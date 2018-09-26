 Кабмин утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин также создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации субсидий, указано в проекте постановления.

Согласно экспертному заключению к проекту постановления монетизацию субсидий планируется начать с 1 января 2019 года - на первом этапе она коснется, ориентировочно, 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за судсидиями с новым пакетом документов.

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Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го.

Третий этап планируется начать с октября-2019, когда состоится полный переход на монетизацию, указывается в проекте правительственного постановления.