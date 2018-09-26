 Завтра в Украинском институте будущего в Киеве пройдет семинар по вопросам поддержки ветеранов

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.
Завтра, 27 сентября, в Киеве по адресу ул. Олеся Гончара 65, 6-й этаж состоится первый открытый семинар на тему оказания поддержки ветеранам. Начало семинара: 14:00.
Организатором мероприятия выступил Украинский институт будущего, а модератором семинара будет британский военный эксперт Глен Грант.
Как отмечают организаторы, целями семинара является собраться вместе и установить рабочие связи лиц, причастных к поддержке ветеранов, а также определить и понять ключевые вопросы, связанные с оказанием поддержки ветеранам. Кроме того, целями является проработка нормативной базы для правительства и проистекающие из нее задачи для министерств.
В повестке дня семинара следующие вопросы:
- Определение ключевых проблем
- Кто должен вырабатывать политику, касающуюся ветеранов, и заниматься решением их проблем - новое министерство, Минобороны или кто-то еще?
- Перечень и классификация проблем
- Как заново интегрировать ветеранов в экономику и налоговую систему: классификация проблем со здоровьем, мотивация, навыки, обучение
- Реабилитация: физическая и психологическая, краткосрочная (международная помощь), долгосрочная, нерешенные проблемы и нарушения здоровья, которые появляются с течением времени
- Компенсационные выплаты
- Прочие вопросы