 Этой осенью на срочную воинскую службу будут призваны 18 тысяч украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду.
Согласно решению, 9 010 призывников будут направлены на срочную службу в Вооруженные Силы Украины, 6,5 тыс. — в Национальную гвардию, 1 550 — в Государственную пограничную службу и 900 — в Государственную специальную службу транспорта.
На финансирование весеннего призыва Кабмин выделил 64,96 млн грн, из которых 32,6 млн грн — на проведение призыва в ВСУ, 23,5 млн грн — в Национальную гвардию, 5,6 млн грн — в ряды Госпогранслужбы и 3,3 млн грн — для обеспечения призыва в Госспецслужбу транспорта.
Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 617,13 грн.
Вот, к например - 47-летний бригадный генерал Ури Гордин. За почти тридцать лет службы Гордин лично участвовал во многих операциях спецназа Генштаба Израиля, детали которых засекречены уже много лет.
Видите разницу? Но главное - она не только в образовании, интеллекте , выучке и внешнем виде - она прежде всего в Чести Офицера.