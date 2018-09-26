 Этой осенью на срочную воинскую службу будут призваны 18 тысяч украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду.

Согласно решению, 9 010 призывников будут направлены на срочную службу в Вооруженные Силы Украины, 6,5 тыс. — в Национальную гвардию, 1 550 — в Государственную пограничную службу и 900 — в Государственную специальную службу транспорта.

На финансирование весеннего призыва Кабмин выделил 64,96 млн грн, из которых 32,6 млн грн — на проведение призыва в ВСУ, 23,5 млн грн — в Национальную гвардию, 5,6 млн грн — в ряды Госпогранслужбы и 3,3 млн грн — для обеспечения призыва в Госспецслужбу транспорта.

Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 617,13 грн.

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