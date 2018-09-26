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 Во временно оккупированных Луганске и Дубовом по ночам взрывают автомобили, уже - около 10, - ИС

Во временно оккупированных Луганске и Дубовом (бывший Комсомольский) зафиксированы случаи взрыва автомобилей в ночное время суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В соответствии с докладами "МГБ ЛНР", в н.п. Луганск и Дубовое (быв. Комсомольский) некие "неустановленные украинские ДРГ" взрывают по ночам машины - как военные, так и гражданские, счет уже идет до 10 ед. автотранспорта. Руководство "ЛНР" "категорически требует" от "МГБ" и "правоохранителей" принять "действенные меры по поиску и обезвреживанию" данных "украинских ДРГ"", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины заняли населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук

Также Тымчук добавил, что одновременно в нескольких н.п. на подконтрольной "ДНР" территории зафиксированы взрывы гранат.

"Практически все случаи – на счету "ветеранов ополчения", в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сообщил он.

Во временно оккупированных Луганске и Дубовом по ночам взрывают автомобили, уже - около 10, - ИС 01
Во временно оккупированных Луганске и Дубовом по ночам взрывают автомобили, уже - около 10, - ИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088141
 
   
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Комендантська година без перехожих і всіляких інших свідків - хіба не зручна частина доби для таких пригод?
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"В соответствии с докладами "МГБ ЛНР"<...> некие "неустановленные украинские ДРГ взрывают по ночам машины "Источник: https://censor.net.ua/n3088141

"Стопудов они взрывают"(С)
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Под Донецком была вчера забытая уже давно артиллерийская активность. Почему нет инфы на Цензоре ? Что там такое. Неужели никаких жертв нет ?
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Тихо ты! мы соблюдаем минские! это все "невідома третя сторона"!
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лучше бы арсеналы взрывались или ж/д переезды...
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а вот если реально оставить кацапу без кальос, они же явно не на расейском гавнапроме катаются и уж точно не на танках.
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