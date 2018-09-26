 Хотим внедрить систему, которая останется навсегда, а не просуществует полгода, как в 2006 году, - МВД о фото- и видеофиксации на дорогах

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, комментируя сегодняшнюю акцию под зданием министерства.

Читайте также: "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж

"Организаторы акции попутали разные темы и начинают на министра сваливать, что он якобы чего-то не видит. Я понимаю, что общественной организации нужно пиариться. Но точно нет смысла делать дурацкие портреты министра и апеллировать, что он закрывает глаза на нарушения. И лучше не к Авакову апеллировать, а к участникам дорожного движения", - сказал он.

Шевченко прокомментировал главные обвинения со стороны активистов - недостаточное наказание за выезд на полосу общественного транспорта и медленное внедрение фото- и видеофиксации на дорогах.

"Заезд на полосы для движения общественного транспорта – это административное нарушение. Эта норма заработала в 2012 году. Если полиция выявляет эти правонарушения, то привлекает к ответственности. Согласно Админкодексу, это 510 грн. Но гарантировать, что все правонарушители будут выявлены, конечно, нельзя. Данное нарушение не является аварийноопасным. Если есть приоритетный вызов, особенно касающийся тяжкого преступления, то полиция выезжает в первую очередь на него. Но проблем в наказании нет, так как если полиция видит, то привлекает. Другое дело, если хотят ввести наказание больше, чем 510 грн, то это дело законодательства. Мы же выполняем существующую норму закона", - отметил он.

По поводу внедрения автоматической фиксации нарушений на дорогах глава Департамента коммуникаций МВД пояснил, что закон внедряется долго из-за необхомоости подвести под него достаточную юридическую базу.

"Количество нарушений огромное. Зафиксировать каждое их них лично полицейскими просто не возможно даже с точки зрения здравого рассудка. Именно поэтому продолжается активная стадия работы по внедрению автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах - на всех, не только на полосах общественного транспорта. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Долго эта работа длится потому, что у нас есть негативный опыт быстрого внедрения такой системы в 2006-2007 годах. Тогда все делали в спешке, не прописали важные вещи с точки зрения подзаконных актов и сертификаций, она не выдержала испытания временем. В этот раз хотим внедрить систему, которая не просто выдержит тысячи судебных исков, но чтобы она осталась навсегда, как во всех цивилизованных странах", - сказал Шевченко.

Читайте также: "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

По его словам, сейчас длится кропотливая бюрократическая работа для того, чтобы прописать каждый элемент и под системой была мощная юридическая защита.

Он предположил, что возможно система заработает уже в этом году: "Мы все для этого делаем. Но это также зависит от смежных министерство – Минсоцполитики, Мининфраструктуры… Это не то, что мы пальцем в небо ткнули".