до срока и авакяну...
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Антошка,у тебя тоже голова-бо-бо?Может иди подлечись-бо и тебе твои же приклеют бороду в кабинете и скажут что это ты киллер...задрали вы уже свои игры снимать -может уже киношников и профартистов приглашайте... да и юрику легче будет дотянуть до срока и авакяну...
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