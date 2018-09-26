EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  501  2
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2483) взятка (4090) СБУ (12838)

 Экс-сотруднику киевского главка СБУ сообщено о подозрении в вымогательстве $50 тыс. взятки, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему оперуполномоченному Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области о подозрении в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки и злоупотреблении влиянием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемый, который на момент совершения преступления занимал должность оперуполномоченного СБУ (на данный момент он работает в органах Государственной фискальной службы), предложил коммерческой компании помощь в возвращении оборудования, изъятого при обыске в июле 2016 года.

Для этого он согласился повлиять на следователя в уголовном производстве, в рамках которого и изъяли оборудование.

За это он потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков. ФОТО

Кроме того, в ходе досудебного расследования задокументированы факты о высказывании бывшим оперуполномоченным требования о дальнейшей периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление надлежащей хозяйственной деятельности указанной компании.

Действия экс-чиновника СБУ предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088136
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так туда и идут работать,для этого! Больше половины там этим занимаются,а всплывают для пыли в глаза общества,только факты касающиеся людей не входящих в сегодняшние правящие кланы !
 показать весь комментарий
 
Демчина оказался не по зубам, а экс-конторец - норм... Как ИБД сойдет, лохи схавают...)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-сотруднику киевского главка СБУ сообщено о подозрении в вымогательстве $50 тыс. взятки, - НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх