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 Суд перенес на месяц рассмотрение дела Бузины из-за болезни одного из судей

Заседание состоится 23 октября.

Шевченковский районный суд Киева перенес на 23 октября рассмотрение дела по обвинению двух экс-участников АТО, активистов националистических организаций Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заседание перенесли по причине болезни одного из судей коллегии.

Напомним, 9 августа Шевченковский райсуд Киева определил состав из пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Они будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевал.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00.

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

28 ноября прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3088134
 
 
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Носятся с этим антиукраинским Бузиной как с писаной торбой. Лучше бы расследовали да посадили тех, кто расстреливал детей на Майдане под камерами и среди белого дня, демонстрируя свое преступление против народа всему миру и тех ,кто в Раде опосредованно голосовал за этот расстрел, разрешая применять оружие против мирных митингующих.
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Якщо любий з "геніальних" творів цього покидька та віддати на експертизу з питаннями: чи не розпалюють вони міжнаціональну ворожнечу, чи не ображають вони почуття гідності українця, чи не завдають вони моральної шкоди українцю, - впевнений, що відповіді будуть лише позитивними. Тобто, підарас чухнявий ваяв свої опуси на гроші гебнявих з паРашії, видавництва манкуртів (типу "Арій", м. Харків) їх друкували в не аби яких тиражах, тобто по суті комплексно завдавалася шкода і державі, і громадянам, і разом з тим цей покидьок вільно жив собі, поки хтось не зробив добру справу. Не забагато для цього покидька честі, що заважає закрити спаву по факту не встановлення винних осіб, як у випадку з тим же Шереметом чи Гонгадзе?
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А какой суд,там же самоубийство чистой воды.
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