 Завтра в Украинском институте будущего в Киеве пройдет семинар по вопросам поддержки ветеранов

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 27 сентября, в Киеве по адресу ул. Олеся Гончара 65, 6-й этаж состоится первый открытый семинар на тему оказания поддержки ветеранам. Начало семинара: 14:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проекте по трудоустройству ветеранов обоснована каждая цифра. Речь не идет о рекламе, - глава правления "Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО" Московец

Организатором мероприятия выступил Украинский институт будущего, а модератором семинара будет британский военный эксперт Глен Грант.

Как отмечают организаторы, целями семинара является собраться вместе и установить рабочие связи лиц, причастных к поддержке ветеранов, а также определить и понять ключевые вопросы, связанные с оказанием поддержки ветеранам. Кроме того, целями является проработка нормативной базы для правительства и проистекающие из нее задачи для министерств.

В повестке дня семинара следующие вопросы:

- Определение ключевых проблем

- Кто должен вырабатывать политику, касающуюся ветеранов, и заниматься решением их проблем - новое министерство, Минобороны или кто-то еще?

- Перечень и классификация проблем

- Как заново интегрировать ветеранов в экономику и налоговую систему: классификация проблем со здоровьем, мотивация, навыки, обучение

- Реабилитация: физическая и психологическая, краткосрочная (международная помощь), долгосрочная, нерешенные проблемы и нарушения здоровья, которые появляются с течением времени

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО

- Компенсационные выплаты

- Прочие вопросы