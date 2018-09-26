 Во временно оккупированных Луганске и Дубовом по ночам взрывают автомобили, уже - около 10, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В соответствии с докладами "МГБ ЛНР", в н.п. Луганск и Дубовое (быв. Комсомольский) некие "неустановленные украинские ДРГ" взрывают по ночам машины - как военные, так и гражданские, счет уже идет до 10 ед. автотранспорта. Руководство "ЛНР" "категорически требует" от "МГБ" и "правоохранителей" принять "действенные меры по поиску и обезвреживанию" данных "украинских ДРГ"", - написал он.

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Также Тымчук добавил, что одновременно в нескольких н.п. на подконтрольной "ДНР" территории зафиксированы взрывы гранат.

"Практически все случаи – на счету "ветеранов ополчения", в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сообщил он.



