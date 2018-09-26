 Хотим внедрить систему, которая останется навсегда, а не просуществует полгода, как в 2006 году, - МВД о фото- и видеофиксации на дорогах

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, комментируя сегодняшнюю акцию под зданием министерства.
"Организаторы акции попутали разные темы и начинают на министра сваливать, что он якобы чего-то не видит. Я понимаю, что общественной организации нужно пиариться. Но точно нет смысла делать дурацкие портреты министра и апеллировать, что он закрывает глаза на нарушения. И лучше не к Авакову апеллировать, а к участникам дорожного движения", - сказал он.
Шевченко прокомментировал главные обвинения со стороны активистов - недостаточное наказание за выезд на полосу общественного транспорта и медленное внедрение фото- и видеофиксации на дорогах.
"Заезд на полосы для движения общественного транспорта – это административное нарушение. Эта норма заработала в 2012 году. Если полиция выявляет эти правонарушения, то привлекает к ответственности. Согласно Админкодексу, это 510 грн. Но гарантировать, что все правонарушители будут выявлены, конечно, нельзя. Данное нарушение не является аварийноопасным. Если есть приоритетный вызов, особенно касающийся тяжкого преступления, то полиция выезжает в первую очередь на него. Но проблем в наказании нет, так как если полиция видит, то привлекает. Другое дело, если хотят ввести наказание больше, чем 510 грн, то это дело законодательства. Мы же выполняем существующую норму закона", - отметил он.
По поводу внедрения автоматической фиксации нарушений на дорогах глава Департамента коммуникаций МВД пояснил, что закон внедряется долго из-за необхомоости подвести под него достаточную юридическую базу.
"Количество нарушений огромное. Зафиксировать каждое их них лично полицейскими просто не возможно даже с точки зрения здравого рассудка. Именно поэтому продолжается активная стадия работы по внедрению автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах - на всех, не только на полосах общественного транспорта. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Долго эта работа длится потому, что у нас есть негативный опыт быстрого внедрения такой системы в 2006-2007 годах. Тогда все делали в спешке, не прописали важные вещи с точки зрения подзаконных актов и сертификаций, она не выдержала испытания временем. В этот раз хотим внедрить систему, которая не просто выдержит тысячи судебных исков, но чтобы она осталась навсегда, как во всех цивилизованных странах", - сказал Шевченко.
По его словам, сейчас длится кропотливая бюрократическая работа для того, чтобы прописать каждый элемент и под системой была мощная юридическая защита.
Он предположил, что возможно система заработает уже в этом году: "Мы все для этого делаем. Но это также зависит от смежных министерство – Минсоцполитики, Мининфраструктуры… Это не то, что мы пальцем в небо ткнули".
переодеться хоть успели?
Основная фишка ради которой это всё затеяно, решать кого штрафовать а кого не заметить теперь будут не тысячи патрульных на дорогах, а 5-10 человека в одном кабинете в Киеве, соответственно весь денежный поток стает контролируемым и сходится в одни руки. Естественно в Киев всем переться ни к чему, те же менты на местах будуть наделены полномочиями "незамечать", только теперь дядя с Киева скажет: "Вот Василий Петрович мы Вам отправили за тот месяц нарушений на 50 тыс на 2 млн, Всё что сочтете нужным-можете вычеркнуть, но за каждое вычеркнутое подвезете 50%"
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Вот это и есть причина всего это цирка - распилить кучу бабла из бюджета. БТВ, они помимо того что хотят заплатить за это из бюджета еще и хотят сделать так что бы доходы от штрафов получала частная фирма правильных людей.
Ну, и главное, чтобы решалы не могли отказываться признавать ее вещдоком по $внутреннему убеждению$...)))