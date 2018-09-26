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 Оккупанты на Донбассе отрабатывают наступательные действия, включая уничтожение морских целей, - Тымчук

Российское военное командование проводит активную подготовку подразделений боевиков на Донбассе, в частности отрабатываются наступательные и контрнаступательные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

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Так, в рамках единого плана Южного военного округа РФ с частями и подразделениями "1 и 2 АК" на полигонах "Центральный", "Ударный", "Славный", "Передовой", "Удалой" и "Приморский" проводятся занятия в единой системе оперативной и боевой подготовки ЮВО, а также командно-штабные учения по наступательной и контрнаступательной тематике.

"При этом отмечается увеличение интенсивности проведения проверок боевой готовности и тренировок дежурных сил "1 и 2 АК". В рамках боевой подготовки артиллерийских подразделений "1 АК" особое внимание уделяется вопросам нанесения огневого поражения морских целей", – сообщил Тымчук.

Оккупанты на Донбассе отрабатывают наступательные действия, включая уничтожение морских целей, - Тымчук 01
Оккупанты на Донбассе отрабатывают наступательные действия, включая уничтожение морских целей, - Тымчук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088138
 
 
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