EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  401  6
Материалы по теме:
Все про:армия (7104) призыв (453) мобилизация (551)

 Этой осенью на срочную воинскую службу будут призваны 18 тысяч украинцев

Кабинет Министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-декабре 2018 года в количестве 17 тысяч 960 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду.

Согласно решению, 9 010 призывников будут направлены на срочную службу в Вооруженные Силы Украины, 6,5 тыс. — в Национальную гвардию, 1 550 — в Государственную пограничную службу и 900 — в Государственную специальную службу транспорта.

На финансирование весеннего призыва Кабмин выделил 64,96 млн грн, из которых 32,6 млн грн — на проведение призыва в ВСУ, 23,5 млн грн — в Национальную гвардию, 5,6 млн грн — в ряды Госпогранслужбы и 3,3 млн грн — для обеспечения призыва в Госспецслужбу транспорта.

Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 617,13 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3088144
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чтобы почувствовать разницу - у генералов Армии обороны Израиля та же форма, что и у солдат, те же ботинки и те же носки. Их грудь не сияет блеском орденов, им не шьют фуражки по спец. заказу. У них нет вышитых золотом кокард и широких лампас на штанах. В бой они идут всегда со своими солдатами на равных. В ЦАХАЛе командиры не отдают приказ «Вперед», а говорят «За мной».
Вот, к например - 47-летний бригадный генерал Ури Гордин. За почти тридцать лет службы Гордин лично участвовал во многих операциях спецназа Генштаба Израиля, детали которых засекречены уже много лет.
Видите разницу? Но главное - она не только в образовании, интеллекте , выучке и внешнем виде - она прежде всего в Чести Офицера.
 показать весь комментарий
 
 
В Израиле даже женщины танки чинят и водят .
 показать весь комментарий
 
 
И у нас водят! Я тока шо в супермаркет сбегал, так сразу три подряд ошвартовались. Сами! Почти на танках, системы "Лексус". Правда, по поводу саморемонта- сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
А зато у нас много черноземов, мы 1030 лет уже поклоняемся иконам и мощам, всегда боремся против захватчиков, хорошо поем(и попью ) и главное - скоро нам дадут Тутмас. Теперь все станет очень хорошо, не то что у дикарей шведов и японцев где большинство атеисты и будут "гореть вечно"))
 показать весь комментарий
 
 
Надо не просто призывать на службу.А учить держать оружие и на освобождение Украины отсылать.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭтой осенью на срочную воинскую службу будут призваны 18 тысяч украинцев
 
 
 
 
 
 вверх