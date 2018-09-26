 Экс-сотруднику киевского главка СБУ сообщено о подозрении в вымогательстве $50 тыс. взятки, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемый, который на момент совершения преступления занимал должность оперуполномоченного СБУ (на данный момент он работает в органах Государственной фискальной службы), предложил коммерческой компании помощь в возвращении оборудования, изъятого при обыске в июле 2016 года.

Для этого он согласился повлиять на следователя в уголовном производстве, в рамках которого и изъяли оборудование.

За это он потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов.

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Кроме того, в ходе досудебного расследования задокументированы факты о высказывании бывшим оперуполномоченным требования о дальнейшей периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление надлежащей хозяйственной деятельности указанной компании.

Действия экс-чиновника СБУ предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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