 В Ивано-Франковской области людей незаконно удерживали в нелегально "центре реабилитации страдающих от алкоголизма и наркомании". ФОТОрепортаж

На Прикарпатье полиция обнаружила действующий незаконно "центр реабилитации страдающих от алкоголизма и наркомании". Люди, которых в нем удерживали, должны были не только платить за "лечение", но и бесплатно трудиться на организаторов "центра".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Всего незаконно удерживали 32 человека, в том числе троих детей – полутора, семи и девяти лет. Все они провели в неволе 2 года. Людей держали в двух съемных домах в Коломые и одном в Коломыйском районе. "Клиенты" центра должны были не только платить за свое "лечение", но и бесплатно выполнять тяжелую работу.





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Полиция арестовала 6 организаторов "центра". Это жители Ивано-Франковской области возрастом от 22 до 35 лет. Все люди, которых незаконно удерживали в "центре" – жители других областей Украины.





Задержанным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другой незаконный договор в отношении человека). Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.





С освобожденными "клиентами" центра работают врачи и психологи.

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